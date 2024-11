Ételallergiád van? Így élvezheted a hagyományos karácsonyi fogásokat lemondások nélkül!

A szívet melengető hagyományos ételek, az otthon ízei összehozzák a családot, barátokat, együtt kanalazzuk a rakott és töltött finomságokat, szószokat, édességeket. A háztartásoknak és a vendégeknek azonban egyaránt nagy fejtörést jelenthetnek az ételérzékenységek, hiszen szeretnénk, ha a mentes fogások is nagy örömet okoznának mindenkinek. Ez persze egyszerűen és könnyedén megoldható – ebben segítenek a Rama hasznos ünnepi tippjei és receptjei, amelyekért mindenki rajongani fog. Sőt, az egészségtudatosság szempontját sem mellőzük, hiszen Bakk Brigitta, a Rama dietetikusa ezúttal is számos tanáccsal készült, hogy valóban kiélvezhessük a karácsonyi ízeket.

A karácsony közeledtével egy biztos: már hetekkel korábban egyre-másra listázzuk a szükséges hozzávalókat és igyekszünk a lehető legjobb menüt összeállítani úgy, hogy mindenkinek a kedvére tegyünk. Már jó előre tudjuk, hogy rengeteg, a hagyományos ünnepi fogásokból ki nem maradó tejszínre, tejfölre és egyéb hozzávalókra lesz szükségünk. Mindent habarunk, bevonunk, sűrítünk, gondoljunk csak a burgonya- vagy franciasalátára, szószokra, krémes süteményekre. A készülődést nem szabad félvállról venni, még akkor sem, ha olyan kihívások jelentkeznek, mint például az ételallergia. Fontos, hogyha vendégként valamilyen intoleranciánk van, ne féljünk azt előre jelezni a vendégváróknak, hiszen így ők is fel tudnak készülni, ki tudják próbálni az alternatív termékeket, recepteket.

A puding próbája: a gyakorlás

Szeretnénk, ha sem az íz, sem az állag és textúra nem különbözne a hagyományostól, így a boltok hűtőpultjában is ezeket keressük. Az ünnepi fogások egyik nagy jellemzője, hogy behabarjuk, sűrítjük őket, leginkább valamilyen savas vagy zsíros közegben. A Rama Crema 200 milliliteres 15%-os növényi főzőkrém ehhez remek választás lehet, ahogy az azonos kiszerelésű 31%-os habkrém is, hiszen mindkettő rugalmasan használható különböző receptekhez. Amennyiben izgulunk, hogy a régi klasszikus tejmentesen nem lesz az igazi, érdemes egy „próbafőzést” tartani az adventi időszakban.

Készüljünk előre

Megkönnyíthetjük a dolgokat akkor is, ha olyan recepteket választunk, amelyekhez előre tudunk dolgozni. Begyúrhatjuk és hűtőben tárolhatjuk például a hagyományos, margarinalapú gyúrttésztákat, valamint akár a különböző szószokat is, sőt, bizonyos ételeket akár a fagyasztóban is tárolhatunk. Persze fontos, hogy mindennek alaposan megnézzük a lejárati idejét, hiszen bár a növényi alapú élelmiszerek általában több ideig eltarthatók, hússal vagy tejtermékekkel érintkezve másképp viselkednek, így ezzel kapcsolatban is legyünk tudatosak.

Nassolás, csipegetés – így borul fel az étkezési ritmusunk

Készülnek a finomságok, amelyek ráadásul adott esetben meg is felelnek a diétánknak, nem tartalmaznak például laktózt, glutént és egyéb allergéneket – természetes, hogy ilyenkor gyakrabban kóstolunk, falatozunk. Ennek azonban az a következménye, hogy az ünnepek alatt felborul a megszokott étkezési ciklusunk, amelynek a szervezetünk láthatja kárát.

Az ünnepek alatt is követendő mértékletességgel elkerülhetjük a túlevés okozta puffadást, hányingert, az álmosságot és levertséget, valamint a különböző emésztési gondokat.

Ilyen esetben a vércukorszint hirtelen megemelkedik, a későbbiekben pedig letargia, kedvetlenség jelentkezhet. Élvezzünk ki tehát minden falatot, de ne váljunk mohókká, igyekezzünk a tudatosságot szem előtt tartani. Az egyik legfontosabb pedig, amelyre nem is gondolnánk, hogy az ünnepek alatt is pótoljuk a folyadékot: fogyasszunk vizet, ásványvizet, ízesítetlen, vagy citromos teát.

Egy egyszerű módszer: használjuk a tányérunkat!

A tányér módszer egy egyszerű és vizuális eszköz, amely segít a kiegyensúlyozott táplálkozásban az ételadagok megfelelő elosztásával. Az elv lényege, hogy a tányért három részre osztjuk: a felét zöldségek és gyümölcsök, a negyedét fehérjeforrások (például hús, hal, hüvelyesek), a másik negyedét pedig szénhidrátforrások (például rizs, burgonya vagy teljes kiőrlésű gabonák) töltik ki. Az ünnepek alatt ez a módszer segíthet abban, hogy élvezzük a változatos ételeket, de megőrizzük az étkezések mértékletességét, elkerülve a túlzott kalória- és cukorfogyasztást, miközben biztosítjuk a tápanyagok egyensúlyát.

A gyakorlásban, az egészséges és ünnepi fogások elkészítésében segítenek a Makery Budapest és Wichmann Anna (Annuskám) ínycsiklandó receptjei, melyekkel akár a tányér módszert is kipróbálhatjuk.

Rozé kacsa almával, gesztenyével és naranccsal

Hozzávalók 4 főre

4 db kacsamell

4-5 db közepes burgonya, amelyeket héjában előre megfőzünk

2-2 db sárga- és fehérrépa

80 g Rama 100% növényi alapú vajalternatíva

1,5 dl Rama Crema 15%-os főzőkrém

1 fej lilahagyma

egy narancs

egy alma

8-10 szem sült gesztenye

egy kis marék dió

egy ujjnyi gyömbér

néhány ág friss kakukkfű

feketebors, szecsuáni bors, rózsabors

só

Elkészítés

A kacsamellek bőrös oldalát beirdaljuk, vigyázva, hogy csak a zsírrétegbe vágjunk bele. A késsel megnyitjuk a húst, de úgy, hogy még összezárható legyen. A belső felületüket sózzuk és szórjuk meg narancshéjjal, rózsa- és szecsuáni borssal. Tegyük a beirdalt és bevágott kacsamelleket bőrükkel lefelé hideg serpenyőbe, és olvasszuk ki a zsírt addig, amíg a bőrük aranybarnára nem pirul. Sózzuk és borsozzuk. Tegyük tepsibe a kacsamelleket, és halmozzunk a belsejükbe sült gesztenye és almaszeleteket. Tegyük a tepsibe a negyedekre vágott narancsot is, és süssük kb. 10 percig 200°C fokos sütőben. A kacsához használt serpenyőben pirítsuk meg a lilahagymát és a diót, majd tegyük bele az összetördelt főtt burgonyát is. Pirítás közben sózzuk-borsozzuk. Daraboljuk fel a répákat és pároljuk meg a Rama vajalternatívában és a sült narancs levében, ízesítsük gyömbérrel. Vegyük ki a répákat, öntsük a narancsos-kakukkfüves léhez a Rama Cremat, sózzuk, ízesítsük borssal, kakukkfűvel, narancshéjjal ízlés szerint, és melegítsük, míg besűrűsödik. A fogást vegán verzióban is elkészíthetjük. Ehhez 1 db sütőben elősütött sütőtökre lesz szükségünk, mellyel – az elősütést követően – ugyanúgy bánunk, mintha hússal dolgoznánk. (Irdalni nem szükséges.) Késsel kettévágjuk a sütőtököt, kicsit megpirítjuk, majd betöltjük a gesztenyével és az almával, végül a sütőben készre sütjük.

Tésztában sült lazac cukkinivel és édesburgonyával

Hozzávalók 4 főre

4 db kb. 120 g-os lazacszelet

4 db közepes édesburgonya, megfőzve

2 db közepes cukkini

2 db leveles tészta

80 g Rama 100% növényi alapú vajalternatíva

2 dl Rama Crema 15%-os főzőkrém

2 db nori lap

1-1,5 dl zöldségalaplé

egy kis marék reszelt parmezán

fél lime

fél csokor petrezselyem

egy tojássárgája

egy kis marék pirított mandula

citrombors, vagy sima őrölt fekete bors

só

A lazacokat dörzsöljük be sóval és citromborssal. Nyújtsuk ki a leveles tésztát és negyedeljük el. Felezzük el a nori lapokat, és fektessük őket a tészta-negyedekre (egyik oldalon se érjenek egészen a tészta széléig, különben nem tudjuk összezárni a széleket). Szórjuk a nori lapokra a reszelt parmezán felét, helyezzük rájuk a lazacokat és fedjük be a maradék sajttal. Burkoljuk be a lazacokat a tésztába és nyomkodjuk össze a széleket. Ha marad tészta, azt felhasználhatjuk díszítésre. Tegyük sütőpapíros tepsire a lazacokat, és kenjük meg tojássárgájával. Vágjuk ujjnyi szeletekre a cukkinit, sózzuk, forgassuk össze a Rama vajalternatíva felével és tegyük a lazacok mellé a tepsire. Süssük 200°C fokos sütőben kb. 20 percig. Készítsünk pürét az édesburgonyából az alaplével, a Rama Cremával és a maradék Rama vajalternatívával, ízlés szerint sózzuk. Egy-egy gerezd lime-mal tálaljuk, szórjuk meg petrezselyemmel és mandulával.

Mézeskalácsos pohárkrém

Hozzávalók 4 személyre

4 dkg vaníliás pudingpor

1 teáskanál őrölt fahéj

4 dl tej (növényi tej is használható)

7 dkg kristálycukor

4 dl Rama Crema 31%-os habkrém

10 dkg porcukor

1 vanília rúd

40 dkg Spekulatius keksz

1 db banán

6 dkg törökmogyoró

10 dkg étcsokoládé

10 dkg baracklekvár

Elkészítés

A pudingporból, tejből, fahéjból 7 dkg cukorral pudingot főzünk és kihűtjük. A törökmogyorót illatosra pirítjuk egy serpenyőben. A kekszekből félreteszünk 8 db-ot a díszítéshez, a maradékot egy zárható tasakba tesszük és sodrófával durván darabosra törjük. A Rama Cremaból habot verünk 10 dkg porcukorral és 1 vaníliarúd kikapart magjával. A hab felét a langyosra hűlt pudinggal óvatosan összeforgatjuk. 3 dl-es poharakba összeállítjuk a desszertet. Alulra morzsát szórunk, erre a krémet halmozzuk, majd a maradék Rama Cremaval befedjük. Végül díszítjük 1/4 banán szelettel, pirított mogyoróval, forgácsolt csokival, Spekulatius keksszel és baracklekvárral.