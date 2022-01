Kilenc kiló mínusz egy hét alatt? Kipróbáltuk a káposztalevest

Alapvetően szeretem a káposztát, nyersen, párolva, levesben és más ételekben is. Szóval nagyjából ezért esett a választásom erre a diétára, amit most már negyedik éve küzdünk végig minden év elején édesanyámmal. Nem feltétlenül csak a karácsonyi plusz kilók miatt, hanem leginkább a méregtelenítés okán.

Ahogy írtam, ez már a negyedik év volt így 2022 januárjában, és a korábbi alkalmakkor standard öt kilótól sikerült megszabadulnom, amit a diétát követően kivétel nélkül jobb közérzet és jobb erőnlét is követett – kétnaponta reggelente futok, utóbbi ezért is fontos számomra. Magának a káposztaleves diétának több formája és típusa létezik: ez adhat némi szabadságot számunkra abban, hogy a saját ízlésünk, kedvünk és nem utolsó sorban a gyomrunk érzékenysége mentén változtassuk. Ha több éve vállaljuk be ezt az egy hetet méregtelenítést, akkor a saját tapasztalatok is sokat segíthetnek alakítani azt. A következőkben napi felbontásban osztom meg a fogyasztható ételek és italok listáját, valamint az ahhoz kapcsolódó érzéseimet, tapasztalataimat.

Első nap: leves és gyümölcs

A reggelemet sárgarépával kezdem, ami bár nem számít gyümölcsnek, de tapasztalatom szerint sokat segít, hogy az energiánk ne tűnjön el olyan gyorsan. Nem csak ízletes, hanem jelentős vitaminforrás is. Tudjuk, hogy nyersen fogyasztva értékes és tápláló kiegészítő étel, szóval telitalálat. Mellé egy pohár ízesítés nélküli tea és máris indulhat a nap. És persze kezdődhet a káposztaleves főzés, amibe hagyma, paradicsompüré, édeskáposzta, zöldpaprika, sárgarépa, zeller és leveskocka kerül. Én személy szerint a zöldpaprikát ki szoktam hagyni. Ízesítésként egy kis petrezselyem vagy bazsalikom is kerülhet bele apróra vágva. Emellett ajánlott egy kis chili vagy más, erősebb fűszer, ami a „takarítóbrigádot” erősíti. A receptet a cikk végén részletesen is megosztjuk.

Szóval gyümölcsnap, amikor banán kivételével mindent ehetünk. Ilyenkor télen a következőknek van szezonja: alma, körte, narancs, mandarin, kivi. Az ebédet előre hoztam negyed 12-re, mert már nagyon éhes voltam, a leves íze kitűnő, ám a tizedik kanál után már égeti a számat, szóval sok vizet kell inni mellé. Délután az almát keverem a körtével, uzsonnára ismét leves, majd vacsorára a citrusok. Éjjel úgy ég a gyomrom, hogy alig tudok elaludni.

Második nap: leves és zöldség

Reggelire marad a jól bevált nyers sárgarépa és a tea, de egy óra múlva már iszom is a felturbózott kávémat. Miután a sovány tej megengedett, ezért a tejeskávémat ezúttal még több tejjel iszom, keverve egy kis mandula-kókusz növényi nedűvel. Ezúttal fél 12-ig bírom, majd jöhet a leves. Délután ismét sárgarépát és karalábét rágcsálok, de nagyjából tíz perc múlva már ismét tudnék enni valamit. Ez a nap ajándék, mert egy kis sült krumpli is megengedett, aminek az illata azonnal belengi az egész házat. A sütőre tapadva várom, hogy megsüljön és úgy, forrón próbálkozom vele, összetörve, mert gyorsabban hűl. Iszom még egy tejes kávét, hogy eltelítsen. Este hatkor hangosan korog a gyomrom. Aznap korán fekszem le, hogy addig se legyek éhes.

Harmadik nap: leves és gyümölcs, zöldség is

Ajándék ez a nap, amikor a reggeli sárgarépámat egy kis almával keverem, aminek meglepően jó az íze. A teámba teszek egy minimális mennyiségű mézet és nagyon boldog vagyok. Egy kicsit jógázom, majd ismét tejeskávéval csillapítom éhségemet. 11-kor jöhet a káposztaleves, még mindig sok vízzel kísérve. Szinte azonnal utána iszom az újabb kávét, hogy elnyomja a csípős ízt a számban. A következő kettő órában egész jól elvagyok, aztán nézek egy körtét, majd még egyet. Egy óra múlva elkezdek zöldségeket párolni (cukkinit és karalábét pár csepp vízzel). Ez most a vacsorám és hálát adok érte. Bevallom, már kissé unom a káposztalevest, de még kitartok.

Negyedik nap: leves és gyümölcs

Almával indítok és teával, és ezen a napon már csak három tejeskávéval tudom csak abszolválni a napot. Egyre inkább frusztrálnak a reklámok, meg tudnék enni egy egész pizzát, egy kis szilvásgombócot, de a sarokban árválkodó kókuszos golyó is folyton rám kacsintgat. Délelőtt körte, ebédre jöhet a káposztaleves, délután mandarin és narancs, estére párolt padlizsán. Nem korog a gyomrom, de nem érzem magam túl jól. Arra gondolok, hogy a diéta felén már túl vagyok.

Ötödik nap: leves, paradicsomlé és egy kevés fehérjegazdag hús

Ez a kedvenc napom. Hát persze, hogy a hús miatt. Már alig vártam. Reggelire alma és sárgarépa teával, aztán fél óra múlva a mentsváramnak tekinthető tejeskávé. Ebédre – dobpergés – párolt csirkemell (ez marhahús is lehet) egy kis párolt vöröskáposztával. Megdöbbenve tapasztalom, hogy csak a felét tudom megenni. A délután a paradicsomléé, amit én egy kicsit megváltoztatok, mert a gyomrom nem bírja nagy mennyiségben. Közvetlenül préselt paradicsom-, sárgarépa-, cékla-, zeller-, kapor-, és savanyúkáposzta levet iszom. Hát, nem a kedvencem, de tűrhető.

Hatodik nap: leves, kevés hús, zöldségek és saláta

Reggel elmerészkedem futni. Nincs túl sok energiám, de azért legyűrök három kilométert: lassabban és többet sétálva, de ez is pipa. Utána jöhet a jól bevált sárgarépa a teával, majd a tejes kávé. Délelőtt elvagyok a tegnapról maradt zöldséglé koktélommal, de alig várom az ebédidőt. Fél 12-kor jöhet a káposztaleves, amit szintén egy kis csirkemell követ salátával. Itt egy kicsit csalunk, mert minimális mennyiségű rizst (barna jázmin rizst, amiben a legkevesebb a szénhidrát) is teszünk mellé. Délután zöldségek, uzsonnára párolt vöröskáposzta, vacsorára saláta. Ismét sokat gondolok a szilvásgombócra.

Hetedik nap: leves, főtt barna rizs, zöldség és gyümölcs

Eljött a diéta utolsó napja, szóval nagy örömmel rágcsálom a reggeli répámat, és valahogy a tea is jobban esik. Jöhet a kávé, a zöldséglé koktél, egy körte, majd ebédre az utolsó adag káposztaleves. Ránézni is nehéz, de azért gyorsan megeszem, tudva, hogy a következő időszakban elfelejthetem. Ezután a rizs sokat segít, meg a mellé tálalt párolt vöröskáposzta. Érdekes, hogy utóbbit nem untam meg. A narancsra már rá sem tudok nézni, de azért a vitaminpótlás végett megküzdöm eggyel. Száz százalékos vegyes gyümölcstartalmú, cukormentes ivólevet iszom. Az asztalomon feltűnik egy kesudió-áfonya mix, de ellenállok. Estére párolt karfiol és brokkoli segít át a lefekvés előtti, nehéz időszakon.

A 2022-es évben végül négy kilót sikerült fogynom. A leglátványosabb testsúly vesztés a negyedik napon következett be, akkor mutatott három kilogrammal többet a mérleg. Az első csirkés napon néhány deka „visszajött”, de aztán szépen kiegyenlítődött. A méregtelenítés során néhány pattanással és kiütéssel kellett megküzdenem, miközben az erőnlétem tényleg csak a kutyasétáltatásra korlátozódott azt az egyetlen futást leszámítva. Összességében azt mondhatom, hogy ez a fajta diéta nagyon is kibírható, nem számít kínzónak vagy kegyetlennek. Jómagam nem vagyok híve semmiben a betűről-betűre követésnek, szóval úgy vélem, hogy bátran merjünk kísérletezni és módosítani a leírtakat a saját életvitelünkhöz és a szervezetünk igényeihez igazítva.

Bár ez a fajta diéta igencsak népszerű, több okból azonban mégis érdemes megfontolni, hogy belevágjunk-e. Egyrészt nagyon-nagyon unalmas és egysíkú, ráadásul rettenetesen kevés kalóriát és tápanyagot biztosít. Bizonyos munkakörökben elképzelhetetlennek tartom, hogy valaki „kihúzná vele” egy hétig, főleg kisebb-nagyobb fizikai megterhelés esetén. Nem megfelelő a mikro- és makrotápanyagok bevitele sem, ami miatt könnyedén ingerülnek, levertnek és gyengének érezhetjük magunkat. Ez egy drasztikus fogyókúra, amihez sport sem társul, ezért az izomvesztés lehetősége is nagy, ráadásul hosszútávon ennek az egészségünkre nézve is lehet következménye. Fontoljuk meg tehát az előnyeit és hátrányait is, mielőtt belevágnánk. De ennél mindenképpen jobban teszünk a szervezetünkkel, ha a fokozatos életmódváltást, az egészséges életmódot és mozgást iktatjuk be rendszeres elemként az életünkbe

– mondta el a HelloVidék kérdésére Horváth Orsolya, baranyai dietetikus a káposztaleves diéta kapcsán.

A káposztaleves receptje

Hozzávalók:

4-6 db közepes hagyma

1 paradicsompüré konzerv vagy lé

1 nagy fej édeskáposzta, amit apróra vágunk

2 db zöldpaprika

4 db sárgarépa

2 db zellergumó

2 db leveskocka

petrezselyem vagy bazsalikom apróra vágva

só

bors

chili vagy curry

Elkészítés:

A hozzávalókat közepes nagyságúra vágjuk – a káposztát apró csíkokra –, nagy fazékba tesszük, és annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Sóval, borssal, curryvel ízesítjük, hozzáadjuk a leveskockákat. Körülbelül tíz percig nagy lángon forraljuk, majd csökkentve a lángot, 20–30 percig lassú tűzön puhára főzzük.

