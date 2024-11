Lepd meg magad Mikulásra: készíts fillérekből extra pillecukrot, ami egészséges is + Videó

Az adventi forrócsoki elengedhetetlen kelléke a pillecukor. Most ezt fogjuk elkészíteni! De mi lenne, ha idén egy finom, mégis egészséges alternatíva kerülne a Mikulás zsákjába? A házi pillecukor nemcsak kevesebb cukrot tartalmazhat, de egyedi kézműves ajándékként is megállja a helyét. Most elárujuk, hogyan állj neki saját konyhádban!

Vége a száraz novembernek, következhet az édes december! Az adventi időszak telis-tele van ínycsiklandó édességekkel: csokit hoz a Télapó, cukorkát szór a zsákjából a Mikulás, szaloncukrokkal és édes nyalánkságokkal van tele aztán a karácsonyfa is. Ha csak adventi nagybevásárlást tervezünk, sem úszhatjuk meg, muszáj egy kis kürtöskaláccsal vagy újabban fagyis gofrival oldani az ünnepek előtti stresszt! Ezért is, mit szólnátok hozzá, ha idén egy finom, mégis egészséges alternatíva kerülne a Mikulás zsákjába? A házi pillecukor nemcsak kevesebb cukrot tartalmazhat, de különleges, kézműves ajándékként is megállja a helyét. Most eláruljuk, hogyan készítheted el otthon az egészségesebb pillecukrot, amit még a kölykök is imádni fognak!

Tudjuk jól, a boltokban kapható pillecukrok nemcsak drágák, tele vannak finomított cukorral és mesterséges adalékokkal. Ha házilag készíted, te magad szabályozhatod a cukormennyiséget, vagy használhatsz alternatív édesítőszereket, csempészhetsz bele friss gyümölcsöt.

Amit te készítesz, az garantáltan gluténmentes, tejmentes, vagy akár vegán verziót is lehet!

Saját magad- természetes ételszínezékeket is használhatsz – feldobhatod a pillecukrot céklalével, vagy ha sárga színt szeretnél, akár kurkumát is használhatsz.

A házi pillecukor aztán tökéletes kísérője lehet egy csésze egészséges forró csokinak. Másrészt ajándékként is megállja a helyét: csomagold celofánba vagy kis üvegedényekbe, és kösd át ünnepi szalaggal! Ízesítésben és formákban csak a képzeleted szabhat határt, Használj karácsonyi süti-kiszúrókat, hogy még játékosabbá tedd az édességet. A házi készítésű pillecukor nemcsak finom, hanem az ünnepi készülődés remek programja is lehet a gyerekekkel. Így nemcsak egy egészséges édességet adhatunk nekik, hanem közös, meghitt pillanatokat is, amelyek megalapozzák a karácsonyi hangulatot.

Hozzávalók az egészséges pillecukorhoz (kb. 20 darabhoz)

Alaprecept:

2 evőkanál zselatin (növényi alapú zselésítő is használható, például agar-agar)

1/2 csésze méz vagy juharszirup

1/4 csésze víz

1 teáskanál vaníliakivonat

Csipetnyi tengeri só

Extra díszítéshez:

Kókusz reszelék

Porított kakaó (cukrozatlan)

Természetes színezék (opcionális)

Lépésről lépésre a pillecukor készítése

Zselatin előkészítése: Egy kis edényben keverd össze a zselatint és a víz felét. Hagyd állni pár percig, amíg a zselatin megduzzad. Édesítő felmelegítése: Egy kis lábasban forrald össze a mézet (vagy juharszirupot) a víz másik felével. Közepes lángon főzd addig, amíg a keverék buborékos nem lesz, és eléri a „soft-ball” szakaszt (kb. 115°C). Ha nincs cukorhőmérőd, figyeld, hogy a szirup szinte karamellizálódni kezdjen. Zselatin és szirup keverése: Öntsd a forró szirupot a duzzadt zselatinra, és kézi mixerrel vagy robotgéppel kezd el magas fokozaton habosítani. Ez a folyamat körülbelül 10-15 percig tart; a keverék ekkorra világos, könnyű, habos textúrát kap. Ízesítés és színezés: Add hozzá a vaníliakivonatot és a természetes színezéket, ha szeretnéd. A gyerekek kedvéért piros vagy zöld színt is használhatsz, hogy ünnepi hangulatot teremts. Formázás: Öntsd a masszát egy sütőpapírral bélelt tepsibe. Simítsd el a tetejét, és hagyd szobahőmérsékleten szilárdulni (kb. 4-6 óra). Ha gyorsítani szeretnéd a folyamatot, tedd hűtőbe. Vágás és díszítés: Amikor a massza megszilárdult, szaggasd ki különböző formákkal (például csillag vagy hópehely). Forgasd meg őket kókuszreszelékben vagy kakaóporban a további ünnepi hatásért.

Végezetül egy kis videós segítség a Tiktokról:

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)