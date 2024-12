Mi kerül ennyibe egy csokiban? 15 ezer forint egy tábla dubaji – készítsd el inkább otthon + Videó

Nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a dubaji csoki az egyik legnépszerűbb édesség, amelynek receptje szinte futótűzként terjed az interneten. A dubaji csokoládé most már itthon is elérhető, több prémium édességbolt és online shop kínálatában megtalálhatók a különleges csokoládék - jegyezzük meg, meglehetősen boros áron. De ha nem szeretnénk ennyit költeni, érdemes otthon is kipróbálni, mivel a receptje viszonylag egyszerű!

Nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a dubaji csoki az egyik legnépszerűbb édesség, amelynek receptje – köszönhetően a TikToknak – futótűzként terjed az interneten. Ez a különleges csokoládé ugyanis nemcsak egy édesség, hanem egy életérzés, amely a luxust, az innovációt és a hagyományokat ötvözi.

Jakabfi Dávid patissier, a magyar desszertkultúra elismert alakja korábban úgy nyilatkozott az MTI-nek, hogy a dubaji csokoládé eladása idén akár a bejglit is megelőzheti. Hogy ez mennyire lesz így, azt nem tudjuk, de egy másik hagyományos magyar karácsonyi édesség már kapható dubai csoki ízesítéssel.

Az ára miatt azonban meglehetősen luxuskategória, hiszen 10-15 ezer forintba is fájhat egy tábla dubaji csoki, különösen az eredeti, kézzel készített verziókért kérnek horror árat. Az édesség egyedi összetevői és elegáns megjelenése miatt vonzó választás, de ha nem szeretnénk ennyit költeni, érdemes otthon is kipróbálni, mivel a recept viszonylag egyszerű, és sokkal olcsóbban elkészíthető. Mindjárt hozzuk is hozzá a receptet!

Egyre több vidéki manufaktúra is gyártja

Zalaegerszegen a Gehér Csokoládé Manufaktúrában is elkészítették saját dubaji csokoládéjukat. Lukácsné Gehér Zsuzsanna, a Gehér Csokoládé Manufaktúra Kft. tulajdonosa a Zaol.hu kérésére mesélt a legújabb édességőrület zalai hódításáról. Ahogy elmondta, a dubaji csokoládé keleti édesség, százszázalékos pisztáciapaszta és török eredetű, pirított kanufa tészta (kadayif tészta) összekeverése, s mindenki a saját ízvilágára alkotja meg

A dubaji csoki napjainkban minden csokoládéimádó fantáziáját megmozgatja. Aki készíti a csokoládét, annak azért, hogy elkészítse a saját receptjét, aki fogyasztja, annak azért, hogy megtapasztalhasson egy új élményt, új ízt. Mi is megalkottuk a saját ízvilágunknak megfelelő dubaji csokis receptünket. A lágyan olvadó tejcsokoládéburok különleges lágy, ugyanakkor roppanós pisztáciakrémes tölteléket rejt. Megtaláltuk a finom tejcsokoládé és az extra ízélményt nyújtó töltelék, a lágy krémesség és a roppanósság tökéletes arányát. Úgy gondolom, érdeme megkóstolni az egyelőre limitált mennyiségben kapható édességet. Elkészítettük bonbon és szív alakú formában is, illetve egy nagyobb, közel fél kilogrammos táblacsoki változatban, mely gyönyörűen becsomagolva igazi ajándék.

A Gehér-manufaktúrában a dubaji csokit tejcsokoládéval képzelték el, de mások készítik fehér és étcsokoládéval is.

Lecsapott rá az Aldi és a Lidl is

Még múlt hét szerdán az üzletláncok közül az Aldi jelentette be elsőként, hogy jön náluk is a dubai csoki. A TikTok-ra fel is töltött a kereskedelmi vállalat egy felvételt, amelyen a narrátor egy arab sejk bőrébe bújva jelenti be a finomság csomagolt verzióját, időpont nélkül:

Szombaton aztán már a Lidl TikTok oldalán bukkant fel egy videó, ami szintén a dubai csokoládéról szól. Abban már az szerepel, hogy december 12-től lesz kapható a termék a Lidlben, az ára viszont 3000 forint lesz.

Erre az Aldi a mai nap folyamán elárulta, ők mennyiért kívánják értékesíteni ezt a luxusédességet „

A termék minden üzletben elérhető lesz mennyiségi korlátozás nélkül. A fajlagos, kilónkénti ár az Aldinál 16 655 forint

– közölte a kiskereskedelmi lánc a Világgazdaság megkeresésére.

A cég azt is közölte, hogy a készlet erejéig árulja a dubaji csokoládékat,

a 30 grammos csokoládészelet kiszerelést 499 forintért,

a 90 grammos csokoládét pedig 1499 forintért.

De tudjátok, honnan ered ez a csoki?

Az első dubaji csokoládé készítése 2003 körül kezdődött, mikor a helyi mesterszakácsok és cukrászok elkezdték a hagyományos arab ízeket – mint a rózsavíz, sáfrány és datolya – egyesíteni a csokoládéval. Azóta a dubaji csokoládé a legújabb édes trendekké nőtte ki magát, és számos nemzetközi gasztronómiai rendezvényen is bemutatásra került. Különlegessége abban rejlik, hogy nemcsak az íze, hanem az esztétikai élménye is egyedülálló. A csokoládét gyakran aranylevelekkel vagy egzotikus díszítésekkel, például rózsaszirommal vagy fűszeres díszítésekkel kínálják. A fűszeres, aromás alapanyagokkal kombinált csokoládé egy új világot nyit meg az édesszájúak számára.

Remek gasztroajándék lehet a home made dubaji csoki - de hogyan álljunk neki?

A dubaji csoki elkészítéséhez - mesélte Lukácsné Gehér Zsuzsanna - szükség van valamilyen szilikonból készült csokiformára. Az elmosott, majd szárazra törölt formába kell önteni egy keveset az olvasztott fehér csokoládéból cikcakk formában, majd erre jöhet egy vékony réteg olvasztott tejcsokoládé. Hagyjuk hűtőben megdermedni. Amíg a csokiréteg keményedik, egy serpenyőben olvasszunk vajat, és ezen pirítsuk meg az apróra vágott kadayif tésztát. Keverjük össze pisztáciakrémmel és szezámmagpasztával, majd hagyjuk kihűlni. A masszát töltsük a kidermedt csokirétegre, végül fedjük be egy újabb réteg olvasztott tejcsokival. Tegyük a hűtőbe és hagyjuk teljesen megszilárdulni.

Ha szeretnél te magad is kipróbálni egy ínycsiklandó dubaji csokoládét, most itt a lehetőség! Az alábbi recepttel könnyedén elkészítheted a saját változatodat otthon.

Dubaji csokoládé receptje

Hozzávalók:

200 g étcsokoládé (min. 70%-os)

2 evőkanál rózsavíz

2 evőkanál datolya (finomra aprítva)

50 g pisztácia (durvára vágva)

1 evőkanál aranypor (nem kötelező, de ha szeretnél igazán elegáns hatást, tedd hozzá!)

1/2 teáskanál sáfrány (opcionális, de hozzáadja a különleges ízt)

1 evőkanál tej (vagy növényi tej a vegán verzióhoz)

Elkészítése 6 lépésben:

Olvasztás: Törd darabokra az étcsokoládét, majd egy vízgőz felett olvaszd fel lassú tűzön. Ha szeretnél simább állagot, keverj hozzá egy kis tejet. Fűszerezés: Miután a csokoládé teljesen felolvadt, add hozzá a rózsavizet és a sáfrányt. Keverd jól össze, hogy a fűszerek és az aroma teljesen beépüljön a csokoládéba. Hozzáadás: Keverd bele a finomra aprított datolyát és a durvára vágott pisztáciát a csokoládéba. Ha szereted a különleges díszítéseket, szórd meg a csokoládét aranyporral is! Formázás: A csokoládét öntsd egy szilikon formába vagy egy sima tepsibe, amit előzőleg sütőpapírral béleltél ki. Ügyelj arra, hogy a csokoládé egyenletesen eloszoljon a formában. Hűtés: Tedd a formát a hűtőbe, és hagyd ott legalább 2-3 órán át, hogy megdermedjen. Tálalás: Miután a csokoládé megdermedt, vedd ki a formából és szeleteld fel kisebb darabokra. Ha szeretnéd, díszítheted még extra pisztáciával vagy datolyával.

Végezetül következzék egy kis Tiktokos segítség:

Címlapkép: Getty Images