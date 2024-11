Új csokiőrület hódít Magyarországon: idén minden karácsonyfa alatt ott lapulhat

A szakértők szerint idén lassan már keresettebb lesz a dubaji csoki a bejglinél, ami azért is megdöbbentő, mert ez az arab finomság csak nemrégiben robbant be a köztudatba. A dubaji csoki azonban páros lábbal rúgta ránk az ajtót, ma pedig már ínyencek, influenszerek és a legnagyobb gourmet-szakemberek is dubaji csokilázban égnek. De mi is az a dubaji csoki és miben rejlik ennek az új, ízlelőbimbókat lerohanó őrületnek a titka?

Jakabfi Dávid patissier szerint a dubaji csoki olyan népszerűségre tett szert rövid idő alatt, hogy a nagy hagyományokra visszatekintő bejglit is kenterbe verheti hamarosan, a népszerűsége pedig a legnevesebb hazai cukrászdákat is elérte. A magyar cukrászdákban és egyes éttermekben is készítik ezt a finomságot, amit azonnal el is kapkodnak. A dubaji csoki, ahogyan a nevéből is kiderül, egy dubaji édesség, amelynek az a lényege, hogy a török tészta, a kadayif, ami a mi cérnametéltünkhöz hasonlít, megpirítva szirupos édességekhez is előszeretettel használják. A másik alapját a pisztácia adja, Irán ugyanis hatalmas pisztáciatermesztő, és a világ minden tájára szállítják a pisztáciapasztát - magyarázta a desszertséf. A dubaji csoki egyébként egy speciális arab édesség, a „Can't Get Knafeh of It" különleges csokoládéja, amely a közel-keleti konyha egyik híres desszertjét, a knafeh-t ötvözi a csokoládéval. A csokoládé különlegessége, hogy egy tejcsokoládéba burkolt desszertről van szó, amely belül ropogós kataifi tésztát, pisztáciakrémet és tahinit – vagyis szezámpasztát - tartalmaz. Ez a kombináció pedig egyedülálló íz- és textúraélményt nyújt. A desszert világszerte nagy népszerűségre tett szert legfőképpen a TikToknak köszönhetően, ami immár Magyarországra is begyűrűzött. Pisztácia, de töményen Ez az az édesség, amiből nem szabad kispórolni a minőséget. A sikere azonban olyan nagy, hogy a törzsvásárlóink már legtöbbször inkább ezt választják a bejgli helyett és könnyen lehet, hogy idén karácsonykor ebből nagyobb mennyiséget kell majd készítenünk, mint bejgliből, ugyanis már most a jövő évre veszünk fel rendeléseket - fejtette ki a desszertséf. A közösségi oldalakon máris számos recept kering a dubaji csoki elkészítésével kapcsolatban, aminek köszönhetően sokan otthon is megpróbálkoznak a finomság elkészítésével több-kevesebb sikerrel. Jakabfi Dávid szerint azonban nem mindegy, hogyan fogunk neki. Az a lényege, hogy a töltelék krémes maradjon, mégis legyen egy tartása a csokoládénak, különben könnyen sérülhet.