Grillezés helyett jóval olcsóbb és izgibb lehet így a kerti parti: hamuban sült batyukkal

Ahogy a bográcsozás szokása, a nyársazás és a grillezés is azért maradhatott fenn évszázadokon át, mert szabad tűznél sütögetni, körbeülni együtt a tüzet tényleg jó. Közösségi élmény, lehet közben vándorolni a mindig másfelé szálló füst elől. A gyerekek tüzelhetnek, fogy a bor, pisszennek a sörösdobozok, és ha van a társaságban egy lányokkedvence gitáros fiú, szólhat a Börtön ablakában…

Legelőször évtizedekkel ezelőtt egy bakancsos túrán, a Bükk-fennsíkon ettem ilyen batyus sült csomagot. A helyi kisboltban vásároltunk hozzá krumplit, paradicsomot, paprikát és hagymát, kis szalonnát, egy szál füstölt kolbászt no és egy tekercs alufóliát. Az esti tábortűznél fejedelmi vacsorát rittyentettünk belőle, a lehető legegyszerűbb módon: mindenki magának, az nyersanyagokból annyit vágott össze, amennyit gondolt. Tetejére jöhetett a vaj, esetleg szalonna, egy kis só és bors, aztán dobtuk is bele a bugyrot a parázsba.

Azóta is esti nyári sütögetéskor, a bográcsos ételek mellett rendre előjön a hamuban sült batyu, mint vendégváró alternatíva. Ami kell hozzá: egy biztonságos tűzrakóhely, vásárolhatunk online vagy barkácsáruházakban akár acél tűztálat, hordozható tűzrakóhelyet 50. 000 forintért is, de megteszi, ha van szabad placcunk, két sor ügyesen lerakott tégla vagy kő. No és fahasábok, gyufa, és egy ügyes ember, aki megrakja a tüzet.

Kellékek a legegyszerűbb batyus partihoz

Ami biztos, a közösségi élményen túl azért jó batyuzni, mert egészen más ízvilágot külcsönöz a parázsban, zárt bugyorban való sütés. Kell hozzá még egy úgynevezett grill alufólia (500-1000 forintért) ennyi töblett kiadással még számoljunk. Jó azonban a sima, boltban kapható alufólia is, csak vékonyabb, jobban kell figyelni arra, hogy szét ne égjen benne a vacsoránk.

Első lépés: mossuk meg az alapanyagokat, majd aprítsuk fel őket. A hozzávalók tekintetében csak a képzeletünk szabhat határokat. Alap ilyenkor az újkrumpli, a paprika és a paradicsom, a hagyma, a fokhagyma (úgy a legfinomabb, ha meg se pucoljuk, héjával együtt rakjuk bele). Ha magyaros ízvilágot szeretnénk, akkor egy kis csípős kolbász és szalonna, vagy egy debreceni sem hiányozhat. Az alapanyagok listáját szinte minden süthető zöldséggel kiegészíthetjük: cukkinivel, padlizsánnal, zöldbabbal, spárgával, sárgarépával, bébi kukoricával vagy épp brokkolival, gombával. Elfér a batyuban, csak egy a lényeg, tudni kell ügyesen összeállítani!

A húsokkal már óvatosabban bánjunk. Vékonyra – csíkokra vagy kockákra – felszeletelve, előtte fokhagymás zöldfűszeres pácban pihentetve, na úgy jó lehet.

A méret a lényeg!

Számolni kell azzal, hogy a fóliánkat a hő nem fogja egyenletesen érni, a szélén jobban megsülnek a belevalók, a középen pedig jobban párolódik. Hamar kikísérletezhető, hogyan a legtutibb összeállítani a batyut. Magára a fóliára kerüljenek a keményebb, nagyobb darabok (például a krumpli a szalonna, a hús), a kisebb, könnyebben párolódó alapanyagokat – aminek akár az sem árt, ha nincs eléggé megsülve, ezekre ültessük rá (paprikát, brokkolit, paradicsomot). Szeljünk bele vajat, ha nem szeretjük a szalonnát, hogy legyen benne zsiradék.

A különféle párolódási, sülési idővel rendelkező ételek esetében érdemes az alapanyagok méretével játszani, így megoldható, hogy nagyjából minden egyszerre legyen kész a batyuban. Ilyenkor a nehezebben párolódó darabokat célszerű vékonyabb szeletekre, kisebb darabokra vágni. Sőt az is jó megoldás lehet, ha a nehezebben elkészülő alapanyagokat előfőzve adjuk hozzá a többihez. A fűszerezésről, még becsomagolás előtt, el ne feledkezzünk! Jól áll neki a só, a bors, a friss citromfű és kakukkfű, na és a bazsalikom.

Mi úgy szeretjük, hogy mindenki elkészíti a saját batyuját, de lehet egy nagy családi csomagot is összeállítani! Ha kész vagyunk, tekerjük át a batyut még 3-szor.

Halas batyu - citrommal

A hazai vizeken fogható kisebb testű halak bármelyike remekül elkészíthető így, alufóliába tekerve. Vajjal dörzsöljük be és fűszerekkel (só, édeskömény, zöldfűszer) megszórva, citromkarikákkal kiegészítve csomagoljuk be! egy A halat is 3-5 rétegben tekerjük be!

Halas batyu

Töltött krumpli vagy padlizsán - kis batyuban

Megmosom az újkrumplit, nyersen, héjastul félbe vágom, kikanalazom a közepét, apróra vágott hagymával, paprikával, gombával vagy sajttal töltöm. Újra összeillesztem a két oldalt, és úgy csomagolom be több réteg alufóliába. Hasonló módon tölthetünk padlizsánt vagy akár paprikát is, de remek ízvilága van a megsózott, megvajazott, majd fóliában, parázson sima sült kukoricának is.

Töltött padlizsán fóliában. Az előfőzött vörösbab is belefér.

Mikor és hogyan rakjuk a batyukat a tűzbe?

Amikor már leég a tűz, sok a parázs, szépen izzik, lapáttal túrjunk bele. Húzzuk ki a parazsat a tűzrakó szélére, tegyük bele a kis csomagokat, aminek a tetejére is halmozzunk egy adag parazsat, így egyenletesen sül majd az ételünk. Hústűvel, vagy egyszerűen egy villával, fogpiszkálóval kell ellenőrizni, hogy eléggé megpuhult-e már.

Címlapkép: Getty Images