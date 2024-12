Megvan Békés első Michelin Guide-ajánlott étterme: ez teszi szenzációssá az Újváros Bisztrót

Szarvason, a Holt-Körös partján, a mocsárciprusok árnyékában várja vendégeit Békés megye első Bib Gourmand minősítésű étterme. A Michelin Guide ezzel a címmel azokat a vendéglátóhelyeket emeli ki, amelyek kiváló minőségű ételeket kínálnak mérsékelt áron. A megújult Újváros Bisztró tulajdonosainak célja a helyi hagyományok és a modern gasztronómia egyensúlyának megteremtése.

Szarvas híres az arborétumáról, a természeti környezet szépségéről, a körös-parti vendégházairól, a Vízi Színházról. De az Újváros Bisztrónak köszönhetően egyre inkább gasztronómiai célponttá is vált, sok turista érkezik már kifejezetten azért, hogy kipróbálja az immár a világ legismertebb étterem- és szállodakalauza által is ajánlott éttermet.

A bisztró már most érzékelhetően hozzájárul a térség turizmusának fejlődéséhez

– hangsúlyozta Szin Bence tulajdonos. Bíznak abban, hogy ez a trend a jövőben tovább erősödik.

A Michelin ajánlás hatalmas elismerés nem csak az étterem, hanem a térség gasztronómiai előrelépése szempontjából is

– tette hozzá.

A tulajdonosok arra a kérdésre, hogy mégis miért fog egy közgazdász és egy szociálpedagógus egy ilyen projektbe, röviden azt válaszolták: imádják a jó ételeket és italokat és szeretnék ezt a rajongásukat megosztani minél több vendéggel a szülővárosukban.

A tulajdonosok

Koncepcióváltás a fejlődés jegyében

A bisztró vezetése számunkra - nem titkoltan – egy tanulási folyamat. Úgy vélem, a mostani új koncepcióval közelebb kerültünk a Michelin Guide alapértékeihez

- mondta Szin Bence.

Az éttermet a testvéremmel közösen indítottuk el, de ebben az évben már a feleségem az új tulajdonostársam. Kezdetben kicsit túlgondoltuk a koncepciót és túlzottan a saját igényeinkre szabtuk a kínálatot. Rá kellett jönnünk, hogy a vendéglátásban fontos a helyi elvárások figyelembevétele. Ennek érdekében a szó nemes értelmében egyszerűsítettük az ételeinket, letisztult, érthetőbb irányvonalat alakítottunk ki, de úgy, hogy közben a minőség tovább nőtt, megmaradt az innováció, számunkra pedig a vendéglátás szépsége.

Az új koncepció hangsúlyosan épít a helyi alapanyagokra.

Piltz Zoltán séf - aki egy londoni munkát utasított vissza a projektünk miatt - elkötelezett a helyi termelők bevonásában, de nem zárkózik el a világ más tájainak minőségi alapanyagaitól sem

– árulta el a tulajdonos.

A szarvasi kézzel készült burrata több szezonon keresztül az előételeink között szerepelt, a helyi harcsa pedig valamilyen formában állandó szereplője az étlapunknak. A zöldségek nagy része helyi termelőktől érkezik, a kacsát és mangalicát is az Alföldről szerezzük be, de ha szükséges, akár Franciaországból is importálunk

– tette hozzá Szinné Pusztai Szilvia.

Különleges borlappal is büszkélkedhetünk, emellett kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk a kávéink minőségére. Három különböző kávét kínálunk, hagyományos olasz, illetve hazai és nemzetközi újhullámos pörkölők tételeit, ami nem mindennapos az éttermek életében. Az étterem célja, hogy minden vendég számára elérhető legyen az Újváros Bisztró által nyújtott gasztronómia élmény.

Több turistát fogadhat Szarvas

A Michelin Guide Bib Gourmand minősítés hatalmas szakmai mérföldkő, nagyon örülünk, hogy a megyében mi érhettük el elsőként ezt az elismerést. Ez megerősítette a csapatot abban, hogy jó úton járunk, azt jelenti számunkra, hogy az elképzeléseinkkel értéket teremtünk. Az ilyen elismerések nem csak rólunk szólnak, hanem az egész térség gasztronómiai hírnevét is erősítik

– fogalmazott Szin Bence.

Szinné Pusztai Szilvia szerint az elismerés egyfajta ösztönzés is.

„Nagyon örülünk, hogy elértük ezt a szintet, de szeretnénk még tovább fejlődni és nemcsak helyi, hanem országos és nemzetközi szinten is egyediséget mutatni, miközben a helyi vendégeknek is érthető, szerethető ételeket kínálunk.

„Ez egy folyamat, amelyben folyamatosan fejlődünk” – fogalmaz Szin Bence:

A maximalizmus jellemző ránk és a csapatunkra is. Azon dolgozunk, hogy minden szinten a legjobbat nyújtsuk, legyen szó az ételek minőségéről, a kiszolgálásról vagy az atmoszféráról, mindezt azért, hogy a vendégeinknek emlékezetes élményt tudjunk nyújtani. Ha külföldön járunk, mi is a Michelin Guide alapján szoktunk éttermet választani. Bízom benne, hogy az ajánlás a mi éttermünk esetében is azt jelenti majd, hogy sokan keresik fel Szarvas legújabb nevezetességét, mi pedig szeretnénk nekik ehhez méltó élményt nyújtani.

Végezetül következzék egy kis ízelítő a helyről:

Fotók, címlapfotó (forrás: Újváros Bisztró)

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)