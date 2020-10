Ne keresgélj tovább: íme 5 szuper recept, hogy te készítsd a legfinomabb fasírtgolyót

Valójában ezeréves történelme van, de nem a fasírtnak, hanem a vagdaltnak. Az ókorban, az I. században már készítették a fűszeres vagdaltat, és azt állították, a legfinomabb fajta pávából készül. Manapság borzasztóan el lehet rontani és eszméletlen óvatossággal, jó érzékkel is el lehet készíteni, hiszen amilyen egyszerű, pont olyan nemes is lehet ez az étel.

Mitől lesz ehetetlenül rossz egy fasírt?

A durvára vágott nyers hagymától, amit előtte nem dinsztelnek le. A túl sok borstól, amitől semmi mást nem érzünk az ételben. A túl sok kenyértől, amitől ’vizes’ lesz. A túl sok tojástól, amitől kemény lesz. A közös bennük: a túl sok. A biztos siker kulcsa egy kis tejszín vagy vaj, amitől a hús krémesebb, selymesebb lesz. A dinsztelt zöldségek, amik édeskés ízt adnak az ételnek. A kellő zsírhányad, mert ettől marad szaftos, és nem szárad ki a fasírt vagy vagdalt.

Íme a tökéletes fasírt - ráadásul 5 variációban

1. Tisztán

Hozzávalók:

500 g sertés lapocka

1 kisebb fej dinsztelt vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

2 szelet kenyér belseje

1 tk só

fél kk őrölt bors

1 db tojás

zsemlemorzsa a forgatáshoz

1/2 liter olaj a sütéshez

Elkészítés:

Mindent hűtőben kell tartani a készítés előtt, hogy minél fehérebb legyen a fasírt belseje sütés után is. A hús zsírosabb legyen, ha hiányolnánk belőle, 1 kk sertészsírral pótoljuk. A hagymát kevés olajon ledinsztelem, kihűtöm. Hozzákeverem a húshoz, áztatott, kinyomkodott kenyérbelsőhöz, sóval, borssal, zúzott fokhagymával. Kikeverem a tojással. Gombócokat formázok belőle és zsemlemorzsába forgatom. Pá perc alatt mindkét oldalát pirosra sütöm.

2. Fűszeresen

Hozzávalók:

500 g darált sertéshús (más hússal is működik)

1 ek sűrített paradicsompüré

1 fej vöröshagyma dinsztelve

2 gerezd fokhagyma

1 kk szárított bazsalikom

1 kk szárított oregánó

1 ek natúr joghurt

1 tk só

1/2 kk bors

1 db tojás

Töltelék: 100 g keménysajt

Kéreg: 15 szelet bacon

Elkészítés:

A darálthús volt már pulykából és csirke felsőcombból is, abból is isteni. Összekeverem a sóval, borssal, zöldfűszerekkel, joghurttal, paradicsompürével, tojással, dinsztelt hagymával és állni hagyom 5 percig. Ezalatt megszívja magát a hús a folyékony hozzávalóktól. Felkockázom a sajtokat, kiterítem a bacon szeleteket. Golyókat formázok a húsból, egy sajtkockát szúrok a közepébe, alaposan elrejtem, majd betekerem a golyót a szalonnába. (Tipp: A feléig tekerem, majd irányt váltok, így befedi a golyó másik oldalát is.)

3. Színesen

Hozzávalók:

500 g sertés lapocka

1 kisebb fej dinsztelt vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 tk só

fél kk őrölt bors

1 db tojás

50 g zöldborsó

1 nagy szál sárgarépa

1 kk őrölt pirospaprika

Elkészítés:

Az alapja megegyezik minden fasírtéval, ehhez viszont egy nagy adag dinsztelt zöldség csatlakozik. A hagymát , mikor kockázva egy kis olajon pirítom, reszelek mellé egy adag sárgarépát, karalábét- ez utóbbitól, még intenzívebb az íze. 5-6 perc alatt közepes lángon megpárolódik és az utolsó 2 percben adom hozzá a fagyasztott, aprószemű zöldborsót. Hozzákeverem mindezt a darálthúshoz, fűszerekkel, tojással és hosszúkás rudakat formázok belőle. Tepsiben sütőben is és olajban is ki lehet sütni.

4. Egyszerűen és finoman

Hozzávalók:

500 g darál sertéslapocka

1 kk sertés zsír

1 ek majoranna

1 vej dinsztelt vöröshagyma

1 kk zsír

100 ml tejszín (30%)

1 gerezd fokhagyma

1/2 kk bors

1 ek őrölt pirospaprika

Elkészítés:

A darálthúst összekeverem a tejszínnel, tojással és félreteszem 10 percre pihenni, hogy beszívja a hús a nedvességet. Egy serpenyőben 2 ek olajat hevítek és megdinsztelem rajta a hagymát, az utolsó 1 percben pedig hozzáadom a zúzott fokhagymát, az őrölt pirospaprikát, majorannát, borsot. Kihűtöm, hozzáadom a kiskanálnyi + zsírt, és összekeverem a húsos masszával. Formába is tölthetem, de én alaposan összegyúrom kézzel és hengert formázva egy sütőpapírra teszem. Azért kell alaposan átgyúrni, hogy ne morzsolódjon szét sütés közben, ha nem formában készül. 200 fokon 35 perc alatt szaftosra sütöm. Nem érdemes ennél többet sütni, mert a darálthús nagyon hamar átsül, és attól kezdődően csak szárad.

5. „Ez így jó, ahogy van!” módon

Hozzávalók:

150g félszáraz, kockázott felvágott (turista, vadász)

200 g reszelt sárgarépa

300g vegyes zöldség (kukorica, zöldborsó, karfiol, vajbab)

3-4 szál petrezselyemzöld

1 fej vöröshagyma

1/2 kk őrölt bors

150 g búzaliszt

4 db tojás

100ml tej

1.5 kk só

Elkészítés:

A hagymát kevés olajon megdinsztelem, hozzáadom a kockázott felvágottat, picit megpirítom. Hozzáadom a zöldségeket és fedő alatt 15 percig főzöm. Kihűtöm és hozzákeverem a tojások sárgáját, a tejet és a fűszereket. A tojások megmaradt fehérjét felverem és óvatosan hozzákeverem. Egy serpenyőbe bő olajat hevítek és Két evőkanálnyi halmot teszek a serpenyőbe egy fasírthoz, majd mindkét oldalát pirosra sütöm.

