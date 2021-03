Ezrek rohamozzák a magyar erdőket a medvehagymáért: pedig otthon is megterem, mutatjuk hogyan

Már egy ideje minden nap kijártam a patakpartra, meglesni, hol is tartanak épp a zöld nyeles kis levélkék. Március idusán végre érkezett az első várva várt pillanat, leszedtük az első csokorral: ebédre mindjárt zelleres-medvehagymás krémlevest, hozzá medvehagymás pestót készítettem – mert ez olyan, mint a ketchup, univerzálisan mindenhez használható, tényleg – de erről majd később!

Neked is lehet saját medvehagymásod!

A medvehagyma, ez a félig vad, kiskertekben még alig-alig termesztett fűszernövény, saját tapasztalatból mondom, tényleg szaporítható! Pár éve kaptunk pár hagymás tövet, akkor elültettük több helyre is. Évek óta vigyázunk rá, figyeljük, hol terjeszkedik, sosem szedjük le teljesen, ha felvirágzik, onnantól pihentetjük, közben óvjuk a tűző naptól is. Alapból az árnyékot adó, bükkösöket, és gyertyános-tölgyeseket szereti, de védettebb, nem fűnyírózott patakpartokon, erdősebb részeken simán jól érzi magát.

Ahol jól érzi magát, ott vadul szaporodik

Jó tudni: hogy a medvehagyma vetőmag vagy ültetőhagyma vásárlásakor tartsuk szem előtt, hogy legalább egy tucat tő szükséges a használható mennyiségű termés eléréséhez, így a medvehagymát mindig nagyobb csoportban telepítsük! A medvehagyma gondozása nem nehéz feladat, kártevői, betegségei alig akadnak, és öntözést sem igényel, csupán az átültetett növényeket kell egy-két hétig rendszeresen öntözni.

Minél nagyobb sláger, annál nagyobb veszélyben vannak az élőhelyei

Dédanyáink, nagyanyáink valószínűleg még ismerték páratlan fokhagymás aromáját, tavaszi friss hajtásaiból ők is szorgosan téphettek, aztán feledésbe merült. Gyermekkorunkban sem igen hallottunk róla, nőt mint a dudva, de senkinek eszébe nem jutott megdézsmálni. Az utóbbi évtizedekben aztán hihetetlen nagy sláger lett.

Olyannyira, hogy természetes élőhelyéről már nem csak természetjáró ínyencek gyűjtik, hanem egyre többen nagyban is szedik, a gyógyszeripari felhasználása miatt nagyüzemi módon is dézsmálják. A nagyarányú gyűjtés miatt sok helyen megritkult a természetes állomány, ezért már nem is mindenhol engedélyezett a már medvehagyma felszedése.

MTI/Varga György

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idei felhívása szerint saját fogyasztásra naponta legfeljebb két kilogramm medvehagymát szabad gyűjteni azokban az állami erdőkben, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek, a kereskedelmi célú gyűjtéshez pedig minden esetben engedély szükséges.

A monda szerint, aki ezt fogyasztja, abba a medve ereje költözik

Neve állítólag onnan ered, hogy a téli álmából ébredező medve tavasszal ezt fogyasztja, hogy új erőre kapjon. Medvehagyma azonban nekünk, emberieknek is hihetetlen gyógyír, felsorolni is nehéz, mi mindenre jó: többek között fokozza a szervezet ellenálló képességét, bőséges fogyasztása feltöltheti vitamin és ásványanyag készletünk. Természetes antibiotikum, gyomor-béltisztító és fertőtlenítő, csökkenti az alkoholéhséget, bélféregűző, koleszterin csökkentő, reumás fájdalmakat enyhíti, vese, vér és hólyag tisztító, memória frissítő, stresszoldó, görcsoldó, vérhígító, véralvadás gátló hatású.

Szezonja februárból április végéig van körülbelül, utána virágzik. Célszerű még a virágzás előtt szedni levelét.

Mire kell még figyelni a medvehagyma szedése során?

Arra, hogy nem összetévesztendő a gyöngyvirággal, a mérgező foltos kontyvirággal és az őszi kikericcsel, levelei ugyan hasonlítanak rá, de ez utóbbiak mérgező növények. Ezért is érdemes óvatosnak lennünk, hiszen mindhárom fajjal együtt tud élni a medvehagyma. A gyöngyvirág később bújik elő, de még bőven a medvehagyma szezonban. A foltos kontyvirág teljesen együtt hajt időben és térben is, és bizony a kicsi levelek a korai gyűjtéskor még alig mutatnak különbségeket. Az őszi kikericsről pedig sok helyen azt írják, hogy kizárólag réti faj, pedig előfordul ligetesebb erdőkben is. A legjellemzőbb bélyeg a medvehagyma jellegzetes fokhagymaszerű illata és íze, de ezt nehéz egy nagyobb mennyiségű levél esetében már leellenőrizni. A legjobb már a gyűjtéskor odafigyelve, nem marokkal, hanem levelenként szedni. De a piaci árut sem árt ellenőrizni!

Így fogyaszd!

Az interneten és szakácskönyvekben számos medvehagyma recept található, de ahogy a cikk elején írom, érdemes bátran használni! Körülbelül úgy, mint a fokhagymát, amibe az illik, abba nyugodtan tehetünk medvehagymát is. Lehetőleg nyersen, aprítva fogyasszuk, mert hőkezelve (mint minden ételnek) csökken a gyógyhatása.

Még egy jó tanács: ha főzésre használjátok, akkor is a csokor egy részét hagyjátok meg nyersen, és a fogyasztás előtt frissen, nyersen, aprítva hintsétek meg vele az ételt!

A medvehagyma tartósítható sózva, olajban üvegben eltéve, és összevágva fagyasztva is.

Családi kedvenc: medvehagymás zellerkrémleves, vegán módra

1db zellergumó

1fej vöröshagyma

8-10 levél medvehagyma

1 db burgonya

só

őrölt fehérbors

A zellergumót és a burgonyát meghámozzuk, kockákra vagy vékony szeletekre vágjuk. A vöröshagymát megtisztítjuk, és a medvehagymával együtt felapírtjuk. A olívaolajon megfonnyasztjuk a vöröshagymát, rátesszük a zellert és a medvehagymát. Sózzuk, borsozzuk, annyi vízzel, hogy épp ellepje, fedő alatt puhára pároljuk. Aztán az egészet összeturmixoljuk. Ízlés szerint adhatunk hozzá tejszínt vagy tejfölt is (én mostanában leszoktam róla – anélkül is tökéletes - ráadásul vegán), majd forraljuk.

Tálalás előtt a tetejére frissen aprított, nyers medvehagyma-leveleket szórunk. Levesgyönggyel vagy pirított magokkal, parmezánsajttal tálaljuk.

A legjobb dolog, ami még a medvehagymából készülhet: az a pesto

Egy adag méregzöld levél, egy adag mag, egy adag sajt és egy aprítógép: ezek kellenek az univerzális pesto alapreceptjéhez. Az eredeti - bazsalikom, parmezán, fenyőmag - hármast nem nagyon lehet felülmúlni, de azért variálhatuk is: fenyőmag helyett simán dió, mandula- vagy napraforgómaggal is elkészíthető.

Spagettivel vagy pirítóssal isteni, de jól megy húsokhoz vagy sült zöldségekhez is.

Hozzávalók 4 adaghoz:

1 csokor medvehagyma

pár friss levél bazsalikom

2 marék dió vagy mandula

50 gramm kemény, sós sajt

ízlés szerint só

1 deciliter olívaolaj

A fenyőmagot vagy mandulát megpirítom. Közben felaprítom a csokor medvehagymát, a friss bazsalikomleveleket, a parmezánsajtot pedig lereszelem. Egy keverőtálban a hozzávalókat összekeverem, fűszerezem, kézi botmixerrel pépesítem. A pestót üvegbe kanalazom, a hűtőben tárolom.

Címlapkép: MTI/Varga György

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.