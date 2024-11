Ezt sokan nem tudják a mézről: nagyon nem mindegy, mikor fogyasztod

A reggelik és a délutáni teapercek elengedhetetlen "kelléke" a kissé folyékony, aranysárga csodaszer, ami nem más, mint a méz. Azt viszont kevesen tudják, hogy nem mindegy, mikor fogyasztjuk. Mikor és miért érdemes mézet használni? Mi a helyzet az ágazatban jelenleg? Milyen mézeket érdemes otthon készíteni? Ennek jártunk most utána.

Mi a helyzet a magyar mézzel?

Következetes munkával el kell érni, hogy a jövőben minél több magyar honfitársunknál legyen az egészséges táplálkozás szerves része a méz. Az exportorientált magyar mézágazat és a méhészek megélhetése szempontjából kulcskérdés, hogy az európai piacokon uralkodó, tisztességesnek nem nevezhető versenyfeltételek újra egyenlők legyenek az unión belül megtermelt és az unión kívül előállított méztermékek között

- mondta az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a XXXVI. Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozón Jászberényben.

Feldman Zsolt ismertette: a 15-30 ezer tonnás hazai méztermelés kétharmad részét Nyugat-Európába exportálják, így nagyon fontos az uniós piacon a tisztességes versenyfeltételek megléte. Ezek ma nem biztosítottak, 160-190 ezer tonna Európán kívüli, harmadik országból érkező importtal versenyeznek az évente 10-20 ezer tonna mézet exportáló magyar méhészek.

Mint azt kiemelte, a rendkívül olcsó hamisított ázsiai termékek és az ukrán méz szorítják ki a magyar mézet az exportpiacokról, csökkentve ezzel a hazai értékesítési árakat is. Az európai gazdaság gyengélkedése érződik az uniós mézfogyasztásban, nőtt az alacsonyabb minőségű és olcsóbb árfekvésű mézkeverékek iránti kereslet, ami nem kedvez a magyar méznek. A legfontosabb feladat ezért folytatni azt a munkát, amely arra kényszeríti az európai döntéshozókat, hogy konkrét uniós szabályok megalkotásával védjék meg az európai méztermelést és az európai mézfogyasztókat.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy az Európai Unió úgynevezett autonóm kereskedelmi intézkedéssel hozzáférést biztosít az ukrán gazdaságnak az EU piacához, de az európai mezőgazdasági szektor határozott fellépésére az Európai Bizottság vészfékmechanizmust vezetett be több különösen érzékeny mezőgazdasági termékre, így a mézre is. Mihelyst ennek behozatala meghaladja a 44,4 ezer tonnát, még a nyár folyamán automatikusan vámot kell majd fizetni az ukrán import után.

Az államtitkár a fogyasztók érdekeinek szem előtt tartásával kapcsolatban kiemelte, hogy Magyarország kezdeményezésére változnak az uniós mézjelölési szabályok, legkésőbb 2026-tól mindenhol az unióban fel kell tüntetni a mézkeverékek csomagolásán az össze származási országot, az arányok százalékos megjelölésével.

Tájékoztatása szerint a méhészek piaci nehézségei miatt felértékelődött az elmúlt években indított ágazati támogatási programok szerepe. 2023 és 2027 között a szektor a magyar költségvetési forrással együtt mintegy 15,6 milliárd forint célzott ágazati támogatásban részesül. Az EU-ban először Magyarország vezetett be állatjóléti támogatást a méhészeknek, méhcsaládonként évente 15 eurónak megfelelő összeget, ezzel is segítve az egészséges méhállományok fenntartását és a méhészágazatot. Emellett 5 éve kapnak a hazai méhészek úgynevezett méhegészségügyi támogatást, amelyet 1 millió méhcsalád után igényelnek évente a méhészek, ennek mértéke 1000 forint méhcsaládonként.

A legfontosabb piaci tartalékot a jelenlegi helyzetben a magyar fogyasztók jelentik, az elmúlt években megduplázódott és fejenként 1 kilogrammra emelkedett éves fogyasztás további növekedése, a méz "minél mindennapibb élelmiszerré válása", az egészségtudatos táplálkozást folytatók számának bővülése, a helyi termelőktől történő mézvásárlás ebben komoly szerepet játszhat

- közölte az Agrárminisztérium.

Ajándéknak sem utolsó, de megéri fogyasztani és felhasználni a magyar mézet

Ahogy a Treehugger cikkében olvashatjuk, a méz tele van antioxidánsokkal, amelyek jót tesznek a ráncoknak és az öregedő bőrnek. Antibakteriális, amely segít a pattanások kezelésében és megelőzésében. Tisztítja a bőrt a pórusok megnyitásával és eltömődésének megszüntetésével. Nagyszerű hidratáló, amely megnyugtatja az irritációt és csökkenti a foltokat a bőrön, nem utolsó sorban pedig ragyogást ad neki.

A legenda szerint a méz volt Kleopátra kedvenc fegyvere szépségarzenáljában, és most a tudomány igazolja azt, amit sok nő évek óta tud és ismer. A méz, különösen a nyers vagy nem pasztőrözött, mesésen sokoldalú és teljesen természetes összetevő, ráadásul nem csak a bőrünk, de hajkoronánk ápolásához is használhatjuk. Mégis, hogyan? Korábbi cikkünkben ennek jártunk utána, erről többet ide kattintva olvashatsz.

De miért fogyasszuk?

Ahog arról már írtunk, egy pohár meleg víz egy kevés akácmézzel édesítve csodákat tehet az általános egészségi állapotoddal és közérzeteddel. Szervezetünknek szüksége van olyan minőségi energiaforrásra, amely egész napon át kifejti jótékony hatását. A reggeli mézfogyasztás kiváló megoldás arra, hogy a nap elején feltöltsd energia-raktáraidat. Amellett, hogy még a bőrödet is ragyogóvá és feszessé teszi, más kedvező egészségügyi hatása is van, többek között:

1. Serkenti az emésztőrendszer működését

2. Véd a bakteriális és vírusos fertőzések ellen

3. Csökkenti a kellemetlen allergiás reakciókat

4. Kiűzi a méreganyagokat

5. Hidratálja a szervezeted teljes egészét

+Tipp: Az extra energialöketért igyál reggelire mézes-gyömbéres limonádét!

Nem mindegy mikor fogyasszuk!

Habár legtöbbünk a nap bármely órájában szívesen enne egy nagy kanál mézet, a táplálkozási szakemberek azt javasolják, hogy a mézet megfelelő mennyiségben és mindig a nap meghatározott időszakaiban fogyasszuk, hogy a mézfogyasztás egészségügyi előnyeit maximálisan kiélvezhessük.

Új löket a nap végén

Az esti órákban, amikor már szinte vége a napnak, nem csoda, hogy fáradt és kimerült vagy. Ha esti programod van a méz segíthet új erőre kapni az este hátralévő részére. Állj ellen a koffein iránti vágyadnak, és kapj új erőre természetes módon például egy kanál energetizáló repcemézzel! A méz egyéb előnyei, ha a délutáni órákban fogyasztod:

1. Villámgyorsan kifejti hatását

2. Egészséges szénhidrátforrás

3. Új energialöketet ad, természetesen

4. Újratölti tápanyag raktáraidat

Mézzel az édes álmokért

Talán számodra sem meglepő, hogy mézet fogyasztani közvetlenül lefekvés előtt is ajánlott. Csorgass kevés nyugató hársmézet egy pohár meleg tejbe, így garantáltan édesek lesznek az álmaid. A szervezeted éjszaka hasznosítja ennek a szuperélelmiszernek minden összetevőjét, és gondoskodik egészséged megőrzéséről. Nézzük meg, hogyan munkálkodik a méz a szervezetedben, miközben te pihensz:

1. Segít mélyebben aludni

2. Javítja a májfunkciókat

3. Elősegíti a fogyást

4. Csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát

5. Küzd a savas reflux ellen

6. Alacsonyan tartja a vérnyomást

Mi a helyzet az ízesített mézzel?

Az ízesített méz készítése manapság nagy divat hazánkban. Ezek a mézek úgy készülnek, hogy valamilyen gyógynövényt beáztatnak semleges ízű mézbe. Ahogy a szakemberek írják, az ozmózis hatás következtében pedig a méz átveszi az adott növény ízét, zamatát. Nemcsak gyógy- és fűszernövényekből, de akár más virágos növényekből (pl. pitypang) is készíthető.

Milyen gyógy- és fűszernövényeket érdemes felhasználni?

rozmaring

zsálya

kakukkfű

menta

citromfű

levendula

kamilla

rózsaszirom

vagy éppen fenyőtű

vaníliarúd,

fahéjdarabkák,

csillagánizs.

Az ízesített méz készítése:

1. Válasszuk ki a kívánt gyógy- vagy fűszernövényeket: Vegyük figyelembe az ízeket, illatokat, és azt, hogy milyen egészségügyi hatásokat szeretnénk elérni. Használhatunk egyféle növényt vagy keverhetünk többet is egyedi ízvilág elérése érdekében.

2. Szárítsuk meg a növényeket: A méz ízesítéséhez fontos, hogy csak szárított növényeket használjunk. A friss növények túl sok nedvességet tartalmazhatnak, és leronthatják a méz minőségét.

3. Válasszunk minőségi mézet: A méz minősége is fontos a végeredmény szempontjából. Keressünk tiszta, természetes mézet, lehetőleg helyi forrásból.

4. Kombináljuk a mézet és a szárított növényeket: Tegyük a szárított növényeket egy üvegedénybe, majd öntsük rá a mézet. Fontos, hogy a növényeket teljesen ellepje a méz. Zárjuk le az üveget és hagyjuk állni legalább egy héten keresztül, hogy az ízek és illatok átjárják a mézet.

5. Szűrjük le a mézet: A hét elteltével szűrjük le a mézet, hogy eltávolítsuk a növényi részeket. Használjunk szűrőpapírt vagy finom szűrőt.

Címlapkép: Getty Images