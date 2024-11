Felejtsd el a bolti probiotikumokat: ez a filléres téli savanyúság helyrepofozza az emésztésedet!

Tudtad, hogy a céklából nem csak főétel és köret, hanem izgalmas savanyúság is készülhet? Ha eddig nem kóstoltad a fermentált céklát, itt az ideje: össze sem lehet hasonlítani a műanyagvödörben kapható bolti ecetes céklával – ráadásul pofonegyszerű elkészíteni és filléres! Máris eláruljuk, hogy hogyan tudunk fermentált savanyúságot készíteni céklából, egy kis narancshéjjal és borókával megbolondítva!

Az elmúlt évek során Magyarországon is népszerű háztartási trenddé nőtte ki magát a házi fermentumok, azaz fermentált savanyúságok készítése. Mindenképp megéri ilyenkor szezonális alapanyagokkal kísérletezni, ugyanis semmi más nem fogható azokhoz a zöldségekhez, amelyeknek épp most van a szezonja – ilyen többek között a cékla is, amiből pofonegyszerű fermentumot készíthetünk.

Recept: Fermentált cékla narancshéjjal, borókabogyóval

Habár sokan, sokféle módon szeretjük a céklát, mindenképpen érdemes róla tudnunk, hogy a jól megszokott „menzás” ecetes savanyúságon felül kiváló fermentált finomságokat is készíthetünk belőle, akár önmagában, akár más zöldségekkel kombinálva. Mi most egy szuperegyszerű fermentált céklát fogunk összedobni, a fermentálás szabályainak megfelelően 2%-os sós felöntőlével. Lássunk neki!

Hozzávalók

2 db fiatal cékla

2%-os felöntőlé (10 g tengeri só + 0,5 l szénsavmentes ásványvíz)

2 szelet bio narancs, héjával együtt

4 szem borókabogyó

A fermentált cékla elkészítése

Mossuk meg, hámozzuk meg, majd kockázzuk egyforma méretűre a céklát és helyezzük jól záródó, alaposan csírátlanított befőttesüvegbe vagy szeleppel ellátott fermentálóüvegbe, adjuk hozzá a választott fűszereket, majd öntsük fel a sós felöntőlével. Ügyeljünk rá, hogy az összes hozzávaló a sós lé felszíne alatt legyen; ehhez használjunk valamilyen leszorítót (van, aki üvegkoronggal, van, aki egy nagyobb zöldségdarabbal tartja lent). Zárjuk le légmentesen az üveget, majd helyezzük szobahőmérsékletű helyiségbe (20-23°C teljesen ideális), közvetlen napfénytől védett helyre és hagyjuk, hogy a fermentum magától beérjen, a hőmérséklettől függően kb. 5-7 nap alatt.

A fermentáció során a tejsavbaktériumok lebontják a zöldségben található cukrokat, melynek hatására az alapanyag megsavanyodik, ezáltal egészséges természetes probiotikumokat vihetünk be a szervezetünkbe, melyekre nagy szükségünk van a hideg félév során.

