Maradt páclé az uborka után? 4 tipp, mit tehetsz a savanyúság levével

Burgerbe vagy vacsora mellé? Igen népszerű a savanyúság. Míg egy üveg uborkát gyorsan elfalatozunk, addig a leve sokszor a lefolyóban végzi. Talán nem is tehetnénk rosszabbat... Az uborka leve sokféleképpen felhasználható, most meg is mutatjuk, hogyan.

Mi a helyzet a piacokon? A FruitVeb jelentése szerin ismét drágult az uborka a nagybani piacokon Lengyelországban. Az átmeneti jellegű áremelkedés valószínűleg az akadozó spanyol szállítások következménye. Lengyelországban november közepén igen jelentős mértékben drágult az uborka a nagybani piacokon, és itt az érdekesség, hogy ezt nem a belföldi termelésű áru, hanem az import áremelkedése okozta. A lengyel üvegházakból származó uborka ára a szezon legvégén 8-12 PLN/kg (755-1130 Ft/kg) között alakul, ami egyrészt csaknem 45%-kal magasabb a tavalyi árszintnél, és 60%-kal az ötéves átlagnál, másrészt lassan már nem említhető egy lapon az import 6-8 PLN/kg (565-755 Ft/kg) közötti ártartományával - írja a FruitVeB. A mostani drágulás elsődleges oka valószínűleg a Spanyolországból érkező szállítások lassulása, mivel az Ibériai-félszigetet sújtó esőzések és áradások bonyolultabbá teszik a logisztikát. Ezért tekinthető átmenetinek a mostani áremelkedés, hiszen a többi forrásból (Görögországból és Oroszországból) nem érkeznek olyan mennyiségben tételek, amelyek érdemben befolyásolhatnák a lengyel nagybani árakat. A drágulás ideiglenes jellegét erősítik azok az információk is, miszerint egy hete ismét csökken az uborka ára Spanyolországban: a két héttel ezelőtti 1,07-1,34 euró/kg (435-545 Ft/kg) szintről a 0,72-1,02 euró/kg (295-415 Ft/kg) sávba mérséklődött. A Budapesti Nagybani Piacon a hazai, I. osztályú kígyóuborka ára november 4-én a 650-750 Ft/kg tartományban mozgott (enyhén emelkedő tendenciát mutatva). A savanyúság télen népszerű a magyarok asztalán A téli kamrából nem hiányozhatnak a különböző savanyúságok. Amellett, hogy számos ételhez fogyaszthatjuk őket, nem is olyan bonyolult elkészíteni őket. Alapanyagok terén széles a választék, hogy mit és mivel kombinálunk, viszont az árak esetében már a legfőbb szempont, hogy kísérletezésünk, ne terhelje meg pénztárcánkat. Csalamádé, savanyú uborka, töltött almapaprika: elmaradhatatlan része a hidegebb évszakok étkezéseinek. Amellett, hogy egyszerű elkészíteni őket, számos ételt egészíthetünk ki velük. Legfőképp zsírosabb fogások mellé ajánlott a fogyasztásuk. Éppen ezért, most mutatjuk a tökéletes savanyú uborka receptet, melyek segítségével egyszerűen elkészíthetjük és fogyaszthatjuk a téli hónapokban. Savanyú uborka: Hozzávalók: 3 kg uborka

2 ek só

4 ek cukor

2.5 dl ecet

1.7 l víz

1 kávéskanál borkén

babérlevél ízlés szerint

kapor ízlés szerint

bors ízlés szerint

koriandermag ízlés szerint Elkészítés: Az üvegeket elmossuk. Majd háromnegyedig engedjük vízzel, és 3 percre betesszük a mikróba nagy fokozaton. Vagy alaposan átmossuk és törlőruhára téve, lefelé fordítva, szárítjuk meg. Az uborkákat megsúroljuk kefével. Az üveg aljára kaprot,babérlevelet, borsot, koriandert teszünk. Belerakjuk az uborkákat is. Elkészítjük a levet. (1 liter + 7 dl víz) Jól elkavarjuk, míg minden el nem olvad benne. Ráöntjük, hogy az uborkákat ellepje. Celofánnal, kupakkal zárjuk. Hűvös helyen tároljuk. Mi legyen a savanyú uborka levével? Az ecetes uborka – akárcsak a friss uborka – béta-karotint, K-vitamint, vasat, káliumot és kalciumot tartalmaz. A cukortartalom azonban változó lehet, főleg a savanyú uborkánál – a következő érvényes: minél kevesebb cukor, annál egészségesebb a savanyúság. Bontatlan állapotban a pácolt uborka évekig eláll. Felbontás után egy-két héten belül fel kell használni, de gyakran hosszabb ideig is fogyaszthatók. Ha az uborkás üveg kiürült, felteszi a kérdést: Mit tegyünk a maradék páclébel? Az biztos, kidobni na hiba lenne! Az ÖkoTest cikke szerint rengeteg módon felhasználhatjuk a savanyú uborka levét. Az uborkavíz, ecetből, fűszerekből, például mustármagból és gyógynövényekből, például kaporból áll. Ezenkívül általában cukrot is adnak hozzá. A fűszeres főzet ezért nyugodtan iható, bár íze meglehetősen savanyú. Mivel ez nem biztos, hogy mindenkinek tetszik, mutatunk néhány tippet, mire és hogy használjuk fel! 1. Salátaöntet Mivel a víz eleve ecetet, fűszereket és gyógynövényeket tartalmaz, ideális salátaöntet alapnak. Vagy egyszerűen tálaljuk egy kevés olívaolajjal a levél- vagy burgonyasalátára. Vagy keverhetjük joghurttal krémes öntethez, például uborkasalátához. 2. Majonéz A szósz megvásárlása helyett könnyedén készíthetsz majonézt. A recept mindig megkívánja a citromlevet. Ezt helyettesítheted egy korty savanyú vízzel. 3. Pácoláshoz Az uborkás víz íze jó alapot ad más zöldségek savanyításához. A hámozott hagyma és fokhagyma például tovább áll a lében, és átveszi savanykás-édes ízét. 4. Befőzéshez Az uborkás víz jó alapot ad: egyszerűen csak forrald fel, és öntsd az uborkákra úgy, hogy teljesen ellepje. Azonnal zárja le az előzőleg sterilizált üvegeket, és helyezze hűvös helyre. A paprika és a cukkini is tartósítható az alaplével. +1 Jeges, havas utak réme Az uborkás víz akár az útsót is helyettesítheti – Bajorország már több éve innovatív megközelítést alkalmaz, és fenntartható alternatívaként használja az uborkás vizet az útsó helyett. Címlapkép: Getty Images