Igazi élet elixír lehet, mégis kevesen használják: mutatjuk, miért kiváló alapanyag az ecet

HelloVidék 2024.11.23. 07:12 Megosztom

Ha kimondjuk az ecet szót, sokunknak a zöld flakonos ecet jut eszébe, ami savanyú, maró illatú folyadék. De mire és mikor használjuk az ételecetet manapság? Kávéfőző tisztításra, vízkőmentesítésre, takarításhoz, na és persze óvatosan mérve savanyúbb ízt adhatunk bizonyos ételeknek is. Pedig az ecetben sokkal több van, mint azt gondolnánk. Nem csoda, hogy azt is kevesen tudják, hogy alkalmazása az emberiség hajnaláig visszanyúlik. Milyen fajták léteznek? Milyen hatással lehet az egészségünkre? Ennek jártunk most utána.

Talán ma már nem lepődünk meg vásárlás során, ha az ecetek között nézelődve, különböző színű és állagú termékekre bukkanunk. Léteznek ugyanis ecetkülönlegességek, mellyel nagyon sok étel megbolondítható, az ízek pedig fokozhatók, kiemelhetők. A bor, aszú, rizs, alma, vagy bodza - mind olyan alapanyag, amelyből kiváló ételecet készíthető! Persze sorolhatnánk tovább az ecetfőzésre alkalmas növények listáját, de a legfontosabb az, hogy ezek az ecetek, mind-mind markánsan különböző ízvilággal rendelkeznek. Ez a sokszínűség teszi igazán kiváló fűszerré az ecetet. Mit tudhatunk még az ecetről? Az ecet idősebb az emberi civilizációnál. Az ecetsav baktériumok mindenhol fellelhetőek, ebből kifolyólag minden kultúrában, ahol hasznosították az alkoholos erjedést, felfedezték az ecetet is. Hiszen, ha az előbb említett eljárással készült italok hosszabban levegővel érintkeztek, elindulhatott bennük az alkohol ecetsavvá alakulása. Európában az ecet elsősorban gyümölcsökből, borból, sörből készült. A hétköznapi tudatban az almából, mustból és borból készült ecetek maradtak fenn leginkább. A mustból készült ecet, más néven balzsamecet koronázatlan királyai az olaszok. Az első írásos említései a XVI. századból valók. A gyümölcsökből készült ecetek legnagyobb tradícióval a német nyelvterületeken bírnak. Legismertebb közülük az almaecet, de kedveltek a különböző bogyós gyümölcsből készültek is. Kézműveseknél találkozhatunk igazi különlegességekkel is, nem ritkák a zöldségekből (uborka, paradicsom, spárga) készült termékek sem. Fontos megemlítenünk még a sherryecetet, amely Spanyolországból, Jerez-környékéről indult világhódító útjára. A világ egyik legősibb ecete a távol-keleti rizsecet, melyet rizsborból állítanak elő. Számtalan jótékony hatása van az ecetnek Az ecet szerepe nem csak az ételek ízesítésében és tartósításában jelentős, már az ókorban felismerték az ecetek egészségre gyakorolt kedvező hatásait, melyek többségét az utóbbi évtizedekben egyre több, különböző témában és területen végzett kutatási eredmény támaszt alá. A Táplálkozási Akadémia szakemberei szerint az ecet vércukorszintre gyakorolt hatása talán a leginkább kutatott terület, mind több tanulmányban vizsgálják az ecet lehetséges jótékony szerepét 2-es típusú diabéteszben. Ígéretes vizsgálati eredmények szerint 2 teáskanál almaecet (10 g) elfogyasztása összetett szénhidrátot tartalmazó étkezés közben csökkenti a postprandiális (étkezést követő) vércukorszintet. Másik jótékony hatása a szív-érrendszeri hatások területén mutatkozik meg. A szakemberek szerint reményteli kutatási eredmények születtek arról, hogy heti legalább 5-6 vagy annál több alkalommal fogyasztott olaj- és ecet alapú saláta dresszing csökkentette az iszkémiás szívbetegség rizikóját. Elhízás ellen is hatékonynak tartotta az ecetet a népi megfigyeléseken alapuló gyógyászat, azonban a témában egészen a közelmúltig nem igazán születtek objektíven értékelhető kutatási eredmények. Újabb vizsgálatok során kiderült, hogy az étkezéssel fogyasztott ecet (1-2 teáskanál alma- vagy borecet) által az evést követő telítettség érzet a kétszeresére nő, ezáltal csökken az ételek utáni sóvárgási vágy, így a következő 2-4 órában alacsonyabb energiabevitel jellemző, ami hozzásegít a fogyáshoz. A jóllakottság érzésének növelésében a legtöbb természetes ecetfajtában megtalálható ecetsav játszhat szerepet, amely lassítja a gyomorürülést, így késleltetve a szénhidrátok felszívódását, ezáltal pedig a vércukorszint is kevésbé emelkedik étkezést követően. Egyre több bizonyíték támasztja alá az ecet sokrétű jótékony hatását, valamint hogy hatékony kiegészítő kezelés része lehet különböző betegségekben, azonban további nagyszabású, hosszú távú vizsgálatok szükségesek a jövőben ahhoz, hogy hiteles, egészségre vonatkozó állításokat lehessen tenni a különféle ecetekkel kapcsolatosan. Jó, de mibe kerüljön az ecet? Az ecetek felhasználása főként salátaöntetek, más néven dresszingek, valamint vinaigrette formájában történik. A dresszingek olyan kísérő ételek, melyeket a végtelenségig lehet variálni, gazdag ízvilágukkal átformálják salátáinkat. Az ecetek (különösen a bor- és gyümölcsecetek) azonban nem csak salátaöntetek, vinaigrette és húsok páclevének összetevői lehetnek, nagyon sokféleképpen felhasználhatóak. Ízesíthetünk velük egyszerű előételeket, de kitűnőek levesekhez, főételekhez, izgalmasabbá tesznek köreteket, desszerteket, pikánssá varázsolnak különböző mártásokat, krémeket és töltelékeket. Elég csak pár csepp ízben és aromában harmonizáló ecet, hogy megbolondítsuk a hagyományos fogásokat. Almaecet házilag? Nem is olyan nehéz elkészíteni! Nem sok alapanyag kell ahhoz, hogy mi magunk, a saját konyhánkban is elkészíthessük az almaecetet. Ha elsőre bonyolultnak is tűnik, itt egy videó arról, mennyire egyszerű pár lépésből összeütni. #almaecet #házilag #recept #ecet #pazarlásmentes #gyümölcs #amainapon ♬ eredeti hang - Daisy Bukovicsné Bék @greens_of_daisy Legyen szó a jótékony hatásairól is?? #alma Címlapkép: Getty Images De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!