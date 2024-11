Az idei év sláger gasztroajándéka lehet: így készíts szuperegészséges sót kékszőlőből + Videó

Kékszőlő és só – így együtt, mi sülhet ki ebből? Egy különleges ételízesítő, amit akár még most is elkészíthetünk, hiszen, ha szemfülesek vagyunk, a piacon még árulják ezt a késői szőlőfajtát, aminek nemcsak az íze és a színe páratlan, de hihetetlenül egészséges is!

Igaz, még bő másfél hónap van a karácsonyig, de ha idén valami igazán különleges gasztroajándékkal szeretnénk meglepni a családot és barátokat, érdemes időben nekiállni a készülődésnek! Az idei extra gasztroajándék mindössze két összetevőből áll: kékszőlőből és sóból. Hogy mi lesz belőle? Parádés ételízesítő! A vidéki piacokon még megvásárolhatjuk a hozzávaló kékszőlőt, a sót is simán beszerezhetjük, és már csak a kreativitásunkon múlik, milyen egyedi csomagolással dobjuk fel! Ez a természetes fűszer nemcsak ízletes, hanem szemet gyönyörködtető is, és remek ajándék lehet az ünnepek alatt. Ez a természetes gyógysó tele van vitaminokkal és antioxidánsokkal, így egészséges is. Az elkészítése egyszerű, és mivel saját kezed munkáját tükrözi, a kedvességedet is kifejezi. Egy TikTok-videón akadtunk rá a receptre, amit mindjárt meg is osztunk veletek! Miért egészséges, ha ilyen kékszőlős sót használunk? A kékszőlő segíti az emésztést, csökkenti a koleszterinszintet és az érelmeszesedést, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Só nélkül pedig a szervezet elsavasodik, az agy elbutul, az immunrendszer lustul, a vér összetétele megváltozik, a szállító funkciója akadozik, és a méreganyagok felhalmozódnak. A kettő párosítása pedig csodákra képes. Ahogy az ominózus Tiktok-videóban is elhangzik: Az emberi szervezetben a vese szabályozza a vérkeringést, beállítja a sav-bázis egyensúlyt, felelős a hormonegyensúlyért, és figyel a só-víz háztartásra. A vese normális működéséhez mérsékelt mennyiségű, jó minőségű sós táplálékra van szükség. A só azonban terheli is a vese működését. A kékszőlő ásványi sóival gazdag kősó nemcsak egészségesebb, hanem rendkívüli illata és íze is kulináris élvezetet nyújt. 8+1 szuperképesség, amivel a kékszőlő bír A kékszőlő nemcsak ízletes gyümölcs, hanem számos jótékony hatással is bír az egészségre. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb jótékony hatásait: Antioxidáns hatás: A kékszőlő gazdag antioxidánsokban, mint például a flavonoidok, resveratrol és a C-vitamin. Ezek az anyagok segítenek semlegesíteni a szabadgyököket, csökkentve ezzel a sejtkárosodást és a krónikus betegségek kockázatát. Szív- és érrendszeri egészség: A kékszőlő fogyasztása hozzájárulhat a szív egészségéhez. A benne található resveratrol segít csökkenteni a vérnyomást, javítja a keringést, és csökkentheti a LDL (rossz) koleszterin szintjét, ami csökkenti a szívbetegségek kockázatát. Gyulladáscsökkentő hatás: A kékszőlő gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír, amelyek segíthetnek a krónikus gyulladásos betegségek, például az ízületi gyulladás vagy a szívbetegségek megelőzésében. Cukorbetegség kockázatának csökkentése: A kékszőlő alacsony glikémiás indexe és a benne található természetes cukrok segíthetnek a vércukorszint stabilizálásában, így jótékony hatással lehet a cukorbetegek étrendjére. Bélrendszeri egészség: A kékszőlő rosttartalma hozzájárul a bélrendszer egészségéhez, segíti az emésztést és a székletürítést. A prebiotikus hatású anyagok révén táplálják a bélflórát, így javítva a bélmikrobiom egészségét. Bőr egészsége: A kékszőlő antioxidánsai és vitaminjai segíthetnek megvédeni a bőrt a napsugárzás káros hatásaitól, lassíthatják az öregedési folyamatokat és támogathatják a bőr hidratáltságát. Immunrendszer támogatása: A C-vitamin és más tápanyagok jelenléte segít erősíteni az immunrendszert, így a kékszőlő rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a betegségek megelőzéséhez. Mentális egészség: Néhány kutatás szerint a kékszőlőben található vegyületek javíthatják a kognitív funkciókat és csökkenthetik a demencia és az Alzheimer-kór kockázatát, mivel elősegítik az agyi vérkeringést. Fogyás: A kékszőlő alacsony kalóriatartalmú, viszont tápláló gyümölcs, amely segíthet a testsúlycsökkentésben és a súlymegőrzésben, mivel a rostok teltségérzetet biztosítanak. Íme, a szuperegyszerű recept! Hozzávalók: Friss kékszőlő: Válassz érett, zamatos szőlőszemeket.

Tengeri só vagy himalája só: Finomra őrölt só, amely kiemeli a szőlő ízét.

Sütőpapír: A só szárításához.

Üveg tárolóedény: A kész só tárolásához. Moss meg alaposan 250-300 g friss kékszőlőt, és távolítsd el a szárakat, majd tedd a szőlőszemeket egy tálba, adj hozzá 100 g tengeri sót. Az arányokat ízlésed szerint változtathatod. Használj fűszerkeverőt vagy mozsarat, hogy pépes állagúra dolgozd a keveréket. Ez segít abban, hogy a só magába szívja a szőlő ízét. Ezt követően a pépesített keveréket egy sütőpapírral bélelt tepsire terítsd, majd helyezd az alacsony hőmérsékletű sütőbe (50-60 °C), és szárítsd körülbelül 1-2 órán át. Közben figyeld, hogy ne égjen meg! Miután a só megszáradt, tedd át egy üveg tárolóedénybe, és jól zárd le. A kész kékszőlő sót csomagold be szép díszpapírba vagy üvegbe, és díszítsd egy kedves üzenettel vagy címkével. Végezetül, íme, egy kis videós segítség: #teaharmónia #tiszaújváros #grapesalt #szőlősó #csináldmagad #kulinárisízek #grape #learnontiktok #healthyfoodideas #doityourself ♬ France Accordion Swing - MIZUSATO Masaki @teaharmonia Szeptember legizgalmasabb munkálata a saját szőlő feldolgozása. Most van itt az ideje. Egész évre elegendő sót készítek, sőt karácsonyi ajándéknak is marad. #természetesönerőfejlesztő Címlapkép: Getty Images