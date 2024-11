Uncsi a főzelék a spenótból?! Íme 2+1 isteni recept, amit muszáj lesz kipróbálnod

A világ egyik legnépszerűbb zöldségféléje a spenót, mi magyarok azonben leginkább csak főzelékként esszük. A spenótos tészta már kuriózumnak számít – holott szinte bármilyen kiskertben megterem, és ha szerencsések vagyunk, még télre, lefagyasztva is bővel jut belőle.Törjük meg az átkot! Hozunk is 2+1 végtelenül egyszerű, de annál finomabb spenótos receptet!

Tudtátok, hogy a spenót kiemelkedő fehérje- és ásványianyag-tartalmának köszönhetően az egyik legértékesebb táplálkozási szempontból hasznos zöldségféle? A nagyüzemi termesztés elsősorban a feldolgozóipar igényeit szolgálja ki, míg a frisspiaci spenótot leginkább kisgazdaságokban és háztáji kertekben állítják elő, gyakran fűtetlen fóliasátrak alatt. De bármelyik kiskertben is viszonylag könnyen megterem, akár magaságyásban is, viszont fagyérzékeny. Ha nem takarítottuk be időben, így november elején már valószínűleg lefagyott. Azonban az élelmesek már egész télre bespájzoltak belőle, hiszen a spenót – akár leveles formában, akár előre megfőzve – remekül eláll a mélyhűtőben is!

Lássuk azért, hogyan állunk mi magyarok a spenóttal?

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint hazánkban mintegy 541 hektáron termesztenek spenótot, ami ezzel a szántóföldi kultúrák közül a kiskultúrák közé tartozik. A nagyüzemi termesztése alapvetően ipari feldolgozási céllal történik, főként a gyorsfagyasztott termék előállítást (natúr és krémes pürék készítését) szolgálja ki. A frisspiaci spenótot jellemzően kisebb gazdaságokban, fűtetlen fóliasátrakban hajtatják. Ez utóbbit kézzel szedik, míg az ipari célú felhasználásra gépi vágást alkalmaznak a gazdálkodók.

Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022-ben 12100 tonna termést takarítottak be a gazdálkodók, ami 32 százalékkal haladta meg a 2017–2021 közötti évek átlagát. Ez az adat is jól mutatja, hogy az egészségtudatosabb táplálkozással és a spenót változatos felhasználhatóságával hazánkban is érzékelhetően nő a kereslet a spenót iránt.

Jó hír, hogy az elkészítési módja egyre változatosabb

A korszerű táplálkozás elengedhetetlen részévé vált a spenót, amihez nagyban hozzájárul az egyre változatosabb elkészítési módja.

Ideje hát, hogy mi is egyre gyakrabban készítsünk spenótból különféle fogásokat, és ne ragadjunk le a hagyományos főzeléknél!

Hiszen a speót számtalan étel alapanyaga lehet, akár nyersen, akár főzve. Nyersen például zöld saláták és zöldségsmoothiek alapjaként használható, míg főzve készíthetünk belőle szószokat, töltelékeket, tésztaételeket vagy párolt zöldségköretet. Ezen kívül fasírtokhoz is hozzáadható, illetve különböző tészták alapanyagaként is remekül megállja a helyét.

Mi van a spenótban? A spenót kiemelkedő fehérje- és ásványianyag-tartalma miatt az egyik legmagasabb táplálkozási értékkel rendelkező zöldségféle. Bár a köztudatban leginkább vastartalma terjedt el, ám e mellett jelentős mangán-, cink-, réz-, kálium- és kalciumforrásnak számít. A vitaminok közül főként A-, C- és K-vitaminból tartalmaz jelentősebb mennyiséget, emellett B2-, B6- és E-vitamin tartalma is említésre méltó.

Kedvcsinálóként mutatunk is 3 igazán különleges spenótreceptet!

1. Zöld gombóc, sajtos besamellel

Mindig megörülünk annak, ha a szokott alapanyagokból valami egy újfajta, különleges receptre bukkanunk. Most a Facebookon jött szembe ez a zöld gombócos főétel, sajtos besamellel, ami saját konyhánkban óriási sikert aratott. Próbáljátok ki ti is!

Hozzávalók:

500 g friss spenót

250 g túró

1 tojás

100 g liszt

1 teáskanál só

1/2 teáskanál bors

50 g reszelt sajt (pl. parmezán)

50 g vaj

50 g liszt (a besamelhez)

500 ml tej

100 g reszelt sajt (a besamelhez)

1/2 teáskanál szerecsendió

Elkészítés:

1. Spenót előkészítése: Mosd meg a spenótot, majd forralj fel egy lábas vizet. Blansírozd a spenótot 2-3 percig, majd szűrd le és aprítsd fel.

2. Töltelék készítése: Egy tálban keverd össze a túrót, a felaprított spenótot, a tojást, a lisztet, a sót és a borsot. Alaposan dolgozd össze, hogy homogén masszát kapj.

3. Gombócok formázása: A kezed segítségével formázz kis gombócokat a töltelékből, és tedd félre.

4. Víz felforralása: Egy nagy lábasban forralj vizet, majd óvatosan tedd bele a gombócokat. Főzd őket 5-7 percig, amíg feljönnek a víz felszínére.

5. Besamel készítése: Közben egy serpenyőben olvaszd meg a vajat, add hozzá a lisztet, és folyamatos keverés mellett pirítsd 1-2 percig. Lassan öntsd hozzá a tejet, és keverj folyamatosan, amíg sűrűsödni nem kezd.

6. Sajtos besamel: Amikor a besamel már sűrű, add hozzá a reszelt sajtot és a szerecsendiót, majd keverd simára.

7. Tálalás: A gombócokat tedd egy tálra, locsold meg a sajtos besamellel, és tálald melegen. Élvezd a zöld ízeket és a krémes textúrát!

2. Spenótos-tejszínes csirke bulgurral

A következő receptet a Toiktokról vettük, végtelenül egyszerű ez is, ráadásul egészséges is!

Hozzávalók:

300 g csirkemell

2 ek. kókuszolaj

80 g friss bébispenót

180 ml főzőtejszín

Só, bors, fokhagymapor

Ízlés szerint bulgur/ tészta/rizs

A csirkemellet szeleteljük fel, sózzuk, borsozzuk. Pirítsuk elő kókuszolajon, majd szedjük ki és tegyük félre. Dobjuk rá a spenótot a megmaradt olajra és fonnyasszuk meg. Öntsük rá a tejszínt, szórjuk meg sóval, borssal és a fokhagymaporral. Tegyük vissza az előzőleg lepirított csirkemell szeleteket, rottyintsunk rajta egyet és kész is.

3. Spenótos-fetás zabszelet

Ez az egyszerű, de annál finomabb spenótos recept is akár reggelire, uzsonnára, de vacsorára is megállja a helyét!

Hozzávalók:

4db tojás

Spenót (tetszőleges mennyiség)

2ek zabpehelyliszt

1ek joghurt

Fél csomag sütőpor

Feta sajt (tetszőleges mennyiség)

Fűszerek (én csak sóztam, de egy kis bors és fokhagyma még jobban fel tudja dobni)

Mindent keverjünk össze egy tálban, majd 180 fokon süssük át (kb. 20-30 perc).

Címlapkép: Getty Images