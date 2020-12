Egy tésztából három sütemény? Nem lehetetlen, mutatjuk mit süthetsz ki belőle karácsonyra

A magyar háztartások ragaszkodnak hagyományaikhoz, ez pedig érvényes az ünnepekkor készített ételekre is. A legtöbb család asztalára karácsonykor felkerül a bejgli, halászlé, töltött káposzta, mákos guba és a különböző édes vagy sós sütemények is. Nem is gondolnánk, mennyi munkával jár egy ünnepi menüsor elkészítése, főleg akkor, ha több fajta ételt és süteményt is készítünk.

Idén még nem tudjuk, hogyan ünnepeljük a karácsonyt, az viszont biztos, hogy a háztartásokban mindenhol terítve lesz az ünnepi asztal. Ha ebben az évben nem is számolhatunk vendégsereggel, de összedobnánk néhány finomságot az ünnepre, akkor érdemes elkészíteni a következő tésztát, amiből egyszerre akár három különböző sós süteményt is süthetünk. Mivel borzasztó egyszerűek a receptek és nagyon gyorsan el is készíthetjük őket, így biztosan marad időnk még arra is, hogy kipihenjük magunkat és az év fáradalmait.

3 tepsi sós sütemény

Hozzávalók:

500 g liszt (fehér búzaliszt-süteményliszt, vagy fehér tönkölyliszt)

200 g vaj (82%)

150 g margarin

fél dl jéghideg víz

250 g túró (rögös)

150 g reszelt sajt (eidam, gouda, cheddar, ementaler)

1.5 kk só

fél kk őrölt bors

2 db tojás

1 gerezd reszelt fokhagyma

fél kk kurkuma (elhagyható)

Elkészítés:

A legfontosabb szabály: minden alapanyagot tartsunk hűtőben előtte való éjszaka! Egy nagyobb tálban összekeverjük a lisztet a sóval, borssal és a kurkumával. A kurkuma csupán egy trükk, amitől gyönyörű sárga színt kap a sütemény, ízében viszont nem változtat. A késes robotgépbe helyezzük a lisztet, belekockázzuk a hideg vajat, margarint, és vajasmorzsává mixeljük. Visszaöntjük a nagy tálba, kis mélyedést vájunk a közepére, abba öntjük a már felvert tojás, a hideg vizet, a túrót és a reszelt sajtot. Gyors mozdulatokkal összegyúrjuk. Ha nem fér bele a liszt mennyisége a robotgépbe, akkor felezzük meg a lisztet és a vajat is, majd két részletben daráljuk össze. A tésztát egy éjszakára tegyük a hűtőbe. Ha nem tudjuk másnap felhasználni, egy hétig is állhat felhasználásig a hűtőben.

Variáció 1: Hosszúkás rudat vágunk (kb. 20 cm), aminek a tetejét lekenjük tojással, majd lenmagot és datolyát aprítotunk, így tesszük a sütőbe. 190 fokon 25 percig sütjük.

Hosszúkás rudat vágunk (kb. 20 cm), aminek a tetejét lekenjük tojással, majd lenmagot és datolyát aprítotunk, így tesszük a sütőbe. 190 fokon 25 percig sütjük. Variáció 2: Kinyújtjuk, összehajtogatjuk, vastagabbra nyújtjuk újra, becsíkozzuk a tetejét egy késsel, apró pogácsaként kiszúrjuk, letojásozzuk és 190 fokon 25 percig sütjük.

Kinyújtjuk, összehajtogatjuk, vastagabbra nyújtjuk újra, becsíkozzuk a tetejét egy késsel, apró pogácsaként kiszúrjuk, letojásozzuk és 190 fokon 25 percig sütjük. Variáció 3: Kinyújtjuk a tésztát, kb. 20 cm-s szalagokat vágunk belőle és perecre hajtogatjuk. A két végét egyszerre, keresztben ráhajtjuk a csík középső részére. Lekenjük tojással, és mákkal vagy sajttal szórjuk. 190 fokon 25 percig sütjük.

Érdemes várni a folytatásra

Maradj velünk legközelebb is, és ismerj meg még több titkot a magyar gasztronómiából! A Gasztromesék következő részében, szintén a karácsonyi készülődés jegyében, Magyarország 5 legjobb töltött káposzta receptjének nyomába eredünk.

A töltött káposzta igazi klasszikus, a magyar konyhában méltán népszerű fogás, ami ebédre vagy vacsorára tökéletes fogás lehet. Most annak járunk majd utána, hogyan készítik őket az ország külünböző részein valamint, hogyan készül a tökéltes töltött káposzta.

Ha nem akarsz lemaradni, akkor tarts velünk a Gasztromesék következő részében is, hiszen Szarka Zsófi és Wurmbrandt András ezúttal is a legjobb receptekkel jelentkezik. Kövesd a pénteken megjelenő új részeket, és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!

Címlapkép: Getty Images