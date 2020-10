Íme a tökéletes kacsasült receptje: mutatjuk, hogyan készül és milyen köret illik mellé

Királyrév, így hívják azt a települést, ami Győrtől 50 kilométerre helyezkedik el, közepén átfolyik a „Fekete víz”, ami a helyiek szerint egyenesen a Fekete - tengerbe torkollik. Igaz, Szlovákia területén van, de színtiszta magyar falu. Itt és a környező településeken, azaz Mátyusföldön a kacsát meg kell tudni rendesen sütni! A bőre ne legyen fehér, nyúlós, rágós, gumis és szagos. Kiváló köretekkel kínálják nem csak a nagy, több fogásos ünnepi ebédeknél, hanem az év sok vasárnapján is. Az ekkor szokásos menü: kacsasült párolt káposztával és francia salátával.

Mi történik, ha nem sikerült? A lányt akár haza is küldik.

Nem azért, mert hímsoviniszta felfogásban élnek, hanem mert a hagyományaik részévé vált a tökéletes kacsapecsenye. Így hát érdemes az anyukáknak maguk mellé állítani a fiatal lányokat, például búcsú környékén, és megmutatni minden fortélyát az elkészítésének, hogy ne ezen múljon a jó hírük - derült ki Gasztromesék rovatunk múlt heti cikkéből, Szarka Zsófi és Wurmbrandt András jóvoltából.

A tökéletes kacsavacsora receptje

Hozzávalók (5-6 főre)

Pecsenye:

3 kg kacsa

2 ek só

1 ek majoranna

1.5 dl víz

Káposzta:

2 kg káposzta

1 db alma

1 ek kristálycukor

fél k őrölt kömény

1 dl száraz bor

1 kis fej vöröshagyma

1 kk só

1 gerezd fokhagyma

2 db babérlevél

Franciasaláta:

fél kg krumpli

300g vegyes zöldség (zöldborsó, sárgarépa, vajbab, kukorica)

4 ek majonéz

150ml tejföl

3 db csemegeuborka

1 kisebb fej vöröshagyma

1 ek kristálycukor

1 kk só

1 ek ecet

Elkészítés

Kacsa: A kacsát még előző este feldaraboljuk. A nagyobb méretű háj részeit levágjuk és kisebb darabokra, kb 3-4 cm, szeleteljük, hogy könnyebben kisüljön a zsiradék belőle, de mégis maradjon valami kis töpörtyű. A bőrős részeket beirdaljuk, éles késsel, vékonyan, csak a bőrt. Egy kis tányérra kiöntjük az adott só mennyiséget, abból sózzuk be a kacsa minden részét, nagyon alaposan. Lefedjük, és a hűtőben pihentetjük reggelig.

Másnap egy nagy, vastag aljú fazékba tesszük először a hájakat, aztán a húsokat, vizet öntünk az aljára és maximum 1 ek olajat a kezdéshez. Megszórjuk majoránnával és indulhat a főzés. Közepes lángon (1-9: 5-ös)1.5 órán keresztül, lefedve pároljuk. Amikor teljesen puha, mehet a sütőbe.

A sütőt ekkorra már előmelegítettük 200 fokra és a kacsákat bőrükkel felfelé sorakoztatjuk egy tepsire, ráöntjük a zsiradékot is. Hogy igazán ropogós legyen a bőre, minden részre egy evőkanálnyi tejet öntünk. Betesszük a sütőbe és legalább 15 percig sütjük. Amikor kellőképpen piros, középbarna, akkor vesszük ki. A kacsa így lesz belül tökéletesen omlós, porhanyós, kívül pedig ropogós.

Káposzta: Ledinsztelünk 1 fej, apróra kockázott hagymát, majd jöhet rá a kockázott, friss lila káposzta, a kockázott alma, 2 db babérlevél, kömény, só, 1 dl vizet. Fedő alatt 30 percig pároljuk, majd cukrozzuk, keverjük és felöntjük a borral. Hagyjuk elpárologni belőle az alkoholt és 5-10 percig még forraljuk. A káposzta ne legyen kemény, de picit roppanjon még, mikor elkészült.

Franciasaláta: Először a forrázott hagymát készítjük el, ami tulajdonképpen a kulcsa, nyitja és a legjobbja a salátának. E nélkül csak „egy francia saláta” marad a sok közül. A hagymát felkockázzuk és fél dl vízbe feltesszük főni a cukorral és a sóval. Felforraljuk, forralástól még 2 percig főzzük és levesszük a tűzről. Beleöntjük az ecetet, elkeverjük és hagyjuk teljesen kihűlni.

A krumplit és a zöldségeket puhára főzzük és szintén teljesen kihűtjük. Miután minden alapanyag hideg, összeállítjuk a salátát. Egy nagy tálban kikeverjük a majonézt, tejfölt, aprított csemege uborkát, beleöntjük a forrázott hagymát a levével együtt. Alaposan összekeverjük és hagyjuk legalább 4-5 órát érni a hűtőben, de a legjobb egy éjszakán át.

A tökéletes linzi torta nyomában

Gasztronómiai kalandozásunk következő fogása a linzi torta lesz.

Talán kevesen tudják, hogy a linzi torta a világ egyik legrégebbi tortareceptje. Már egy 1696-os osztrák szakácskönyvben is szerepel, a nevét pedig egy grófnő adta neki. De hogy mi a linzi torta titka, és mi az a szépség, ami mellé a pohárba kerül, kiderül pénteken a Gasztromesékből!

Ha nem akarsz lemaradni arról, hogyan készül a tökéletes linzi torta, akkor tarts velünk a Gasztromesék következő részében is, hiszen Szarka Zsófi és Wurmbrandt András most ennek jár utána. Kövesd a pénteken megjelenő új részeket és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!