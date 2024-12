Ne csak karácsonykor edd a mákot: így hat az egészségre, ha rendszeresen fogyasztod

Nem csak desszertjeink hagyományos alapanyagaként kiváló a mák. A gazdag vitamin- és ásványianyag tartalma miatt szervezetünk egészséges működéséhez is hozzájárul a fogyasztása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint hazánkban ma már több mint 12 ezer hektáron foglalkoznak máktermesztéssel a gazdálkodók.

A mák a magyar gasztronómiában hagyományosan fontos szerepet tölt be, elsősorban különböző édességek, desszertek fő alapanyaga. Az év végi ünnepek kapcsán különös jelentőséget kap, hiszen a karácsonyi bejgli sokak számára elképzelhetetlen lenne gazdag máktöltelék nélkül. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint hazánkban az elmúlt 10 évben 9 ezer hektárról több mint 12 ezer hektárra bővült a mák termőterülete, ezzel az EU csatlakozás óta közel kétszeresére nőtt a különböző mákfajták vetésterülete.

Ennek oka elősorban a mák rendkívül sokrétű hasznosítása élelmiszer- és gyógyszeripari-, illetve virágkötészeti alapanyagkét. A máktermesztés az EU-ban szigorúan szabályozott. Ennek megfelelően saját felhasználásra 500 m2 -nél kisebb területen termeszthető, alacsony 0,06 százalék alatti alkaloid-tartalmú fajták alkalmazásával. Ennél nagyobb területen történő termesztése, illetve gyógyszeripari felhasználású, magas alkaloidtartalmú fajták vetése engedélyhez kötött.

Nem csak az íze figyelemre méltó

A mákot a legtöbben gazdag ízvilága miatt kedvelik, kevesen tudják, hogy emellett a mákszemek ásványianyag tartalma is figyelemre méltó, számos, a szervezetünk működése szempontjából nélkülözhetetlen nyomelemet és ásványi anyagot tartalmaznak. Magas a kalcium- és a vastartalma, emellett a foszfor is erősíti a csontszövetet, a mangán pedig a kollagéntermeléshez kell, így nemcsak a csontoknak és az ízületeknek, hanem a bőrnek is jót tesz.

A mákot ezért nem csak ételek alapanyagaként, hanem akár étrendkiegészítőként is fogyaszthatjuk: a ledarált mákot kevés vízzel összekeverjük, mézzel ízesíthetjük, gőz fölött kissé összemelegítjük, dunsztosüvegbe tesszük, majd a hűtőbe tároljuk. Naponta, minimum 1 evőkanállal fogyasszunk belőle.

Amit a mákról eddig nem tudtál

A mák a boglárkavirágúak rendjébe tartozó mákfélék családjának névadó nemzetsége, ahová például a pipacs is tartozik, mérsékelt és hideg égövi növény. A mák gasztronómiai felhasználása és egészségvédő hatása mellet a magas alkaloid tartamú mákfajták számos gyógyszer alapanyagai is egyben. A gyógyszeripar elsősorban a máktok szárított tejnedvét használja fel, amely gazdag alkaloidokban, főleg morfinban, kodeinben, narkotinban, tebainban és papaverinben.

A máktokból kinyert tejnedvből előállított alkaloidok elsősorban fájdalomcsillapító és görcsoldó hatásúak. Ennek megfelelően számos gyógyszeripari készítmény tartalmazza hatóanyagként a gyomor-bélrendszer, az epe és húgyutak görcsét oldó papaverint, a köhögéscsillapító narkotint és kodeint, valamint az erős fájdalomcsillapító hatással rendelkező morfint.

