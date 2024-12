Kész, vége: lehúzza a rolót a magyar vidék egyik legendás fine dining étterme

Bűcsúzni jöttünk - kezdte posztját a PADUC Gourmet Étterem.

Kevés embernek adatik meg az ami nekünk. Sikeresek vagyunk és megvalósítottuk önmagunkat. Megálmodtuk, segítség nélkül a nulláról ketten létrehoztuk és megéltük az álmainkat. Tisztességgel üzemeltettük az éttermet minden adódó nehézség ellenére öt éven keresztül. Becsülettel a legnehezebb helyzetek után is mindig felálltunk és folyamatos lemondások árán mindig itt voltunk nektek. Megismertünk olyan embereket, akik azonos értékrenddel rendelkeznek és olyan felfogással állnak a világhoz és egymáshoz, mint mi. Ti akik mindig támogattatok, szerettetek és elismertetek Bennünket, nektek mindig hálásak leszünk és boldogok vagyunk, hogy megismerhettünk Benneteket! Döntésünkhöz nagy mértékben hozzájárult az étterem eladása, a megromlott egészségi állapotunk, a vállalhatatlan adóterhek és a vendégek egy része. Ejtsünk néhány szót azokról is, akik mindvégig kigáncsoltak, támadtak és becsméreltek, kéretlen és indokolatlan megjegyzésekkel, kritikákkal gyötörtek Bennünket és munkánkat. Akik anyagi helyzetük, megfelelő tudásuk, szakmaiatlanságuk, tapasztalatuk és igényességük hiányában nem tehették meg hogy eljussanak hozzánk, vagy nehezen engedhették meg maguknak és azzal álltatták magukat, hogy nem vagyunk elég jók. Mindig is kiválóak voltunk, az év minden napján. Kimagasló teljesítményt nyújtottunk, komoly tárgyi tudással és folyamatos önfejlesztéssel, olyan példaértékűt alkottunk, amit ezek az emberek hírből sem ismernek, mert a célközönség sosem ők voltak. Mindennek a vége, valami újnak a kezdete, hiszen az élet egy körforgás, mert eddig bármihez is nyúltunk azt mindig sikerre vittük! Külön szeretnénk kiemelni és köszönetet mondani, annak a három családtagnak és két munkatársunknak Rebeka Fábián, Katalin Fábiánné Berkes, Fábián Zoltán, Orsolya Lakatos, Ernő Lakatos ,akik mindvégig mellettünk álltak és támogattak Bennünket! Köszönjük a hűségeteket és az együtt töltött éveket!

- írták a bejegyzésben.

