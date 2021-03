Férfiak a konyhában: íme 3 egyszerű recept, amivel bármikor lenyűgözhetjük kedvesünket

A nőnap kifejezetten kedvez annak, hogy meglepjük a szeretett nőt, legkedvesebb édességével, de nyilván nem csak ezen a napon érdemes kedveskedni szerettünknek. Egy egyszerű hétköznapon vagy hétvégén elkészített finomság, egyenes utat jelent a hölgy szívéhez. Főként, ha a desszertet, a férfi maga készíti el. Most hoztunk néhány pofonegyszerű receptet, amivel a férfiak bármikor lenyűgözhetik párjukat.

Uraim, irány a konyha!

A következő receptek bármikor, bármilyen ünnepnapra, vagy egyszerű hétköznapok meglepetésének is elkészíthetők, ráadásul nem igényelnek hatalmas konyhai tapasztalatokat. Elég hozzá egy bártor, vállalkozó szellemű férfi, egy jó recept és némi odafigyelés. Lássuk is az édességeket és azt, hogyan készítsük el őket!

Sült-epres kalács Nutellával

Hozzávalók (1 kalácshoz):

250 g fonott kalács ( boltban, készen kapható)

1 csomag vaníliás cukor

250 g eper

100 ml nutella

1 tábla tejcsoki

Elkészítés:

A kalács tetejét bekockázzuk először vízszintesen, majd függőlegesen, kb. a kalács feléig vágjuk be. Ezekbe a kis részekbe teszünk a felszeletelt eperből, kocka csokiból. Lekenjük egy kis olajjal a kalács tetejét, de csak vékonyan, majd megszórjuk a vaníliás cukorral. A sütőt 180 fokra előmelegítjük, majd a kalácsot 15 percig sütjük. A belseje enyhén eperízű lesz és nagyon csokis. Mikor kivettük a kalácsot akkor a ropogós tetejét még lecsurgatjuk nutellával, de persze ez elhagyható. Ezután azonnal érdemes elfogyasztani.

Rakott palacsinta mangóval, tejszínnel

Hozzávalók:

Palacsintatészta (40 db-hoz)

4 db tojás

1 liter tej (2.8%)

1 kk só

1 kk cukor

16 púpozott evőkanál liszt

Olaj a sütéséhez

Töltelék:

2 db érett mangó

250 g mascarpone + 2 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:

A palacsintatésztának valót egy kézi habverővel (lásd google, hogy melyik az) kikeverjük teljesen simára, csomómentesre, majd ezután 30 percig hagyjuk pihenni. Ez idő alatt elkészítjük a tölteléket. A pihentetés után még egyszer felkeverjük, és mindig egy közepes méretű merőkanállal adagoljuk a serpenyőkbe, majd szépen kisütjük a palacsintákat. Egy palacsintához egy merőkanállal tegyünk a kiolajozott serpenyőbe. Mindkét felét a közepesnél erősebb lángon sütjük 3-3 percig. Miután megsütöttük az összes palacsintát, rétegezzük a töltelékekkel.

A töltelékhez összekeverjük a mascarponét a 2 csomag vaníliás cukorral, és félretesszük. A mangókat meghámozzük, és egyszerűen lereszeljük a reszelő nagyobb fokozatán, vagy szeletekben levágjuk a magról a gyümölcsöt, és felaprítjuk. A palacsintát felváltva kevés mangóval megkenjük, majd a következő palacsintát egy kevés krémmel szintén megkenjük, míg minden el nem fogy.

Óriás túrórudi tál – friss eperrel

Hozzávalók:

500 g túró (zsíros, rögös)

250 ml habtejszín (30% feletti)

3 ek porcukor

1 citrom leve és reszelt héja

2 tábla étcsoki (tetejére)

250 g friss eper (tetejére)

olvasztott fehércsokoládé csurgatáshoz (elhagyható)

Elkészítés:

A túrókrémhez először egy nagyobb tálban felverjük a tejszínt. Kézi habverővel, vagy mixerrel pár perc alatt felverődik, de akinek erre nincs türelme, használhat flakonos ’fújós’ tejszínhabot is. Mikor kemény habbá verődött, óvatosan beleszórjuk a túrót, majd egy tábla csokit aprítunk, és nagy mozdulatokkal, ezt is összekeverjük vele. A citrom levét egy kis pohárba facsarjuk, magok nélkül, belereszeljük a héját is, majd kikeverjük a porcukorral. Ha kész, hozzáadjuk a túrókrémhez, és keverünk rajta még egyet. Rögtön mehet a nagy üvegtál, vagy poharak aljára, hiszen készen vagyunk.

Egy másik tábla csokit egy műanyag tálba tesszük és a mikróban 10 másodperc alatt megolvasztjuk. Simára keverjük, és a túrókrémre öntjük. Vigyázat, azonnal megszilárdul majd! A rutinosabbak olvasszák a csokit vízgőz felett bátran, úgy mindig fényesebb! Az epreket már az elején jobb, ha előkészítjük mert, amint a csokit ráöntjük a túrókrémre, már ültethetjük is bele a gyümölcsdarabokat. Olvaszthatunk még étcsokit vagy fehér csokit is, azzal pedig lecsorgathatjuk az epreket.

Érdekelnek a hasonló tartalmak? Akkor tarts velünk legközelebb is, és ismerj meg még több titkot a magyar gasztronómiából!

A Gasztromesék következő részében annak járunk utána, hogyan készül az igazi, házi felvágott és füstölt tarja. Hiszen a legjobb, ha magunk készítjük, így biztosan tudni fogjuk, mi kerül a gyerek szendvicsébe és a közös reggelik során az asztalra.

Ha nem akarsz lemaradni, akkor tarts velünk a Gasztromesék következő részében is! Kövesd a pénteken megjelenő új részeket, és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!

Címlapkép: Getty Images