Kivilekvár házilag: egzotikus gasztroajándék és spájzkedvenc fillérekből, lépésről lépésre

Különleges gasztroajándékot keresel, vagy csak elfogyott a házi baracklekvár? A közösségi médiában most 1000-1200 forint körüli áron kínálják a kivi kilóját. Ideje hát betárazni: ez a gyümölcslekvár sem hiányozhat a spájzból!

Ha idén karácsonykor valami igazán különleges ajándékkal szeretnéd meglepni szeretteidet, a házi készítésű kivilekvár remek választás lehet. Friss, egzotikus ízvilágával és gyönyörű zöld színével nemcsak ínycsiklandó gasztronómiai élmény, hanem egyedi és személyes ajándék is. Ráadásul idén sok hazai kiskertben bőségesen termett ez a korábban még egzotikusnak számító gyümölcs, amelyet a közösségi médiában most is 1000-1200 forint körüli áron kínálnak kilónként.

Szokjunk hozzá, a kivi lassan a magyar kertek gyümölcse is

A kivi, ez az egzotikus gyümölcs, egyre nagyobb népszerűségnek örvend Magyarországon is, mind fogyasztás, mind termesztés terén. Bár a származási helye Kína, a XX. század elején Új-Zélandon vált kereskedelmi termékké, azóta pedig világszerte elterjedt. Magyarországon a kivi termesztése még viszonylag új keletű, de egyre több termelő foglalkozik vele, hiszen a megfelelő fajták kiválasztásával a kivi sikeresen nevelhető hazánkban is.

A magyarországi kivitermesztés elsősorban a mediterrán klímához hasonló körülményeket igényel, ezért leginkább a déli országrészben, például a Balaton környékén, valamint a Mecsek és az Alföld egyes részein találhatók ültetvények. A termesztése igényel némi odafigyelést, hiszen jól kell választani a helyet és a talajt: a növény kedveli a jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajokat és a napos fekvést. Az egyik legnagyobb kihívás pedig a téli fagyok elleni védelem. Magyarországon a termesztéshez leggyakrabban az úgynevezett "hardy" fajtákat választják, mint például az Actinidia arguta (mini kivi) vagy az Actinidia deliciosa egyes fajtái, amelyek jobban bírják a hideget. Ezek a fajták az őszi-téli időszakban is jól ellenállnak, ha megfelelő védelmet kapnak.

Kiviből készült lekvár: egyszerű és finom

A kivit ősszel szüreteljük, mivel utolérő gyümölcs, nem kell feltétlenül feldolgozni, mert saját magában is hónapokig eláll. Ha viszont mégis sok beérne egyszerre, érdemes lehet ezzel a gyümölccsel is kísérletezni, ugyanis isteni finom lekvár készíthető belőle! Jól reagál a hőkezelésre, érdemes megérlelni, majd klasszikus módon lekvárnak elkészíteni. Különleges kiegészítője lehet a reggeli pirítósnak, a süteményeknek vagy szuper karácsonyi ajándék is lehet.

Hozzávalók a kivilekvárhoz:

1 kg érett kivi

400-500 g cukor (ízlés szerint)

1 csomag dzsemfix (vagy pektin)

1 citrom leve

Elkészítési lépések:

A kivi előkészítése: Hámozzuk meg a kivit, és vágjuk kisebb darabokra. Ha szeretjük a lekvárban a gyümölcsdarabokat, hagyhatunk néhány nagyobb szeletet is. Főzés: Tegyük a kividarabokat egy nagy lábasba, adjuk hozzá a cukrot, és lassú tűzön kezdjük főzni. Kevergessük folyamatosan, hogy a cukor feloldódjon. Dzsemfix hozzáadása: Ha a gyümölcs kezd szétesni és levet ereszteni, keverjük hozzá a dzsemfixet. A dzsemfix használati utasítása alapján járjunk el, mivel különböző típusok eltérően viselkedhetnek. Citromlé hozzáadása: A citromlé nemcsak az ízét fokozza, hanem természetes tartósítószerként is szolgál. Forralás és tesztelés: Forraljuk az elegyet körülbelül 5-10 percig. Ha biztosak akarunk lenni a megfelelő állagban, cseppentsünk egy kis adagot egy hideg tányérra: ha megdermed, akkor elkészült a lekvár. Üvegekbe töltés: A kész lekvárt még forrón töltsük sterilizált üvegekbe. Zárjuk le szorosan, majd fordítsuk fejjel lefelé az üvegeket néhány percre, hogy vákuum keletkezzen. Tárolás: A lekvárt száraz, hűvös helyen tároljuk, és felbontás után hűtőben tartsuk.

Miért jó választás a kivi? A kivi tápanyagokban gazdag gyümölcs: tele van C-vitaminnal, rostokkal, antioxidánsokkal, és alacsony a kalóriatartalma, ezért tökéletes választás a tudatos étkezéshez. Frissen fogyasztva önmagában is kiváló, de számos recept alapanyaga is lehet.

Címlapkép: Getty Images

