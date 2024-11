10+1 toplistás adventi vásár vidéken: ahol a forralt bor mellett pompás forgatag is vár

A legtöbb vidéki nagyváros adventi vására idén november 29-én, pénteken nyílik, szóval semmiről sem késtetek még el! Fedezzétek fel a helyi ízeket, élvezzétek a családias hangulatú koncerteket és csúszkáljatok a jégpályákon – idén is rengeteg adventi élmény vár rátok szerte az országban! Össze is gyűjtöttük 2024. legizgalmasabb és legnagyobb vidéki adventi helyszíneit!

Pár nap és vége a száraz novembernek, beköszönt advent időszaka, amikor is rengeteg magyar felkerekedik, csak azért, hogy forralt bort vagy puncsot kortyolgasson a nagyvárosok ünnepi forgatagaiban. Ahogy a Roadster megjegyzi, a CNN idén is elkészítette a világ legjobb adventi vásárainak listáját, amelyen olyan klasszikus helyszínek is szerepelnek, mint egy-egy bécsi, baseli vagy épp brüsszeli forgatag. Az összeállításban a két legismertebb budapesti rendezvény, a Szent István-bazilika előtti és a Vörösmarty téri vásár is előkelő helyen szerepel. Hétvégente azonban sok magyar városban, de községekben is tartanak közösségi gyertyagyújtásokat, de lehet a főtereken sült gesztenyézni vagy lángosozni, közben vicces bögrék és rénszarvasos zoknik kavalkádjában ajándékok után kutatni, vagy – ahogy nemrég a HelloVidék is megírta – valódi cserépedényből mohácsi köcsögös babot falatozni.

Idén, egy-két nagyvárostól eltekintve, jellemzően november utolsó hetében / hétvégéjén nyitnak a vidéki karácsonyi vásárok. Össze is gyűjtöttük 2024. legizgalmasabb és legnagyobb vidéki adventi helyszíneit!

1. Minden idők legnagyobb adventjére készülnek Zalaegerszegen (2024. november 25. – december 24.)

Minden korábbinál több helyszínen és programmal rendezi meg idén Zalaegerszeg a hétfőn nyíló Egerszegi Advent rendezvénysorozatot – közölték az MTI-nek a szervezők. A november 25-én kezdődő vásár megrendezéséhez 17 helyi vállalkozás több mint 12 millió forinttal járult hozzá. A Dísz tér mellett idén a közeli Európa téren is pavilonok, játékeszközök, valamint karácsonyi dekorációk és látványos installációk varázsolják ünnepivé a környezetet. Az élő betlehem pedig a karácsonyi időszakban a Kossuth téren lesz látható.

A Dísz téri szökőkutat idén is fedett és fűtött terasszá alakítják, míg a városháza előtti kis tér varázslatos fényfüggönyökkel, fényterasszal és a város karácsonyfájával ékesíti a helyszínt. A gasztronómiai kínálat is megújul, és ismét internetes szavazás indul a legnépszerűbb forralt bor kiválasztására.

Az Egerszegi Advent ideje alatt a Dísz téren óvodások, iskolások, helyi művészeti együttesek és sztárvendégek lépnek fel minden pénteken és szombaton, emellett a 30 méter hosszú és 15 méter széles jégpálya is alkalmi színpadként szolgál, helyet adva tűzshow-nak és jégszobrász bemutatóknak.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

2. Győri Adventi Vásár (2024. november 29. – december 23.)

A Győri Advent három helyszínen, a Széchenyi téren, Dunakapu téren és Baross úton kínál gazdag programkínálatot. A jégpálya, dodzsem, óriáskerék és kisvasút mellett az ünnepi vásár finom ételekkel és forró italokkal várja a látogatókat. A jégpálya egészen 2025. januárig nyitva tart.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

3. Lázasan készülnek az adventre Egerben is (2024. november 29. – december 24.)

November utolsó péntekén, november 29-én kezdődik az Eger Advent rendezvénysorozat is. A rendezvénysorozat november 29-én, pénteken délután 5 órakor startol, amikor is felkapcsolják az ünnepi fényeket, és a programot az Andante Kamarakórus koncertje indítja. Az estét a Szűcs Gabi Quintet adventi műsora zárja. A programsorozat keretében december 1-jén gyújtják meg az adventi koszorú első gyertyáját. A karácsonyig tartó időszakban számos izgalmas fellépő szórakoztatja majd a közönséget, többek között Gyuris Luca, a Kerekes Band, az Egri Érseki Fiúkórus, a Sound of Spirit, az Agria Vegyeskar és a Cabaret Band.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

4. Debreceni Adventi Vásár (2024. november 29. – december 24.)

Magyarország egyik legszebb és legnagyobb karácsonyi ünnepe, a Debreceni Advent grandiózus díszkivilágítással, minőségi gasztrokulináris palettával, széles és egyedülálló termékkínálattal készül ebben az évben is. A történelmi belváros szívében, a Kossuth téren és a Dósa nádor téren zajló vásár számos kulturális programot, koncerteket, gyerekprogramokat és kézműves foglalkozásokat kínál. A karácsonyi hangulatot a finom falatok, mint a kürtőskalács, debreceni kolbász és a házi sütemények teszik teljessé. Emellett a 750 m²-es korcsolyapálya és jégdiszkó is várja a látogatókat.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

5. Hamarosan nyit az adventi forgatag Miskolcon is (2024. november 29. – december 23.)

Idén is izgalmas programokkal várja az érdeklődőket Miskolc adventi forgataga, amely pénteken kezdődik és egészen aranyvasárnapig tart a Szent István téren. A rendezvényen kézműves portékák, gasztronómiai vásár, a Szeretet Sütigyár, valamint fényfestés is színesíti a programkínálatot. A szervezők a sportkedvelőknek Winterparkot, míg a legkisebbeknek Manóműhelyt biztosítanak, hogy mindenki megtalálja a számára legkedvesebb elfoglaltságot.

A város "szívében" számos zenei program és kulturális előadás szórakoztatja majd a látogatókat. Többször is fellép a ZENITA Alapítvány, a The Acoustic Affair duó, az Agyagbanda Együttes és a Kacsenyák Akusztik, de a Jólhangzik gyermekkórus, a Lobbanáspont és az Ultimate Artist tűzzsonglőrei is bemutatókkal készülnek. Emellett a Diósgyőri Jazz Tánc Klub táncosai is szórakoztatják a közönséget.

A rendezvény színpadán neves magyar előadók is fellépnek, köztük Szekeres Adrienn, Csondor Kata, Vastag Tamás, Kollányi Zsuzsi, Péter Sramek és a miskolci születésű Pál Dénes. Továbbá a Bon-Bon, a Számadó Zenekar és a Holdeső együttes is hozzájárul a karácsonyi hangulathoz. Az adventi időszak minden vasárnapján hagyományos gyertyagyújtásra is sor kerül.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

6. Fények, forraltborozás és óriáskerék a Szegedi Karácsonyi Heteken (2024. november 29. – december 24.)

A karácsonyi hetek Szeged egyik legbűbájosabb eseménye, amely lehetőséget biztosít arra, hogy együtt készüljünk a karácsonyra. A programok november 1-jétől indultak, hiszen már ekkor elindul az 50 méter magas óriáskerék, ahonnan páratlan kilátás nyílik Szeged belvárosára.

A legkisebbeket szalmalabirintus, kölyökkuckó, körhinta és pónilovaglás várja. A hagyományos karácsonyi ínycsiklandó étkek mellett fényjátékok, tűzzsonglőr show és egy díszkivilágítással ékesített rénszarvas, valamint Mikulás szán is színesíti a programot.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

7. Ahol ingyen forog majd a körhinta: a békéscsabai adventi vásár (2024. november 30. – december 23.)

A Békéscsabai Advent idén is változatos programokkal várja a látogatókat november 30. és december 23. között. A rendezvény a Szent István téren zajlik, ahol minden nap különböző programmal készülnek. A vásár első napja, november 30., nulladik nappal kezdődik, és ezen a napon indítják el az adventi programsorozatot. Hétfőtől csütörtökig az óvodások, iskolások, valamint helyi civil szervezetek mutatják be műsoraikat, míg a hétvégén ismert művészek lépnek fel.

A gyerekek számára ingyenes körhinta és kisvasút biztosítja a szórakozást. A rendezvény díszítésének középpontjában a 2019-ben díjat nyert betlehem áll, amelyet idén felújítottak. Emellett a városháza ablakait is adventi kalendáriummá alakítják át.

A kézműves termékek vásárát idén nem a főtéren, hanem a csabai piac új csarnokában rendezik meg.

A Csabagyöngye Kulturális Központ közreműködésével a pénteki és szombati napokon országos hírű előadók lépnek fel, köztük Orsovai Reni, Pál Dénes, Singh Viki, Heincz Gábor "Biga", Gájer Bálint és a Voices.

A vasárnapi programokat a helyi kulturális intézmények biztosítják a nagyszínpadon. Különleges események is várják a látogatókat, például a Mikulásfesztivál december 8-án, a Békéscsabai Bábszínház és Soós Emőke mesemondó december 15-én, illetve a Jókai Színház művészeinek előadása december 22-én.

A programok között szerepelnek hagyományőrző események is, mint például a Luca napi rendezvények, kórusfellépések, valamint a Békés Megyei Népművészeti Egyesület gyerekeknek szóló játszóházai. A Kelet Brass Band is fellép a rendezvényen. A rendezvénysorozat zárásaként, jó idő esetén, december 31-én szilveszteri utcabálra kerül sor.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

8. Füredi Advent, Balatonfüred (2024. november 29. – december 24.)

Balatonfüreden Betlehem állítással, koncertekkel és gyermekfoglalkozásokkal indul az adventi időszak. A hagyományos táncgála és a színes karácsonyi programok mindenkit ünnepi hangulatba hoznak.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

9. Esztergomi Adventi Vásár (2024. november 29. – december 22.)

Idén is felejthetetlen élményeket ígér az Esztergomi Adventi Vásár, amely a Széchenyi téren családi programokkal, karácsonyi koncertekkel, kézműves vásárral és gazdag gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat. A régióból, sőt a szomszédos Szlovákiából is nagy az érdeklődés, így Esztergom az ünnepi időszak egyik legkedveltebb úti céljává válik.

A vásárban huszonöt kézműves kínál karácsonyi dekorációkat, kerámiákat, ékszereket, textiltermékeket, kozmetikumokat és helyi finomságokat. A gasztronómiai kínálat is sokszínű: hamburgerek, lángosok, kürtőskalács, forralt bor, puncs és a népszerű bombardino is megtalálható.

A tér közepén található műjégpálya, amely november 29-től egészen január 19-ig nyitva tart, minden korosztálynak remek szórakozást kínál. A jégpályát a Pavuk Műkorcsolya Iskola bemutatója nyitja meg. A négy adventi hétvégén több mint 30 program gondoskodik az ünnepi hangulatról, köztük az immár hagyományos Esztergomi Angyaljáték, amely a németországi Christkindlmarkt mintájára fúvósokkal és kórusokkal idézi meg az advent varázsát.

A fellépők között itt lesz az Alma Együttes, a Napfonat zenekar, a Kiskalász zenekar, vagy a Magyar Népmese Színház. A történelmi időutazás kedvelőit az „Élő történelem – Babitsék karácsonya” interaktív séta várja, amely Babits Mihály és felesége, Török Sophie ünnepi emlékeit eleveníti fel Esztergom legszebb helyszínein.

A gyerekek nagy örömére december 6-án a Mikulás és krampuszai is meglátogatják a vásárt meglepetés műsorral és ajándékokkal. A belváros ünnepi fényfüzérei és különleges installációi tovább fokozzák az ünnepi hangulatot, amit a Kapcsolatok Házában rendezett kiállítás is gazdagít.

Az Esztergomi Adventi Vásár november 28. és december 22. között várja az érdeklődőket. További részletek és programinformációk a rendezvény Facebook-oldalán és a Visit Esztergom honlapján érhetők el.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

10. Szombathelyi Advent (2024. november 24 - december 23.)

A hivatalos megnyitó már november 22-én megvolt, és egészen december 23-ig vár kicsiket és nagyokat az ünnepi fényekbe öltözött szombathelyi Fő tér. A szervezők „minden idők legjobb és legnagyobb” adventi forgatagát ígérik. Visszatér Ludovicus, a vásár kabalafigurája, ismét felépül a Mikulás háza, benne a kívánságládával és idén is fénykupolába burkolózik a Fő tér, kb. 1000 méter fényfüzér világítja majd be a rendezvényteret. A Szentháromság szobor lábánál pedig lesz egy LED-fal is, mely főként információs falként szolgál majd.

Az egyik legfontosabb újdonság az óriáskerék, ami idén kisebb lesz és a szökőkút mellett állítják fel. 15 méter magasra viszi fel majd az utasokat, és innen készülnek majd a legszebb karácsonyi fotók és szelfik.

A másik újdonság a Meseerdő lesz, ami rengeteg díszes fenyővel és állatfigurával, valamint egy igazi labirintussal várja majd a legkisebbeket, a Császárkőnél pedig lesz egy vadonatúj játékelem is.

Összesen 55 kulturális-zenés program várja az érdeklődőket egy nagyobb és egy kisebb fedett színpadon minden pénteken, szombaton és vasárnap. A vasárnapok a gyerekekről szólnak: fellép többek között az Alma együttes, az Apacuka, a Kiskalász és a Buborék együttes, Mikulásváró műsorral érkezik a Szamóca Színház, Roger Kalóz pedig vadonatúj szerepben lép színpadra.

A nagy adventi koszorú idén is a Berzsenyi téren lesz, a gyertyagyújtásokat pedig hagyomány szerint szombatonként tartják 16:30-kor. Az első november 30-án lesz, ökumenikus szertartással egybekötve. A város karácsonyfája pedig idén is a Fő tér Széchenyi utca felőli részén áll majd, mellett a jól megszokott Adventi játszótérrel, amely közel 200 m2-en várja különböző játékokkal a legkisebbeket.

A színes programok mellett a vásár lényege továbbra is a gazdag gasztronómiai és kézműves kínálat. Idén is több mint 50, főként szombathelyi kereskedő és vendéglátós települ ki forralt borral, teával, különféle sültekkel, gofrikkal, lángosokkal, rétesekkel, mindennel, mi szem szájnak ingere. A kereskedők hétköznaponként 10-18 óra között, hétvégén 10-19 óra között, a vendéglátósok pedig hétköznapként 10-21 óra között, hétvégén 10-23 óra között tartanak nyitva.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

Forrás: Szombathely.hu

10+1. Kecskeméti Adventi Vásár (2024. november 29. – 2025. január 1.)

Kecskemét idén is mesés adventi élményekkel vár mindenkit! A Téli Csodaország és Kecs-keméti Advent november 29. és december 31. között varázslatos hangulattal, változatos programokkal és közösségi élményekkel tölti meg a város főterét. Az események között mindenki megtalálhatja a kedvére valót, legyen szó családi kikapcsolódásról, gyerekprog-ramokról vagy ünnepi koncertekről. Nézzük, mi vár ránk még idén Kecskeméten!

A főtéri programoknál az óriáskerék, a design jégpálya és a Gasztrofalu garantált karácsonyi hangulatot idéznek. A kézműves vásárban különleges ajándékokat szerezhetünk be, míg az Agórafalván hójátszótérrel és kisvasúttal várjuk a gyerekeket.

A Kossuth téren felállított vásár a finom étkek, koncertek és kézműves foglalkozások mellett a Téli Csodaország varázsát hozza el. A szilveszteri nagykoncert és lézershow egy igazi ünnepi zárást ígér, amit DJ Lotfi Begi folytat.

A részletes programokról ITT tájékozódhatsz!

