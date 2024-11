Horroráron kínálják a gesztenyemasszát a boltokban: így készítsd el fillérekből házilag!

Élsz-halsz egy adag ínycsiklandó gesztenyepüréért, de sokallod az árát a boltban, cukrászdában? Máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag, friss főtt vagy sült gesztenyéből – tudtad, hogy így akár feleannyiból kihozhatod? Tudd meg, hogyan készül a natúr, illetve az édes gesztenyemassza, és hogy mire vigyázzunk a friss gesztenye tisztítása során, hogy minél kevesebb alapanyag menjen pocsékba!

Az ősz és a tél egyik legnépszerűbb alapanyaga a szelídgesztenye, ami egyike a Földközi-tenger térségében leggyakrabban termesztett makktermésűeknek. A bükkfafélék családjába tartozó növény valószínűsíthetően Délkelet-Európa hegyvidéki területeiről származik, azonban a rómaiaknak köszönhetően a mi térségünkben is elterjedt haszonnövénnyé vált. Magyarországon tipikusan süteményekhez vagy édesre hangolt húsételekhez és krémlevesekhez használják.

Tudtad, hogy a gesztenye egy egészséges makkféle?

Így igaz! Az édeskés, kemény héjú makktermést a kupacs nevű zöld, sűrűn tüskézett burok borítja (így különböztetjük meg a ritkábban tüskézett, nem ehető vadgesztenyétől), amelyet eltávolítva juthatunk hozzá magához a gesztenyéhez. Érdekesség: a letűnt idők javasasszonyai a gesztenyét is hasznosították gyógyászati célokra, levelével kezelték például a megfázást is.

A gesztenye gazdag vitaminokban (B-vitaminok, C- és E-vitamin) és ásványianyagokban (vasban, káliumban, magnéziumban, rézben és foszforban), ezzel hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, illetve a beleink egészségét megőrző diétához. A gluténérzékenységgel élők számára is fontos konyhai alapanyag, ugyanis a gesztenyelisztet rengeteg izgalmas süteményhez használhatjuk más gluténtartalmú lisztek helyettesítője gyanánt.

Horroráron kapható a gesztenyemassza a boltokban

A nagyáruházakban jellemzően 5-6.000 Ft/kg áron kapható a gesztenyemassza, azaz a konyhakész massza abszolút nem tartozik a pénztárcabarát alapanyagok közé, ezért sokan csak alkalmi fogyasztásra, egy-egy sütemény elkészítéséhez vásárolják. A héjas gesztenyéhez ennél jóval jutányosabb áron hozzájuthatunk: a szelídgesztenye ára a nagybani piacokon 2.000 és 3.000 Ft között ingadozik, a nagyáruházakban ennél valamivel drágábban vásárolhatjuk meg, ha pedig netalántán saját gesztenyefánk van a kertben, aranyba nyúltunk.

Hogyan készíthetünk házi gesztenyemasszát?

A gesztenyemasszához nincs szükség semmire, csak gesztenyére, vízre a főzéshez, illetve, ha édes, süteményekhez való masszát szeretnénk eltenni, cukorra - na és persze jó sok türelemre, hiszen a gesztenye tisztítása nem a legegyszerűbb folyamat! Való igaz, hogy ha rossz minőségű a gesztenyénk, könnyen rámehet az egész délután, azonban érdemes kísérletezni vele, mert a bolti gesztenyemasszák gyakran nem 100% gesztenyéből vannak!

Hozzávalók

2 kg héjas szelídgesztenye

2-3 dl cukorszirup

víz a főzéshez

A gesztenyemassza készítése

Előkészület gyanánt válogassuk át a gesztenyét, a rosszakat dobjuk ki, az egészséges darabok héját pedig vagdossuk be egy éles késsel X alakban. Egyszerűen főzzük meg a gesztenyét annyi vízben, amennyi ellepi őket (nagyjából 20-25 perc kell hozzá, a főzővízbe van, aki egy kis fehérbort is szokott önteni), majd még melegen távolítsuk el a héját és a szőrös belső részt is, hogy csak a gesztenyebél maradjon. A makk a tisztítás során gyakran széttörik, de ez nem probléma, hiszen gesztenyemasszát készítünk belőle.

Ha rossz minőségű a gesztenye, sajnos főzés és sütés esetén is előfordulhat, hogy nehéz megpucolni – ilyen esetekben sok a lehulló rész, amivel nem fogunk tudni mit kezdeni.

2 kg gesztenyéből a tisztítás után jellemzően 1-1,2 kg megtisztított gesztenyebél marad, ezt mindig érdemes szem előtt tartanunk, ha valamilyen gesztenyés receptbe vágjuk a fejszénket és egy kicsit többet vásárolnunk az előírtnál. A gesztenyét egyébként sütéssel is elő lehet készíteni: ez esetben 200°C-ra előmelegített sütőben, szintén 20-25 perc alatt (be is lehet áztatni sütés előtt 2 órára tiszta vízbe vagy fehérborral ízesített vízbe) készül el az ínycsiklandó sült gesztenye.

A konyhakész gesztenyét robotgépben pürésítsük krémes masszává, még melegen (botmixert is használhatunk hozzá). A masszát hagyhatjuk natúron is, illetve édesíthetjük – utóbbi esetben ne kristálycukrot/porcukrot használjunk hozzá, hanem mézet vagy cukorszirupot (1:1 arányú oldat vízből és kristálycukorból), ízlésünknek megfelelő mennyiségben (1 kg gesztenyéhez kb. 200-300 g édesítő bőven elegendő). A kész natúr vagy édes gesztenyemasszát osszuk kisebb, kb. 250 grammos adagokra, majd fóliába vagy zsírpapírba csomagolva fagyasszuk le.

Milyen desszertekhez használjuk a gesztenyemasszát?

Habár a legtöbb magyarnak a gesztenyepüré jut eszébe először erről a különös alapanyagról, a gesztenye rengeteg izgalmas sütemény tölteléke lehet. Ilyenkor, a tél küszöbén mindenképpen érdemes kipróbálnunk a különféle gesztenyés kalácsokat, például a babkát vagy a bejglit, de nagyszerű sütés nélküli desszerteknek, például sajttortáknak, keksztekercseknek és más finomságoknak az alapanyaga is lehet.

Az édes gesztenyemasszát tipikusan süteményekhez érdemes hozzáadnunk, a natúrt viszont használhatjuk sós ízvilágú húsételekhez is, tipikusan valamilyen töltelék formájában. A gesztenye és a pulyka egy klasszikus karácsonyi párosítás, de csirkemellel vagy akár sertéshússal is működhet, és a karácsonyi fűszerekkel karöltve is jól érzi magát a tányéron. Fogyasszuk bőséggel a szezonjában, ugyanis egy tápláló, egészséges alapanyagról van szó, amit a gyerekek is szeretnek!

