Ezért bolondulnak idén az adventi vásárban: cserépben készül a szombathelyi „köcsögös” bab – kitalálod mennyiért?

Valódi magyaros, cserépfazékban készül, és nem gulyás. Mi az? Hát a köcsögös csülkös bab, ami az idei szombathelyi adventi forgatag egyik slágerétele. Akár egy menü árából is jóllakhatunk belőle. Hogy hogyan készül a mohácsi változat? A helyi vásározó a Hellovidéknek elárulta a titkát is.

Délidő van, hol van még a karácsony, messze még a december vége, de már teljes pompájában díszeleg a szombathelyi adventi vásár. Szentestéig itt a Fő téren meg sem áll az élet; érkezik hamarosan a közös karácsonyfa, addig is a Szentháromság-szobor köré felépített bódévárosban vicces bögrék és rénszarvasos zoknik kavalkádjában már ajándékok után kutathatunk. Dolgunk végeztével aztán a pultra támaszkodva majszolhatunk a sajtos-tejfölös lángost, a szarvaskolbászt vagy a szokott fahéjas kürtőskalácsunk.

Terülj-terülj asztalkám... Fotó: Pais-H Szilvia

Az idei adventi vásár egyik legnagyobb attrakciója – erre már fogadhatnánk - a mohácsi köcsögös bab lesz, ami autentikus magyaros recept szerint, hamisítatlan fazekas cserépedényben készül.

Ahogy a szombathelyi vásározó-vendéglátós, Tamás Béla a HelloVidéknek elmesélte, tavaly a Mohácsi Busójáráson találkozott először ezzel a különleges étellel. Az ottani fesztiválokon rengetegen főzik, van úgy, hogy a parázs körül 30-40 cserépedényben rotyog a babgulyás. Elirigyelte ezt főzési technikát. Tamás Béla egyébként 25 éve süt-főz rendezvényeken, a magyaros vásári ételek a specialitásai, de csak az idei adventi vásáron, a hétvégén debütált először cserépedényben főtt étellel.

„Mohácsról szereztem be az edényeket és a receptet is. Van ott egy szervező barátunk, Rosta Endre, a helyi múzeum igazgatója – ő segített benne. Most debütálunk, az első hétvégén már úgy láttuk, nagyon jól ment, az emberek érdekesnek találják, egyre többen kóstolgatják és ízlik nekik.

A mohácsi csülkös bab elkészítésről így mesélt:

Ha a receptet nézzük, az igen hasonlít a babgulyásra, de annyi különbség azért van, hogy ezt inkább füstölt tarjából készítjük. Ugyanúgy kerül bele bab és zöldségek, rétegesen, és nyersen, a babot azért természetesen beáztatjuk előtte. Viszont nem pirítjuk le a hozzávalókat! Fűszerekkel ízesítjük, majd felöntjük vízzel. Nem a tűzbe tesszük, hanem a parázs mellé. A hő az edény egyik oldalát éri, és úgy van kialakítva az fazék, hogy forrás közben a belső tartalma forgásba lendül. Nem igényel kevergetést, csak arra kell figyelni, hogy mindig legyen parázs. A bab kicsit megpuhul, de egyben marad, semmi sem fő szét. Hihetetlenül finom lesz így!

Ahogy a szombatthelyi vásározó még elmesélte, a fazékban készült csülkös babot tényleg nem kell kevergetni, forgatás helyett időre van szükség: ugyanis 3-4 óra alatt készül csak el. A fogás ára a karácsonyi vásárban 2500 forint, mellé kenyeret és lilahagymát is tálalnak.

A forralt borozás sem maradhat el

Nem reprezentatív felmérésünk szerint a szombathelyi karácsonyi vásárban az árak a tavalyiakhoz közelítenek: 600 forint/dl-ért kapható már valódi borból készült forralt bor. A sima lángosért 1400 forintot kérnek (két éve még egy 1000 volt, csak szólok), de ha sajttal és tejföllel szeretjük, akkor az ár 2000 forintra is felkúszik.

A tavalyi árakhoz képest azért annyira nem érezhető lényeges áremelkedés – csupán pár száz forint. Ez pedig már önmagában is kifejezetten üdítő hír!

Végezetül pedig, íme, a mohácsi csülkös bab receptje - 10 literes edényhez:

20 marék beáztatott tarkabab (adagja beáztatva: egy marék/fő)

10 marék aprított zöldség: sárgarépa, petrezselyem gyökér, zeller, vöröshagyma

0,5 kg füstölt disznóhús (lehet csülök, lábszár, comb)

0,5 kg marhahús vagy friss disznóhús

egy szál paprikás kolbász

Fűszerezéshez:

só

5-6 gerezd fokhagyma

1 kávéskanálnyi szárított, őrölt gyömbér

őrölt feketebors

őrölt fehérbors

majoránna

babérlevél

lestyán

zellerzöld

édes pirospaprika

őrölt kömény

Tálaláshoz:

• tejföl

• lilahagyma

A cserépedények használata a magyar konyhában nem véletlen: a kerámia anyaga segíti a hő egyenletes eloszlását, ami lehetővé teszi az étel lassú, ízeket megtartó főzését - erről, és a sokacok cserépben főt babos farsangi ételéről a HelloVidék itt írt. A csülkös bab esetében különösen fontos, hogy az étel hosszú időn keresztül, alacsony hőmérsékleten készüljön, hogy a babok és a húsok tökéletesen megpuhuljanak, és az ízek teljesen összeérjenek.

Címlapfotó, fotók: Pais-H Szilvia