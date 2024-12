Mit főzöl karácsonyra, szilveszterre? Lepd meg ezekkel a csavaros baconös fogásokkal vendégeidet!

Sokszor egy-egy szokatlanabb hozzávaló, vagy akár maga a tálalás is ünnepivé tud varázsolni egy hétköznapi ételt. Ilyenkor, karácsony közeledtével szempont az is, hogy mivel tudunk előre készülni, mi áll el, mi tálalható fel később akár hidegen is.

Sokszor egy-egy szokatlanabb hozzávaló, vagy akár maga a tálalás is ünnepivé tud varázsolni egy hétköznapi ételt. Ilyenkor, karácsony közeledtével szempont az is, hogy mivel tudunk előre készülni, mi áll el, mi tálalható fel később akár hidegen is.

Most olyan ételeket ajánlunk, amelyek minden követelménynek eleget tesznek: nem kell őket az utolsó pillanatra hagyni, sokféleképpen feladható az ünnepi asztalra és ráadásul különlegesek is, nem utolsó sorban a ropogós bacontől. Bacon kuglóf Az ünnepi asztal éke lehet, ha a főételként, vagy a hidegtálhoz föltálalt vagdaltat vagy stefániát kuglófformában sütjük meg bacon szeletekkel borítva. Utóbbi nem csak gyönyörűvé teszi az amúgy nem túl látványos egybesült fasírtot, hanem elképesztő plusz ízt is ad hozzá, valamint összetartja és megkönnyíti, hogy szépen kivehető legyen a formából. Az ízvilágát még különlegesebbé tehetjük, ha a dinsztelt hagymát egy kis Worcestershire-szósszal és mustárral is megbolondítjuk, mielőtt a darált húshoz adjuk, amibe pedig a megszokott tojáson, zsemlemorzsán, só-borson kívül mehet még kakukkfű, rozmaring, parmezán és egy kis szárított paradicsom is. Aztán a massza mehet a baconnel bélelt formába, majd a baconök végét ráhajtjuk a töltelékre. Az egészet letakarjuk fóliával, és az előmelegített sütőben 45-50 percig sütjük, majd kivesszük a formát és egy határozott mozdulattal egy sütőtálra borítjuk, és további 10-12 perc alatt gyönyörű ropogósra sütjük a baconborítást. Olyan lesz, mint egy gyönyörű karácsonyi koszorú, amit pár perc pihentetés után szépen lehet szeletelni. Baconos sajttorta A merészebbek emelhetik a tétet, és ropogós baconnel megszórt sajttortát kínálhatnak desszertként. A gondolat nem ördögtől való, hiszen régóta ismert, hogy egy pici sós íz még jobban kihozza az édeset. Az is bizonyított, hogy a bacon jól megy az édeshez, például az aszalt gyümölcsökhöz. Itt az ideje tehát kipróbálni sajttortával is! Az elkészítéshez bármelyik jól bevált sajttorta recept használható. A plusz teendő mindössze annyi, hogy megszórjuk apróra vágott sült baconnel a tetejét. Ha szeretnénk még intenzívebb ízeket elérni, adjunk barnacukrot vagy juharszirupot a sülő baconhöz. Ízlés szerint akár már a kekszes alapba belesüthetjük a szalonnát, de a sajtkrém tetejére szórva is tökéletes. A szokatlan párosítás remek kontrasztot alkot egymással, a bacon ropogóssága még jobban kihangsúlyozza a sajttorta krémességét. A látvány pedig önmagáért beszél, igazi vendégváró, különlegességet kapunk egy kevés pirított bacontől. Szilveszteri kandírozott virslifalatkák Ennek a különleges bulifalatkának az „ereje" megint csak az édes és a sós találkozásában rejlik. Érdemes hozzá minivirslit használni, vagy a hagyományost három darabra vágni. Baconbe csavarva tegyük sütőlemezre, de még mielőtt a sütőbe tolnánk, szórjuk meg barnacukor, fokhagymapor és egy kis cayenne bors, só keverékével. Arra kell csak odafigyelni, hogy az édes ízeket is legjobban a minőségi bacon hozza ki, amihez nem kell más, csak jó hús, füstölés és sós pác. Színezék, tartósítószer egyáltalán nem szerepel a receptúrában. A hétköznapokra, pláne az ünnepekre, csak ilyet vegyünk – hangsúlyozza Kovács Péter, a Gierlinger baconszakértője. Címlapkép: Getty Images