Az ősi erdélyi recept, amivel máig gyógyítanak: ezek a titkos elixír hozzávalói

Amikor a természetes immunerősítőkről, baktériumölő növényekről beszélünk, az első háromban egészen biztosan benne van a fokhagyma. A felhasználási módja azonban nem mindegy, hiszen egészen másként hathat ránk. Persze isteni egy fokhagymás lángos, és a fokhagymakrémleves is, de megközelítőleg sem fejti ki a fokhagyma a hatását úgy, mint frissen, önmagában fogyasztva.

Erdélyi barátnőm, Eszter évekkel ezelőtt egy hosszabban tartó megfázásos betegségem után mesélte el a fokhagymakúra receptjüket. A látogatásánál hozott még magával anyukája eltett homoktöviséből, erdőben szedett és szárított gyógynövényeikből, és persze egy kicsit a házi pálinkájukból. Aztán a következő stresszes és hideg időszakban egyik alkalommal rászántam magam a fokhagyma-módszerre. Azért írom, hogy rászántam, mert ezt bizony csak erős idegzetűeknek találták fel.

Összetevők: 1 fej fokhagyma, 1 db citrom leve, 4 dl hideg víz.

A recept: A fokhagymákat meghámozom és egyesével lereszelem, majd hozzáöntöm a citrom kifacsart levét és a vizet. Egy üvegcsébe zárom, és naponta fél decit megiszok belőle. A nehéz része csak most jön: mindezt reggel, éhgyomorra teszem. Ennek a fokhagymás dózisnak olyan ereje van, hogy a kezdőknél az első 2-3 napban 1-2 perces gyomorfájdalom léphet fel, ami akár le is ültetheti őket a kanapéra. Ha ezt tapasztaljuk, akkor legközelebb érdemes előtte egy kis kenyérrel megágyazni neki, vagy utána fogyasztani néhány falat kenyeret, kekszet.

A kúra mindössze 10 napig végezhető, azt mondják, mert erős baktériumölő hatása az egy dekádot túllépve már káros lehet a szervezetre, de a 10 nap alatt kiirt minden oda nem illő bacillust a testünkből. Saját tapasztalatainkról tudok mesélni, a kúra után fél évig nem vagyunk betegek, így évi két kúrával egészen jól elvagyunk egészségileg az évben.

Mikor érdemes elvégezni?

A karantén időszaka és az otthoni munka közege tökéletes időszak erre, és biztos, ami biztos, érdemes a párunkat is rávenni a kúrára. Bátran ajánlom mindenkinek, mert első olvasatra sokkal hajmeresztőbbnek tűnik, mint amilyen valójában. A jótékony hatása pedig részünkről vitathatatlan.

Egész nap fokhagymaszagom lesz? A környezeted egy puszi során érezheti a fokhagymát, te viszont nem érzel sem a gyomrodban, sem a szádban fokhagymaízt. A citrom savai tompítják, valamint a fokhagyma reszelve lenyelve, és nem a szájban szétrágva, a gyomorban oldja ki illóolajait.

Akinek azonban nem tetszik ez fokhagyma beviteli módszer, annak itt egy kíméletesebb, és s Gasztromesékhez sokkal közelebb álló recept: A fokhagyma frissen fogyasztása egy gyorsan készülő húsban is megoldható. Nem fő szét, roppanós marad, mégis a szaftos hússal, hidegsültként könnyebben lecsúszik.

Extra fokhagymás szűzpecsenye

Hozzávalók (4 főre):

500 g sertés szűzpecsenye

3 nagy gerezd fokhagyma

300 g bacon

fél kk őrölt rozmaring

csipet őrölt bors

fél kk só

Elkészítés:

A szűzpecsenyét megtisztítom a fehér hártyáitól, majd egy éles, hegyes késsel mélyedéseket szúrok bele és abba rejtek egy darabka fokhagymát. A három gerezd fokhagymát előzetesen 9 darabra vágtam, és azokat rendezem el a pecsenyében, arányosan.

A bacon-t egymás mellé sorakoztatom, egymást félig takarva. A húst ráhelyezem, befűszerezem, és felcsavarom a bacon-nel együtt. Egy forró serpenyőbe kevés zsiradékot teszek, körbepirítom, ha lehet minden oldalát. Ezért kell ügyelni a szoros feltekerésre, hogy ennél a mozdulatnál ne hulljon szét.

A sütőt előmelegítem 160 fokra, a húst áthelyezem egy kisebb tepsire, és 20 percig sütöm. Miután kivettem, alufóliába tekerem még melegen, és hagyom teljesen kihűlni, majd hűtőbe teszem egy éjszakára. Reggel éles, nagy késsel vékonyan szeletelem a szendvicsre felvágottként.

Mennyei tormával, savanyúsággal, de természetesen melegen egy jó krumplipürével is.

Vörösboros fokhagyma befőtt (kompót)

A nevét nem tudom, azt sem tudom, hogy van-e egyáltalán, de én így neveztem el azt a szintén immunerősítésre, vértisztításra használt elixírt, amelyhez mindössze két kedvenc alapanyagomra, és egy befőttes üvegre van szükségünk.

A vörösbor rendszeres, kismértékben való fogyasztásának egészségre gyakorolt pozitív hatása nem népi hiedelem, sok orvos is elismeri, sőt ajánlja a napi egy pohárka elfogyasztását. Ennek oka a kékszőlőből készült ital rezveratrol és flavonoid tartalma, előbbi különösen erős antioxidáns, amely megköti a szervezetben lévő káros szabadgyököket, ezzel csökkentve a rák kialakulásának kockázatát.

De szív- és érvédő szereppel is bírnak, tisztítják az érfalat, és lassítják a zsírok arra való lerakódását, azaz tulajdonképpen fellépnek az érelmeszesedés ellen. Jelentős a vörösbor vitamin- és ásványi anyag tartalma is, így C és B-vitamin, magnézium, kalcium, kálium, cink, mangán és természetesen sok vas is van benne.

A fokhagyma hasonlóan jó tulajdonságokkal rendelkezik, baktérium-, gomba- és vírusölő, értisztító, csökkenti a koleszterint és véralvadásgátló.

Azt nem tudom, hogy ha ezeket összekeverjük, akkor ténylegesen összeadódik-e az erejük, de akik a vörösboros fokhagymás keveréket fogyasztják, azok kiemelik immunerősítő, a fertőzésektől megóvó tulajdonságát, illetve a szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatását. De még mielőtt rátérünk az elkészítésének pontos módjára, nézzük meg a vörösbort, amely alapanyagául szolgál vörösboros fokhagyma kompótunknak.

Először is, igyekeztem olyan bort választani, amely viszonylag alacsony alkoholtartalmú - hiszen a jótékony anyagok nem az alkohol miatt vannak a borban, tehát ez esetben nyugodtan lehet egy e tekintetben visszafogottabb tétellel számolni - ugyanakkor jó minőségű.

A szekszárdi Schieber Pincészet Trilógia sorozatának 2018-as Kadarkájára esett a választásom, amely gondos fahordós érlelést kapott, és alacsony, mindössze 11 százalékos alkohollal bír. Egyébként egy jó ivású, fűszeres, könnyedebb ételek, akár halak, vagy grillezett zöldségek mellé ajánlható rubinvörös színű bor, amelyhez 1300 forintért jutottam hozzá a Lidlben.

A kadarka pedig egy egyre inkább reneszánszát élő kék fajta, amely Magyarországon talán leginkább Szekszárdon érzi jól magát, mindenesetre az én ízlésemnek az onnan jövő kadarkák felelnek meg a leginkább. Amúgy a Balkánról származik, de olyan jól sikerült magyarosítanunk, hogy kadarkát készíteni és inni az utóbbi időben már valamiféle nemzeti üggyé vált. És ez jól is van így, hiszen bár nem lehet belőle olyan nagy borokat készíteni, mint a francia fajtákból, de remek, jó minőségű mindennapok borát ad, amelynek fűszeressége egyedivé teszi.

Na de nézzük, a mi kis házi elixírünket:

Szükségünk lesz hozzá fél liter jó minőségű, de nem túl testes vörösborra, és egy vagy két nagy fej fokhagyma 12 gerezdjére. Az természetesen fokozza a készülő anyag értékét, ha a fokhagyma bio, és mondjuk a bor is organikus. Előkapunk egy megfelelő méretű befőttesüveget, megtisztítjuk a fokhagymát, belerakjuk, és felöntjük a borral.

Akik szeretik az erőteljesebb ízeket, félbe is vághatják a gerezdeket, így nyilván még hatékonyabb lesz a kis immunerősítőnk.

Ezután lezárjuk az üveget, naptól védett helyre tesszük, és 10-14 napig érleljük. Naponta azért 1-2-szer megkeverjük, vagy lassú mozdulatokkal fel-le fordítjuk a zárt üveget. Ha letelt az előírt idő, leszűrjük, és a levet egy jól záródó üvegbe töltjük. Ezután egy hónapon keresztül naponta 2-3 teáskanállal fogyasztunk belőle. A kúrát félévente ismételhetjük meg.

Természetesen csodaszerek nem léteznek, és minden szervezet más és más, de talán ha jó alapanyagból készült ételeket és italokat fogyasztunk, akkor az egészségünket is sikerül megőriznünk. Persze mint mindenben, itt is a legfontosabb szó: a mértékletesség.

Címlapkép: Getty Images