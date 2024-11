Már luxus a Márton-napi libavacsora is? Mutatjuk, mennyibe kerül a kedvelt vidéki éttermekben

Hazánkban az egy főre jutó éves libahús-fogyasztás kiugróan alacsony: mindössze 70-80 deka. Kacsából már többet eszünk, nagyjából 3 kilogramm fölé tehető az éves fogyasztás, ám például a sertéshez és más baromfikhoz képest ez a szám is csekély. November 11-én pedig Márton-napot ünnepelhetünk hazánkban, melynek tradicionális jelképe a liba. Azt hihetnénk, hogy a közelgő ünnepek hatására a vásárlói szokások is átalakulnak, és többen vesznek libahúst, ez azonban nem így van. Itthon a libafogyasztás leginkább a gasztronómiához kötődik, ott van igazán jelentősége. Éppen ezért megnéztük, hogy mennyibe kerül a libavacsora a kedvelt és népszerű vidéki éttermekben. Lássuk!

Mi történt az ágazatban idén?

A Magyarországon előállított baromfifélék, köztük a lúd- és kacsatermékek nemcsak ízletesek és biztonságosak, valamint jó minőségűek, de előállításuk során kiemelt figyelmet fordítanak az állatjólétre is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Baromfi Termék Tanács (BTT) hétfőn kiadott körképe szerint áruhiánytól nem kell tartani.

Miközben a kacsahús fogyasztása ma már nem tekinthető szezonálisnak, a libatermékek iránti kereslet még mindig elsősorban néhány ünnephez - Márton nap, karácsony, húsvét - köthető. A szakmai szervezetek közös körképe szerint az idén a hazai víziszárnyastartás és -feldolgozás növekedést mutat, bár az egyes fajokon belül a hasznosítási irányok termelési szintje és annak változása eltérő.

A lúd ágazaton belül ebben az évben eddig előállított és vágásra adott egymillió darab hízott liba - az élő tömege alapján - a tavalyi szinthez képest mintegy 8 százalékos növekedésnek felel meg. A leadott 1,2 millió húshasznosítású liba viszont 18 százalékkal marad el a múlt évitől. A hízott libamáj előállításában Magyarországnak vezető szerepe van, hazánkban termelik meg a teljes, kóser elismertségű mennyiséget, ez a termékpálya egyelőre tudja tartani a korábbi termelési szintet

- derül ki a körképből.

A víziszárnyas termékek mintegy 80 százalékban exportra kerülnek, és a hazai fogyasztás nagy része a vendéglátáson keresztül történik. Így a hazai piacon csak akkor keletkezik zavar, ha a madárinfluenza járványhelyzet miatt olyan alacsony szintű a termelés, hogy a preferált időszakban a hazai piacra nem jut elég áru. A korábbi, Franciaországot is erősen sújtó madárinfluenza-járvány miatt jelentősen csökkent az árualap, ami kedvező piaci lehetőségeket nyújtott a magyar víziszárnyas ágazatnak, azonban a termelés szintjének felfutása jelenleg igen gyenge exportárakra vezet

- állapította meg a NAK és a BTT.

A Márton-nap fellendítheti a fogyasztást?

A hízott kacsa- vagy libamáj prémium, sőt, talán luxusterméknek is számít, amely túlnyomórészt a HoReCa-szektorban találja meg a fogyasztókat világszerte. Tehát az éttermekben gyakrabban esznek libából készült ételeket az emberek, mint például otthon, egy hétköznapi vagy vasárnapi ebédnél.

Keveset fogyasztunk, de miért? Egész egyszerűen: a pénz miatt. A libahús mindig is drágább volt az általunk kedvelt húsokhoz képest: jelenleg a libacomb kilója 2500-3000 forint körül alakul, míg a híres libamáj kilója a 10 ezer forintot is eléri. A libamellnek is megkérik az árát, mintegy 3500 forintért vásárolhatunk belőle egy kilogrammot. A másik ok pedig az, hogy egyszerűen nincsen nagy kultúrája hazánkban. Mint említettük, leginkább az év végi ünnepekkor kerül a családok asztalára, egyébként csak éttermekben eszik vagy ritkábban feldolgozott termékeket vásárolnak az emberek

A libahús egészséges

Mivel vízimadár, különösen fejlett testzsírja van, ami védi a hipotermiától, jó hőszigetelést biztosít. Ha egy liba jól és megfelelően táplálkozik, akkor húsa körülbelül 50% zsírt tartalmaz. A libák sajátossága, hogy zsírjuk egészséges: a libazsírból energiát nyerünk, többek között eltávolítja a szervezetből a felhalmozódott méreganyagokat és radionuklidokat.

A hús vitaminokban (C, B és A) és ásványi anyagokban (szelén, cink, magnézium, vas, kalcium és még sok más) gazdag.



Ezenkívül a libahús nagyszámú aminosavat tartalmaz, ennek köszönhetően antitestek termelődnek szervezetünkben a különböző baktériumok és vírusfertőzések elleni küzdelemben.A libahús túlságosan olajosnak tűnhet, de csak a bőrnek van magas kalóriatartalma. Körülbelül 400 kcal/100 g. Ha elválasztjuk a bőrtől, akkor a libahús kalóriatartalma 100 g-ban csak 160 kcal. A libahús 100 g-ban 7.1 g zsírt és 25.7 g fehérjét tartalmaz, nincs benne szénhidrát.

Ha Márton-nap, akkor libavacsora

Márton nap minden év november 11-én van, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez és advent közeledtéhez kapcsolódó néphagyomány. Az ókori időkben november 11. a téli időszak időszak első napjának számított. Ekkor hatalmas lakomákat tartottak, melyek során elsősorban libát fogyasztotta. A libát Mars hadisten szent madarának tekintették. Latinul „avis Martis” (Mars isten madara). Ebből a ered a népies kifejezés: Márton madara.

Szent Márton püspök a középkor egyik legnépszerűbb szentje volt, akinek a tiszteletére bort ittak, és kövér ludat ettek. Ez a hagyomány tovább él, Szent Márton napja ma is a jóízű és gazdag falatozás ünnepe.

Merre menjen, aki jót akar enni?

Mutatjuk, hol lehet idén Márton-napkor egy jót enni-inni, szórakozni, hagyományt őrizni. Lássuk az idei kínálatot és persze az árkat!

1. Zöldkert Vendéglő - Harkány

A menü ára: 11 490 Ft/fő

Márton-napi vacsora ajánlatuk:

Liba rilette ,savanyított zöldségek

Ormánsági “libaramen”

Konfitált libazuza,vargánya,kapros-túróval töltött házi krumplifánk

Tépkedett libacomb,zöldséges sült bab,füstölt fürjtojás,kovászos kenyér,bodzás lilahagyma

Márton-napi pohárdesszert ,idei must

2. Kősziklás Borterasz - Dunaszentmiklós

Mondhatni már hagyománnyá vált egy novemberi liba-lakoma! November 09-én szombaton egy 4 fogásos Márton-napi ajánlattal készülünk!

A borvacsora ára 14 900 Ft/fő, amely tartalmazza a 4 fogásos libalakomát a hozzá párosított borokat.

Az eseményhez előfoglalás szükséges!

3. AzÉn Anyósom Konyhája - Hévíz

Már jeleztük, hogy mi is készülünk, a hétvégi Márton napi liba lakomára. Az idei friss, üde, illatos borok, is megérkeztek a borászoktól, már csak arra várnak, hogy kibontásra kerüljenek a ropogós libahús mellé. Étlapunkon a részletek. Péntektől, jövő hét hétfőig, vagy amíg a készletek tartanak. Egy pár szó essék, a napi menüről is, mert ez is ütős lesz. Babgulyás, káposztás cvekedli, roston csirkemell padlizsános lecsó, sült oldalas párolt káposzta, és barackos-kekszes csokis krém a desszertünk

- írják a felhívásban.

4. Piccolo Panzió Vendeglő Vinoteca - Zalaegerszeg

Zalaegerszegen is bőven lesz miből válogatni, hiszen a menü tartalmaz libaaprólék levest, sütőtök krémlevest, hideg libamájat zsírjában, ludas rizottót, rozé libamellet, és konfitált libacombot is.

5. Kornélia Bisztró - Békéscsaba

Ünnepeljük együtt a Márton napot egy felejthetetlen liba vacsorával! Várunk benneteket 2024. november 11-én, hétfőn, 16:00 és 21:00 között a Kornélia Bisztróban!

- írják a felhívásban.

6. Chloé New Yorkban - Nyíregyháza

A menüsor ára 14 900 Ft/fő.

Szeretettel várunk mindenkit November 11-én a Chloé New Yorkban étteremben a Márton napi eseményünkre. Igazán rendkívüli, az alkalomhoz illő finom, és ízletes falatokkal várjuk vendégeinket. Bőséges előétel, leves, főétel, és még desszert is színesíti az ünnepi menüsort. Még egy jó hír, az ünnepi menüsor hétfőtől - péntekig elérhető!!!

- írta az étterem, bejegyzésében.

7. Dűlő - Miskolc

Menü:

Liba rillette, savanyított zöldségek, póréhagymás kenyér

Liba consommé, panzerotti, répa, zeller

Tépett libacomb, burgonya, káposzta, alma, cider, jus

Dűlő “lúdlab”

A menüsor ára: 14.990 Ft/fő

A borsor ára: 2.990 Ft/fő

Címlapkép: Getty Images