Fillérekért kapható az ősz ínyenc zöldsége: így készíts belőle különleges és gyógyító lekvárt

Az ősz egyik sztárzöldsége a lilahagyma, amely ilyenkor szinte minden piacon és boltban elérhető, elég kedvező áron. Élénk színével és karakteres ízével sok ételt feldobhatunk vele, jótékony hatásait a népi gyógyászat is régóta ismeri. A lilahagymából készült lekvár igazi kulináris különlegesség, amely egyszerre édes és fűszeres – tökéletes kísérője lehet húsételeknek vagy sajtoknak. Ilyenkor, ősszel érdemes nekünk is betárazni pár üveggel ebből a finom és gyógyító csemegéből.

A vöröshagyma (Allium cepa) a legelterjedtebb hagymafaj, sokféle változattal, így találkozhatunk fehér, vagy lila formáival is. A lila héjú édeskésebb és gyengébb a vörös héjú fajtájánál, de mindkettő a vöröshagymák családját gyarapítja botanikailag. Nem is csoda hát, hogy a lilahagyma termesztése is hasonló a vöröshagymáéhoz, de hozama alacsonyabb lehet, ami hozzájárulhat magasabb árához, ugyanis érzékenyebb az időjárási körülményekre. A lilahagyma nagybani piaci ára így október vége felé 320 - 350 Ft/kg körül mozog, míg a szupermarketekben 700-900 forint áron vásárolhatjuk kilóját.

Így teljesít Magyarország a hagymafronton

A KSH adatai szerint a vöröshagyma termése az utóbbi öt évben 38,5 és 58,2 ezer tonna között mozgott. Az elmúlt 4-5 évben stabil volt a termelésünk, 2023-ban viszont 13 százalékkal több (58,2 ezer tonna) vöröshagyma termett, mint egy évvel korábban. Szakértők szerint az idei évben Magyarországon a vöröshagyma területe 1755 hektárra bővült (+24 százalék) a tavalyi évhez képest.

A TERA 2024-es évre vonatkozó adatai szerint Magyarországon 1755 hektáron termesztettek vöröshagymát (áttelelő és tavaszi összesen), ami jelentős bővülés a tavalyi év 1415 hektáros területéhez képest. Legjelentősebb hagymatermesztő megyéink az ország déli-délkeleti régiójában terülnek el:

Békés (526 hektár) vármegye adja a teljes hazai terület csaknem harmadát,

Bács-Kiskun (308 hektár), Jász-Nagykun-Szolnok (226 hektár), Csongrád-Csanád (224 hektár) és Hajdú-Bihar (173 hektár) megyékkel együtt pedig az első öt megye adja a teljes hazai terület 85%-át.

Magyarország vöröshagymaimportja 14 százalékkal 8,53 ezer tonnára csökkent 2024 első hét hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. Szlovákia 24 százalékkal (1,33 ezer tonna), Németország 36 százalékkal (427,8 tonna) kevesebb vöröshagymát szállított hazánkba. Ugyanakkor Hollandiából 8 százalékkal (3,56 ezer tonna), Ausztriából 55 százalékkal (1,51 ezer tonna) több vöröshagyma érkezett. Magyarország vöröshagymaexportja éves szinten nem jelentős (1-2 ezer tonna). Az idei év első hét hónapjában 60 százalékkal 286,2 tonnára esett vissza a kivitel, amelynek döntő hányada Romániába és Ausztriába került.

Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon 2024 1–15. hetében a szabadföldi barna héjú vöröshagyma termelői ára 16 százalékkal alacsonyabb volt (266 forint/kilogramm) az egy évvel korábbinál. Az idén betakarított barna héjú vöröshagyma termelői ára (195 forint/kilogramm) 2024 24–41. hetében 47 százalékkal maradt el a 2023. év ugyanezen időszakának átlagárától.

Ezért együnk minél gyakrabban lilahagymát!

A lilahagymának nemcsak a színe és ízvilága egyedülálló, hanem egészségügyi előnyeivel is kitűnik a zöldségek közül. Íme néhány ok, amiért érdemes rendszeresen fogyasztani:

Magas antioxidáns-tartalom:

A lilahagyma különösen gazdag flavonoidokban, különösen a quercetin nevű vegyületben, amely erős antioxidáns hatású. Ezek a vegyületek segítenek megvédeni a sejteket a szabad gyökök okozta károsodástól, és hozzájárulnak a krónikus betegségek, például a szívbetegségek és a rák megelőzéséhez. Gyulladáscsökkentő hatás:

A lilahagyma egyik aktív összetevője, az alliináz enzim, amely a hagyma szeletelésekor alakul ki, természetes gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, ezáltal csökkentve a gyulladásos betegségek kialakulásának kockázatát. Immunrendszer erősítése:

A hagymafélék, így a lilahagyma is, természetes antibiotikus hatással bírnak, támogatva az immunrendszer működését, különösen a náthás és influenzás időszakokban. Jótékony hatás az emésztésre: A lilahagyma magas rosttartalma segíti az emésztést, elősegítve a bélrendszer egészséges működését, és hozzájárulva a rendszeres székletürítéshez.

Zárjuk üvegbe ezt a csodát: készítsünk belőle gyógyító lekvár!

A lilahagyma lekvár édes és savanykás íze különleges gasztronómiai élményt nyújt. Egy szelet pirítósra kenve, krémes sajttal vagy pástétommal is mennyei kombinációt alkothatunk vele, de különösen jól illik érett sajtokhoz, mint például a briehez, camemberthez. A sült kacsamell, sertéssült vagy marhahús mellett szuper ízkontrasztot ad, de házi hamburgert is feldobhatunk vele.

Hozzávalók:

4 közepes lilahagyma

100 g barna cukor / méz

50 ml balzsamecet

2 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál friss kakukkfű (opcionális)

só és bors ízlés szerint

Elkészítés:

Pucoljuk meg és szeleteljük vékonyra a lilahagymát. Melegítsük fel az olívaolajat egy serpenyőben, majd adjuk hozzá a lilahagymát. Alacsony lángon pároljuk 10-15 percig, amíg a hagyma teljesen megpuhul és elkezd karamellizálódni. Szórjuk rá a barna cukrot vagy mézet, majd keverjük el. Adjuk hozzá a balzsamecetet. Folyamatos kevergetés mellett főzzük további 15-20 percig, amíg a hagyma teljesen sűrű, lekvárszerű állagú lesz. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, és ha szeretnénk, adjuk hozzá a kakukkfüvet is, hogy még aromásabb legyen. Hagyjuk végül kihűlni, majd tálalhatjuk frissen, vagy tegyük üvegbe, ahol hűtőben akár egy hétig is eltartható.

Végezetül, egy kis videós segítséget is hozunk, hogyan is álljunk neki a lilahagyma-lekvárnak:

