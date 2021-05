Elképesztő pünkösdi finomságok: ez került a régi magyarok asztalára az ünnepen

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek, ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára.

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. /Apostolok cselekedetei 2:1 - 2:4, (RÚF, 2014)/

A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz, mint a pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királynéjárás, pünkösdölés és a Hungarikummá nyilvánította a Csíksomlyói búcsú. Ezek népszerűsége mai napig töretlen, számos településen még napjainkban is rendszeresen megrendezik őket. Viszont a pünkösd nem csak vallási és hagyományőrzési szempontból fontos ünnep. A magyar gasztronómi terén ugyan olyan kiemelkedő esemény, mint karácsony vagy a húsvét.

Pünkösdi ételek

A húsvéti időszak után erősen megfogyatkozott az éléskamrák, spájzok tartalma, így a pünkösdi ételek felhozatala sokkal szerényebb volt ugyan, de ízekben rengeteg izgalmat tartogatott. A legött család tartott a ház körül baromfit, tehát ez még a szegényebb rétegeknek is hozzáférhető volt, így ez az ünnep sem múlhatott el tyúkhúsleves és rántott csirke nélkül.

A főfogás tekintetében már más a helyzet: itt már számított, hogy ki, milyen állatokat tart, illetve az, hogy milyen volt a család anyagi helyzete. Azok például, akik juhtenyésztésből éltek, bárányt sütöttek, de sokan készítettek birkapörköltet is. A vagyonosabb családoknál kerülhetett marhahús is az asztalra, melyhez köretként zöldségeket, tésztát tálaltak fel.

Az étkezések végén többféle süteménnyel készülhetett a háziasszony, a legnépszerűbb édességnek a fánk, a rétes, a lepény és a fonott kalács bizonyult. Legtöbbször a szezonben éppen aktuálisan termő gyümölcsből készültek ezek a sütemények, ilyen volt péládul az eper és a cseresznye is.

Pünkösdi menü, ahogy 1929-ben készítették

A Reggeli Hirlap, 1929. május 18-án megjelent 38. évfolyam, 111. számának 6. oldalán jelent meg egy menü az ünnepre, mely szerint az aktuálisan ajánlott ételek a következőek voltak:

Báránypörkölttel töltött palacsinta

Idei liba bormártásban

Lássuk, hogyan készülnek ezek a különleges fogások!

Báránypörkölttel töltött palacsinta

Hozzávalók:

1 db bárány comb

2 db piros paprika

2 db sárga paprika

3 db hagyma

ízlés szerint só

ízlés szerint bors

ízlés szerint riros szárított paprika

szükség szerint pici étolaj

Elkészítés:

Apróra vágjuk a hagymát és a paprikát dinszteljük, majd a húst kicsontozzuk és apró kockákra vágjuk. Miután a hagyma elege üveges lét beletesszük a húst is és egy párszor atforgatnuk, máj egy kiskanál pirospaprika és a só meg a bors. Majd felöntjük vízzel és legalább 2 órán át főzzük . A végén adjuk hozzá a felaprított petrezselyem levelet és készen is vagyunk. Ezután jöhet a palacsinta készítés, a rafinéria pedig csak annyi, hogy nem cukros tejet, hanem szódavizet adunk a masszához. Ezután pedig szabad kezet kapunk. Előveszünk egy tűzálló tálat, ezután vagy megtöltjük a palacsintákat és így tesszük az edénybe, vagy rétegezzük a palacsintát a pörkölttel és így helyezzük az edénybe. A végén tejfölt kenünk a tetejére és forró sütőben még egyszer átmelegítjük. Ezután már tálalhatunk is.



Idei liba bormártásban

Hozzávalók:

2 bőrös libamellfilé (kb. 800 g)

só, bors

3 gerezd fokhagyma

1 közepes fej hagyma

1 ek. csipkebogyó- vagy áfonyalekvár

2,5 dl testes, száraz vörösbor

1 ek. étkezési keményítő

Elkészítés:

Megmossuk a libamelleket, bőrüket átlósan bevagdossuk. Ezután bedörzsöljük sóval, borssal és 3 gerezd áttört fokhagymával. Ezt követően mehet egy sütőedénybe, majd hozzádobjuk a gerezdekre szelt hagymát és öntünk alá 1 dl vizet. Fontos részlet, hogy ezután le kell fednünk a húst, csak ezután sütjük puhára 180 °C-os sütőben. Miután megpuhult a hús, levesszük a fedőt és ropogósra sütjük kb. egy rón keresztül. Ha megsültek a libamellek, kiszedjük őket az edényből, majd a megmaradt zsírt egy lábasba szűrjük. Ezután hozzáadjuk a lekvárt és 2 dl bort és felforraljuk. Ezután jöhet a maradék 1/2 dl borban eldolgozott keményítő, majd sózzuk, borsozzuk, 1 perc alatt besűrítjük. A sült melleket szeletelve a mártással kínáljuk.

