Ennél arcpirítóbb magyar étel nincs: Te hogy készíted a filléres angyalbögyörőt? + receptek

Az angyalbögyöröllő tényleg azt jelenti, amire gondolok? - Azt, de csak a fiúknak van!

Több olyan eset van, amikor az étlapon nem pontosan tudjuk, mire gondolt a ’költő’, azaz korábban kiről, vagy miről neveztek el egy ételt, esetleg a helyi szakács, mit írt épp az aktuális étlapra. Budapest módra, bakonyi szelet, dunántúli rakottas vagy a legizgalmasabb: a séf kedvence. Természetesen megkérdezzük a pincért, hogy mit takar pontosan egy-egy kifejezés, de van, amikor kell egy kis izgalom. Néhanapján megtesszük, hogy csak úgy kirendelünk valamit, amiről még nem hallottunk. Többnyire sejthető, hogy főétel, desszert vagy leves várható, így már csak az alapanyag marad zsákbamacska.

Emlékszem, azon az estén nehéz főételt ettünk, amihez házi knédlit készítettek krémes szósszal és még egy kis hús szafttal is. Igazán bőséges és laktató fogás volt, ezért egy könnyed desszerttel szerettem volna befejezni. Mivel nem voltam már nagyon éhes, kevésbé izgultam azon, hogy az utolsó fogás mennyire ízlik majd, így jött a vakrendelés.

Vucerli néven szerepelt a többi ismert desszert között, és nem kérdeztük meg, mire számíthatunk. Az ára mérsékelt volt és olyan fagyis hangzása volt, akkor. Tíz percen belül hatalmas adag mákos nudli érkezett, ami mákkal, cukorral volt megszórva, kompóttal díszítve és 3 adagnyi lehetett. Rögtön tudtuk, hogy ez vagy itt marad vagy megoldjuk másképp. Megoldottuk. A szomszéd asztalnál méretes gyerek csapat üldögélt, így odaadtuk nekik. Persze, azért megkóstoltuk a szélét, de sajnos isteni volt. Házi készítésű, tudjátok, olyan ruganyos tésztás, nagyon krémes, de nagyon laktató. A vakrendelést mindenkinek ajánlom, de két hátránya van: ha éhes vagy és nem ízlik, úgy maradsz. Ha jóllaktál, viszont ízlik, ott marad.

A megoldás azonban itt van: el lehet készíteni otthon, magunknak. Egyszerre nagyobb mennyiségben is, ami eltehető későbbre is a fagyasztóba, kifőzve. Hány mese és történet szól a krumplinudliról és hány helyen olvashatjuk, hogy ez is a szegények étele? Az utóbbi megváltozott, hiszen nudlit gyártani hosszú- hosszú idő, az idő pénz, a nudli pedig már készen kapható a boltban, de ugye az nem olyan jó. Azt gondolom, így mégis csak megéri egyszer nekilátni.

A tájankénti, különböző megnevezéseit se hagyjuk figyelmen kívül, hiszen érdemelne egy fejezetet a szótárban. Sorolom: buci nudli, burgonyametélt, angyalbögyörő avagy angyalbögyöröllő, pöcsmácsik, gyurkamonya, pucu, billemácsik, vucerli, angyalpicili, illetve pucuhaluska. Te jó ég, még megjegyezni is képtelenség! Az elkészítések sora viszont izgalmas. Mi nem mindegyik verziót szeretjük, de néhányat kifejezetten gyakran készítek.

Egy kis etimológia Az angyalbögyörő az etimológiai szótár szerint egy kisfiú hímvesszejét jelenti. Játékosan és viccesen használják ezt a kifejezést, ami majdhogynem egész Magyarországon ismeretes. Ám, a határon túl, Felvidéken módosult ez még dallamosabbá: Angyalbögyöröllő. A szó minden bizonnyal onnan ered, hogy amikor a kisfiúk rosszalkodtak, azzal fenyegették őket, hogy meg ”meg lesznek bögyöröllőzve”. Különös magyarázat nincs rá, csupán könnyebb valaki után hangosan ebben formában kiáltani a dupla „L” betűk miatt.

A legbiztosabb nudli alaprecept:

500 g főtt, kihűlt, reszelt burgonya

fél kk só

1 db tojás

350 g BL 55 liszt, átszitált

Elkészítés: A burgonyát héjában főzöm meg egy evőkanál sóval, így még ízesebb lesz a nudli. Kihűtöm, meghámozom és lereszelem apró lyukú reszelőn. Hozzáadom a felvert tojást, elkeverem és beleszitálom a liszt mennyiséget. Bal kézzel a tálat fogom, jobb kézzel gombóccá gyúrom és pihentetem fél órán át, ezután kukaccá sodrom, feldarabolom és nudlivá sodrom őket egyesével. Enyhén sós vízben 5 perc alatt kifőzöm. Miután a tálba szedtem egy adagot, pár csepp olajjal keverem el, hogy ne ragadjanak össze.

Nudli variációk:

Férfiasan: hagymát dinsztelünk bő disznózsíron, majd őrölt pirospaprikával megszórjuk, ami nem baj, ha kicsit csípős is. Egész borsot törünk meg egy deszkán a kés lefektetett pengéjével, ezzel fűszerezzük tovább. Tejföllel nyakon öntjük és enyhén megsózzuk.

Szalonnásan: Pár szelet szalonnát felkockázunk, megpirítunk, 2 gerezd fokhagymát aprítunk, megdinsztelünk, majd összeforgatjuk a kész nudlival. Juhtúrót vagy túrót, tejfölt kanalazunk a tetejére.

Édesen: A forró nudlit porcukorba forgatjuk, ami megolvad rajta, majd lekvárral esszük.

Mákosan: A mákot fele annyi porcukorral forgatjuk össze és megpirítjuk egy serpenyőben. Felöntjük kevés tejjel, hogy a mák krémesebb legyen tőle, ezután jöhet a kész nudli bele vagy csak alá a tányérba. Hozzá ringló vagy szilvakompót.

Diósan: Mindenképpen rummal kell leforrázni és tejjel a diót, akkor lesz igazán ízes. Egy kis vajjal elkeverni, attól meg krémes.

Pudingosan: A nudlikat egy tálba teszem és pudingot főzök rá, amihez a végén vajat keverek és vaníliás cukrot. A tálban csokoládéval reszelem le, ami megolvad a forró pudingban.

Darásan: Éppen úgy, mint a darázstésztát, kevés olajon megpirítom a búzadarát kevés porcukorral, ebbe forgatom a kész nudlikat. A tetejére vaníliás cukros tejfölt teszek.

Paradicsomosan: Hagymát pirítok, amire sűrített paradicsom konzervet teszek, azaz a tartalmát. 3-4 db friss paradicsomot kockázok hozzá, 1 kk cukrot és némi borsot, bazsalikomot keverek még a szószba, majd 20 percig főzöm. Mikor elkészült, ízlés szerint sózom és beleforgatom a nudlikat, sajttal pedig lereszelem.

Sajtosan: Kevés olíva olajon zúzott fokhagymát pirítok, de nem hagyom megbarnulni. Azonnal felöntöm 2 dl habtejszínnel, belekeverek némi kéksajtot vagy bármilyen kemény sajtot. Sózom, borsozom és beleforgatom a nudlit. Friss lila hagymát kockázok a tetejére, mert azzal csak igazán isteni.

Nem tudnék napszakot vagy alkalmat mondani arra, mikor nem jön jól egy tál nudli, ezért azt gondolom, érdemes nagy adagban készíteni. Kikapcsol, lefáraszt és teletölti a bendőnket, fagyasztónkat egy délutáni nudligyártás. Angyalbögyöröllőt, pöcsmácsikot pedig bármikor érdemes pödörni, mert nem csak jól illenek hozzá az ország jobbnál jobb borai, hanem igen jó témát is adnak a nudli-nevek egy asztaltársaságnak az este folyamán.

Angyalbögyörő, mi? Na, és mikor jó az angyalbögyörő? Hát akkor, ha eleven! :) Bocsánat a poénért, de ha már Zsófi megengedett magának egy szolid kis pajzán élt a cikk első felében, akkor úgy gondolom, részemről is belefér ennyi az átkötésnél. Merthogy a rozé, amit elérhető közelségben és áron találtam a sós és édes verzióban is készülő nudli mellé, az Eleven névre hallgat. Pontosabban a készítő tokaji Carpinus Borászat friss, gyümölcsös, fiatalos, a mindennapok bora vonalat megcélzó, üzletláncokban kapható új brandjét hívják így.

Bai István és felesége a piaci igényeknek engedtek, amikor a komolyabb tokaji tételeket felvonultató, és ennek megfelelően éttermekben, borszaküzletekben kapható Carpinus brandjük mellett, tavaly egy száraz és egy félédes reduktív tokaji piacra vezetésével megteremtették pincészetük játékos énjét. Hozzájuk társult a merlot – cabernet sauvignon fajták házasításából született rozé, amit némi tájékozódás után kiválasztottam az Aldi borkínálatából.

Azt eleve eldöntöttem, hogy az egyik verzióban ringlószilvás, a másikban tejfölös, pirított szalonnás krumplinudli mellé rozét fogok közös nevezőként ajánlani. Tudásom, megérzésem és nyári hőérzetem is ezt támasztotta alá. Azt azonban, hogy milyen fajtából legyen az a rozé, a kínálatra bíztam.

És itt kell megjegyeznem, nem veszek meg olyan bort, aminek a palackjáról csak egy fantázianév derül ki, de az nem, hogy milyen fajtából vagy – cuvée esetén – fajtákból van! Azért nem, mert számomra ez azt sejteti, hogy valami miatt elhallgatták ezt az információt, és így nem bízom annyira a minőségében. Pl.: Na, van egy csomóféle maradék kékszőlőnk, ami nem érte el azt a minőséget, hogy beletegyük a vörösborba, jó lesz rozénak! És összeöntik. Egyfelől gazdaságos, másfelől jól is elsülhet, de én, mint minőségi bor fogyasztó mást várok el egy 1200 – 1500 forintos rozétól.

A polcokon talált tételek közül egyedül az Eleven rozé felelt meg ezen elvárásaimnak, a merlot szilvás jellege pedig tovább erősítette bennem választásom helyességét. A címkéjéről is úgy tűnt, ez a bor nem akar több lenni annál, mint ami, azt viszont letisztult minőségben hozza. Egyébként gondoltam, ha esetleg nem passzol annyira az ételhez, 8-10 fokra hűtve, akkor is kiváló lesz az esti beszélgetéshez ebben a melegben.

De mielőtt rátérek arra, lett-e édes-sós jolly joker az Elevenből, gyorsan tisztába kell tennem, hogy hiába Carpinus Borászat, választott rozénk kék héjú alapanyaga természetesen nem Tokaj szőlővesszein termett. Bai István a Balatonon is ad szakmai tanácsokat, így a szőlő a Balatonfüred-Csopaki borvidékről származik. Mondjuk ez is inkább fehérboros vidék, akárcsak a tokaji, de az olyan francia fajták, mint a merlot és a cabernet szépen mutatnak rajta, jellemzően a Tihanyi-félszigeten.

És most a lényeg: az Eleven rozé kiválóan működött az édes és a sós nudlival is. Előbbinél a ringlószilva kompót, utóbbinál a pirított szalonna dominanciája miatt. A szilva izmos húsossága, illetve az elsősorban a héjában érezhető édeskés, savanykás jelleg, valamint a mag körüli savasság, kiegészülve a kompótként kapott kis fahéjjal, a merlot karakteréhez passzol; a pirított füstölt szalonna pedig a markáns cabernet sauvignonhoz. Azaz a két fajta házasságából született rozé két arca közül mindig éppen az mosolyog, amelyikre szükség van.

