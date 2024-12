Álomfinom karácsonyi nasik levelestésztából: fillérekből is kijöhet az ötcsillagos harapnivaló

Pár nap és itt a karácsony, nincs időd a zserbóval és a bejglivel bajlódni? Ne aggódj, idén a leveles tészta lesz a te karácsonyi hősöd! Öt szuperegyszerű, díszes recepttel készülünk, amiknek köszönhetően pillanatok alatt varázsolhatsz vendégváró finomságokat!

A leveles tészta igazi konyhai jolly joker: ötszáz forint körüli áron már szinte minden hazai hipermarketben beszerezhetjük, és egy kis kreativitással igazán különleges vendégváró falatokat készíthetünk belőle. Lehet csokis-mogyorós, kapros-túrós, vagy éppen camembert sajtos-baconos – a lehetőségek tárháza végtelen. Mint a mézeskalács tésztájából, formázhatunk belőle angyalkákat, csengőcskéket, vagy akár még karácsonyfát is. Bár a vaj ára az egekben, ha marad egy szabad délutánunk karácsonyig, mi magunk is készíthetünk házi leveles tésztát, amelyet a mélyhűtőben tárolhatunk. (A receptet hozzá ITT találjátok!) De ha nincs kapacitásunk már erre, irány a szupermarket, és szerezzünk be pár csomaggal! Így, ha váratlan vendégek érkeznek is, csak elővesszük, fél óra múlva már tálalhatjuk is az ínycsiklandó, vendégmarasztaló falatokat.

Íme, 2+3 sós és édes levelestésztás receptek - a Tiktokról:

1. Karácsonyi camembertes csavart - Vendégváró mártogatóssal

Ahogy a tiktoker is ajánlójában írta: a karácsonyi „gyorsan, finomat” egyik eleme ez az ellenállhatatlan pesztós csavart, amely camembert mártogatóssal lehet előétel, de akár főételként is fogyaszthatjuk.

Hozzávalók:

2 csg. Tante Fanny tk. leveles tészta 35 g cm

zöld pesto 30 g

trappista camembert sajt

tojás a kenéshez

A leveles tésztákat külső csomagolás nélkül pihentesd a konyhapulton 10 percig. A tepsit béleld ki sütőpapírral, a trappistát reszeld le, a sütőt melegítsd elő 180 fokra. Mindkét tésztából vágj ki kör alakot egy tányér, vagy fedő segítségével. Az egyik közepére tedd a camembert sajtot, kend körbe pesztóval, arra mehet a reszelt trappista. Borítsd rá a másik tésztát, a camembert körül óvatosan nyomkodd le. Éles késsel több helyen vagdosd körbe az egész formát a camemberttől a tészta széléig. Az így kapott csíkokat kétszer csavard meg. A tetejét kend le tojással, díszítsd csillagokkal, aztán az egészet kend át. Told a sütőbe és kb. 25-30 perc alatt süsd készre. Amikor megsült, a camembertnél vágd le a leveles tészta tetejét, tépj le egy pesztós csavartat és mártogasd a megolvadt camembertbe. Tipp: A maradék tésztából készíts falatkákat, amelynek receptjét az előző bejegyzésben találod.

2. Sajtos-baconos karácsonyfa

3. Zserbós karácsonyfa

Hozzávalók:

2 csomag levelestészta,

200 gr dió,

3 ek cukormentes baracklekvár,

2 ek holland kakaópor,

igény esetén 1 ek édesítő,

1 tojás, mandulaszeletek⁣

A töltelékhez keverjük össze a darált diót, a lekvárt, és a kakaóport, igény esetén az édesítőt. A levelestésztát terítsük ki, majd kanalazzuk rá a masszát és alaposan kenjük el. Jöhet rá a másik lap, majd formázzuk fenyőfa alakot, vágjuk be a széleket és tekerjük fel. A maradék tésztából vágjuk ujjnyi vastag csíkokat, vágjunk ki belőle pár csillagot, majd egy nyársra tekerjük fel fenyőfa formában. Kenjük be egy felvert tojással a tetejüket, jöhet rá egy kis mandula is díszítésként, majd süssük meg 220 fokon 15-20 perc alatt.

#chrsitmas #chrsitmastree #advent #chrsitmasiscoming #recept #mutimiteszel #dietasrecept ♬ Last Christmas - Cascada

4. Nutellás karácsonyi falatok

5. Pisztáciás leveles süti - 5 perc munkával

Hozzávalók:

1 csomag leveles tészta

3-4 kanál pisztácia krém

1 db tojássárgája + 1 kk víz

Címlapkép: Getty Images