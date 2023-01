Olcsón is le lehet fogyni! Íme a tuti pénztárcabarát recept, ha ez az újévi fogadalmad

A karácsonyi pihenés rendszerint a dőzsölésről szól, azonban az örömteli, evéssel, ivással töltött időszaknak is megvannak a maga árnyoldalai, mégpedig gyarapodó súlyfelesleg és üres pénztárca formájában – ami valljuk be, senkinek sem az újévi álma. Itt az ideje szorosra húzni a nadrágszíjat és megálljt parancsolni az étvágyunknak, hogy ne okozzon kellemetlen meglepetést a testsúlyunk, amikor az ünnepek végeztével, az újév kezdetén a mérlegre állunk!

Cikkünkben eláruljuk, mi az egészséges, koplalástól mentes fogyás titka, hogyan dobhatjuk le az ünnepek alatt felszaladt extra kilókat néhány hét alatt. Milyen élelmiszereket érdemes fogyasztani egy szigorúbb diéta esetén, milyen diétás módszereket célszerű messzire elkerülni? Egyáltalán mennyi egy felnőtt ember tápanyagigénye? Mit jelent mindez, ha az alacsony kalóriákat tápláló ételek formájában szeretnénk viszont látni a tányérunkon? Kipróbált receptjeinkkel megmutatjuk, hogyan állítsunk össze egy kiegyensúlyozott, egészséges, mégis tápláló, spórolós menüt, hatósági áras alapanyagokkal, maradékmentő praktikákkal.

A varázsszó: köszönöm, elég volt!

Az ünnepek alatt azzal tudunk a legkönnyebben „belerondítani” a diétánkba, ha a sültekkel, levesekkel, süteményekkel roskadásig megrakott asztal előtt ülve nem tudunk nemet mondani „csak még egy” falatra. A karácsonyi, szilveszteri lakoma közben is jusson eszünkbe, hogy ha a hétköznapokban kevesebbel is beérjük, ilyenkor sem szabad a megszokott kalóriabevitelünk többszörösét eltüntetnünk a gyomrunkban, csak azért, mert előttünk van és a szemünk kívánja!

Amikor az ünnepek utáni maradékokat fogyasztjuk el – tipikus példa a maradék bejgli és az aprósütemények, például a mézeskalács, de rengeteg családnál marad meg a halászlé vagy a töltött káposzta egy része -, szintén tartsuk szem előtt, hogy nem muszáj mindenáron megenni ezeket. A süteményeket nagyon jól le lehet fagyasztani kisebb adagokban, fogyasztás előtt gyorsan felengednek, így akár hetek, hónapok múlva is előkaphatjuk, ha jólesne.

A leveseket szintén könnyű lefagyasztani és felengedni, a pörkölteket, ragukat, káposztás finomságokat szintén, de a fasírt vagy a virsli is eláll a hidegben. Bizonyos ételeket viszont nem jó fagyasztani, ilyenek a frissen sültek, például a rántott hús, a halfilé, a csirkemell vagy a kacsacomb – ezeknél érdemes előre gondolkodni és csak annyit elkészíteni belőlük, amennyi biztosan elfogy. A húsokat nyersen fagyasszuk le, a panírozott dolgokat szintén sütés előtt. A sült hús zsírban is eláll, hűtőszekrénybe sem kell betenni – erre remek példa a konfitált libacomb készítése.

A kulcs a kiegyensúlyozott táplálkozás

Az ünnepek alatt rendszerint felborul az étkezési napirendünk, hiszen a megszokott rutintól eltérő élelmiszerekkel találkozunk – nagyobb mennyiség, nagyobb választék, több édesség – ami könnyen odáig vezet, hogy habzsolni kezdünk. Ez nagy hiba! Ha nem akarunk súlyfelesleggel gazdagodni, akkor ebben az időszakban, illetve az ünnepek utáni diétaszezonban is követnünk kell a kiegyensúlyozott táplálkozás elveit. Itt jön a képbe a sokat emlegetett – éppen ezért sokaknak nem újdonság – táplálékpiramis, ami az elmúlt évek táplálkozási trendjeinek köszönhetően sokat változott.

A kiegyensúlyozott és kalóriaszegény táplálkozás alapjai

Míg korábban a gyorsan felszívódó szénhidrátok képezték a piramis alsó, egyben legnagyobb lépcsőfokát – ide soroljuk a tésztaféléket, kenyereket, egyéb képkárukat, liszteket, burgonyát – ma már helyettük a lassan felszívódó szénhidrátokat és a bőséges mennyiségű zöldséget tartjuk a helyes táplálkozás alappillérének. Amikor diétázunk, ezeknek a kenyér- és más tésztaféléknek célszerű még kisebb szeletet engedélyezni a piramisból, helyette a zöldségek mellett a sovány húsokat, gyümölcsöket előnyben részesíteni.

A jelenlegi álláspont szerint tojást, tejet és tejterméket a húsnál kisebb arányban célszerű fogyasztani, étrendünkbe pedig a lehető legkisebb mértékben szabad beengedni a hozzáadott cukrot tartalmazó édességeket és üdítőitalokat (ide tartozik a gyümölcslé is), az olajban sült gyorsélelmiszereket, sőt, az alkoholt is. Hogy ki, milyen kalóriabevitellel számol, hogyan variálja a saját táplálékpiramisát – teret enged-e benne a tésztáknak vagy a nassolnivalóknak – az az adott diéta szigorúságától függ, azonban általánosságban elmondhatjuk, hogy semmit sem szabad teljes mértékben száműzni (kivéve élelmiszer-intolerancia esetén), legalább egy keveset mindenből fogyasztani kell.

Kalóriák… Mennyi az annyi?

A diétázás egyik legkézenfekvőbb alternatívája a kalóriaszámolás: igaz, nem mindig tudjuk ránézésre megmondani, hogy egy adott ételnek mennyi lehet a tápértéke, de ha az esetek többségében tudjuk, hol a határ, könnyebb formában tartani magunkat. Ideális esetben egy átlagos termetű felnőtt férfi napi kalóriabevitele körülbelül 2.500-2.800 kcal (~180 cm, 80 kg, 30 év). Egy átlagos termetű nő napi kalóriabevitele ennél valamivel alacsonyabb, körülbelül 2.000-2.200 kcal (~165 cm, 65 kg, 30 év), közepes aktivitási szint esetén.

Minél magasabb aktivitási szinten van valaki, annál több kalóriát kell bevinnie a szükségletei kielégítéséhez (mozgalmas munka, rendszeres sport) – ugyanígy, ha valaki alacsony aktivitási szintet teljesít (ülőmunka, mozgáshiány), az ideális kalóriabevitele ennél alacsonyabb kell(ene), hogy legyen. A matek egyszerű: ha a testi adottságainkhoz és aktivitásunkhoz mérve az ideálisnál több kalóriát viszünk be, hízni kezdünk, ha pedig kevesebbet, akkor fogyásnak indulunk.

Akármilyen diétatípusba is kezdjünk, ne felejtsük el, hogy óriási a különbség az egészséges testsúlycsökkentés és a drasztikus koplalás között! Általános érvényű szabály, hogy az előírt napi testtömegfenntartó kalóriabevitelnél (hogy nálunk mennyi, számoljuk ki egy kalória kalkulátorral!) 250 kalóriával érdemes kevesebbet fogyasztani, ha fogyni szeretnénk, ugyanennyivel együnk többet, ha hízni (ezzel a tempóval kb. heti fél kilót lehet fogyni/hízni).

A koplalás egyrészt nem egészséges, másrészt nem érhetőek el vele hosszútávú eredmények – napi 1.200 kcal-nál semmi esetre se fogyasszunk kevesebbet, heti 1 kilogrammnál ne próbáljunk többet fogyni! A tartós fogyás és az előnyösebb testalkat eléréséhez a táplálkozás mellett a rendszeres és kielégítő mozgásra is oda kell figyelnünk – sétáljunk minden nap, és ha van rá lehetőségünk, tegyük ki a szervezetünket intenzív mozgásnak legalább heti 2-3 alkalommal!

Ezeket a diétákat kerüld el messzire

Jelenleg a szénhidrátkerülő/szénhidrátmentes diéták a legnépszerűbbek, éppen ezért fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a teljes szénhidrátmentes diéta sem megoldás – létezik egyáltalán olyan, hogy „szénhidrátmentes” diéta? A legtöbb diétázóban az a téves kép alakult ki, hogy szénhidrát = cukor vagy kenyér = rossz dolog, ez azonban koránt sem ilyen egyszerű. A szénhidrát a fehérje és a zsír mellett alapvető, energiát adó tápanyag, számos formában létezik, szerves alkotóeleme a zöldségeknek, gyümölcsöknek is (pl. cellulóz, pektin), így teljes mértékben maga a szénhidrát nem kikerülhető élelmiszercsoport.

Ugyanúgy, ahogy fehérjét, szénhidrátot is enni kell, a lényeg abban áll, hogy „jó szénhidrátot” fogyasszunk, ami lassan szívódik fel (pl. teljes kiőrlésű pékáru, rizs, zabpehely), ne pedig „rossz” szénhidrátot, ami pillanatok alatt felszívódik, de a szervezetünk mégsem tudja előnyösen kihasználni őket (pl. gumicukor, csoki, csipsz). Amennyiben szigorúbb diétát keresünk, akkor is tartsuk magunkat a fent leírt szabályokhoz és ne essünk túlzásokba, ne tartsunk fönn szélsőséges diétákat!

Tipikus szélsőséges, szigorú diéták – megannyi más elhíresült fogyókúrás terv mellett – a ketogén diéta, a zérókalóriás diéta, a paleo diéta vagy az ún. szakaszos böjt. Az elmúlt években népszerűvé vált a „zéró kalóriás” táplálkozás, ami azon alapszik, hogy túlnyomó többségben olyan alacsony kalóriatartalmú zöldségeket, gyümölcsöket kell fogyasztani, amelyeknek a megemésztése több kalóriát igényel a szervezetünk részéről, mint amennyi tápértéket bevittünk az elfogyasztásukkal (gyakorlatilag evéssel fogyunk). A szervezetünknek ezek az élelmiszerek önmagukban nem elegendők az egészséges működéshez, nem ajánljuk a pusztán zéró kalóriás táplálkozást!

A szakaszos böjt – ahogy a nevéből is adódik – a nap egy részében engedélyezi a táplálkozást, azonban nagyobbrészt szigorúan böjtölni kell. Az egyik leghírhedtebb – és egyáltalán nem egészséges – szakaszos böjtön alapuló terv a Warrior Diet (Harcos Diéta), ami például 20 óra szigorú koplalás után 4 óra táplálkozási időt engedélyez, bármilyen élelmiszerre. Azért sem ajánlott ez a diéta típus, mert a böjt utáni táplálkozási időszakban a kiéhezett szervezet sokkal több táplálékot vesz magához, mint amire valójában szüksége lenne.

Az elmúlt években az egyik legmegosztóbb diétájává vált a ketogén diéta, amely során extrém alacsony mennyiségű szénhidrátot viszünk be a szervezetünkbe, hogy a testünk a szénhidrát helyett a zsírból (lehetőleg a mi zsírpárnáinkból) fedezze a mozgásigényünket – ezt a folyamatot nevezzük „ketózisnak”. A táplálékot ebben az esetben nem a zsenge zöldek, hanem a zsíros húsok szolgáltatják – ami szintén egy olyan véglet, amit csak a legnagyobb jóindulattal nevezhetünk egészségesnek.

A népszerű diéták között említésre méltó még a paleolit diéta, avagy az „ősember diétája”, amit a ketogén diéta visszafogottabb testvéreként is emlegetnek. A paleolit étkezés mellőz minden feldolgozott élelmiszert, csak a „természetben megtalálható” alapanyagokat, tipikusan zöldségeket, gyümölcsöket, tojást és húsokat engedélyez fogyasztani (feldolgozott élelmiszerek a lisztipari termékek vagy a tejtermékek). A felsorolt szigorú diéták mind tiltó diéták, éppen ezért éri őket annyi kritika – hiszen a kiegyensúlyozott táplálkozás lényege, hogy mindenből együnk (és ne koplaljunk), a megfelelő arányban!

Cukormentes, gluténmentes, mindenmentes – mi a jó nekem?

Tévhit, hogy a „mentes” ételek feltétlenül diétásak, ezért hangsúlyozzuk, hogy a fogyókúránkat ne alapozzuk mentes ételekre, mert egyáltalán nem biztos, hogy a kalóriatartalmuk is alacsony – sőt, lehet, hogy olyan fontos tápanyagokat vonunk meg velük a szervezetünktől, amelyekkel ártunk az egészségünknek. Amennyiben valakinek nincs orvosilag bizonyítottan gluténérzékenysége, semmi esetre se hagyja ki a glutént az étkezéséből, mert nem lesz tőle az adott fogás „egészségesebb” – ugyanez igaz a tejtermékekre és a cukorra is.

Nyugodtan fogyasszunk édes ételeket, de figyeljünk oda arra, hogy milyen mennyiségben és milyen formában visszük be azokat! Egy túró rudi nem a világ vége, de egy nagy doboz bonbon elfogyasztásával több cukrot fogyasztunk, mint amennyire a szervezetünknek szüksége van. A cukormentes készítmények – attól, hogy a dobozra írt kalóriatartalmuk alacsonyabb – mesterséges édesítőszereket tartalmazhatnak, a glutén- vagy tejmentes készítmények esetében szintén szükség van valamilyen, a hiányzó alkatrészt pótló alapanyagra – akár állatira, akár növényire -, amitől ugyanazt a hatást nyújtja, mint a „normál” verzió.

Olcsón is le lehet fogyni!

Az egészséges, kalóriaszegény étkezés nem kell, hogy szükségszerűen drága legyen, egyáltalán nem muszáj lazacra vagy sovány nyúlhúsra beruháznunk, de a köreteket sem kell túlzásba vinnünk szuperdrága saláták, különleges zöldségek beszerzésével. Forduljunk a jó öreg hatósági áras élelmiszerek közt a szimpla csirkemellfiléhez, de a köreteknél is törekedjünk az egyszerűségre. Remek, lassan felszívósó szénhidrátot vihetünk be krumpli és tészta helyett rizzsel, bulgurral, kuszkusszal vagy quinoával, de érdemes egyszerű párolt zöldségmixekkel is készülni.

A magyar háztartásokban az infláció a megemelkedett élelmiszerköltségek formájában érezteti leginkább a hatását, éppen ezért a diétás időszakban használjuk ki a lehetőséget és vásároljunk kevesebb élelmiszert – elsősorban az édességek, alkoholos italok, cukros üdítők és egyéb nassolnivalók rovására. A spórolás jegyében mellőzzük a drága húsételeket, forduljunk a hatósági áras élelmiszerek felé, amelyeket igazán kreatív módon is elkészíthetünk és nyissunk az olyan olcsóbb, egyben egészséges ételek irányába, mint a belsőségek. Alacsony kalóriatartalmú, ám laktató ételek többek között a különféle levesek, amelyekkel szintén a megfelelő mennyiségű tápanyagot vihetjük be szervezetünkbe, ráadásul ízletes formában.

Újfent hangsúlyozzuk, hogy az egészséges táplálkozás és a diéta a mértékletességről és a jól megválasztott alapanyagokról szól – éppen ezért hoztunk egy egyszerűen és gyorsan összeállítható, ráadásul pénztárcabarát menüt a sikeres fogyókúrázáshoz. A következő receptösszeállításunk megadja a hasznos tápanyagokat a szervezetünknek, gazdag ízekben és vitaminokban, egészséges szénhidrátban és fehérjében is. Bárki fogyaszthatja (aki nem ódzkodik a hústól), hiszen a receptek egyike sem tartalmaz olyan allergéneket, mint a glutén, a tej, vagy tojás.

Diétás menü: csirkemellsteak mártással, rizzsel és salátával

Recept: csirkemellsteak salátával, rizzsel, pikáns paradicsommártással

Az ételünk négy komponensből fog állni: sovány fehér húsból, rizsből, friss zöldségsalátából és egy ízes, fűszeres mártásból – célszerű a legutolsóval kezdenünk, hiszen a jó mártásnak idő kell, hogy besűrűsödjön. Hogy az ünnepek során felgyűlt maradék se végezze a kukában, a karácsonykor, szilveszterkor készített húsok alatt felgyűjt pecsenyelevet mindenképpen érdemes megmenteni, hiszen fűszerekkel, zöldségekkel feltuningolva igazán aromatikus mártásalapként használhatók. A zöldségsalátát kezeljük rugalmasan: adjunk hozzá bármit, aminek a hűtő aljából „mennie kell”!

A csirkemell hozzávalói

1 kg csirkemellfilé

3-4 ek olívaolaj

só, bors ízlés szerint

A saláta hozzávalói

1 db kígyóuborka

10 db koktélparadicsom

3 db kápia paprika

2 db újhagyma

2 ek olívaolaj

1 ek balzsamecet

1 ek petrezselyemzöld

só, bors ízlés szerint

bármilyen egyéb zöldség ízlés szerint

A rizs hozzávalói

2 bögre jázminrizs

4 bögre forró víz

2 ek olívaolaj

1 ek fűszersó

A mártás hozzávalói

2 dl pecsenyelé, alaplé vagy víz

1 db vöröshagyma

1 kis db édesburgonya

1 gerezd fokhagyma

1 db chili ízlés szerint

1 konzerv hámozott, aprított paradicsom

1 mk őrölt pirospaprika

1 mk rozmaring

1 tk barnacukor

só, bors ízlés szerint

Serpenyőben sült csirkemell

A csirkemell elkészítése

A csirkemelleket steak-szerűen fogjuk elkészíteni, azonban a hagyományos, vöröshúsos steakkel ellentétben a csirke semmi esetre sem lehet rozé! A csirkemell sütése kapcsán a leggyakoribb probléma az, hogy annyira meg akarjuk sütni, hogy a sovány hús túlmegy, száraz, rágós lesz – aggodalomra semmi ok, ha nem vagyunk biztos a dolgunkban, vegyük ki a serpenyőből a legvastagabb szeletet és vágjuk meg ellenőrzésképp.

A folyamat egyszerű: mossuk meg és töröljük szárazra a húsokat, vegyük le róla a kisebb elemeket, a legvastagabb részeket pedig vízszintesen vágjuk két vékonyabb darabra. Sózzuk, borsozzuk mindkét oldalukat, de nyugodtan használjunk az ízesítéshez más fűszereket, fűszerkeverékeket is. Hevítsük fel a serpenyőben az olívaolajat, majd, amikor az eszköz már forró, fektessük bele a csirkemelleket. Süssük körülbelül 3-5 percig közepes lángon az egyik oldalt, majd a másikat is, a cél, hogy aranybarna pörzsanyag képződjen a felületen. Célszerű lefedni a serpenyőt a vastagabb szeletek esetében és fedő alatt „párolni” még néhány percig, hogy biztosan jólkészült legyen.

Egyszerű salátaköret zöldségekből

A saláta elkészítése

A friss salátánkkal készülünk el a leghamarabb: aprítsuk fel a zöldségeket egyforma, lehetőleg kisebb darabokra (az uborkát hosszában négyfelé vágjuk, majd szeleteljük, a koktélparadicsomokat szintén négybe vágjuk, a paprikát, hagymát vékonyan aprítsuk fel). A jó saláta titka a dresszing: adjunk hozzá egy kevés olívaolajat és balzsamecetet (kiválthatjuk pár csepp citromlével is), sózzuk, borsozzuk, majd szórjuk meg egy kevés frissen aprított, vagy szárított petrezselyemzölddel. Tálalás előtt keverjük össze.

A rizs elkészítése

Öntsük az olajat egy mély serpenyőbe, adjuk hozzá a száraz rizst és a fűszersót, majd pirítsuk sűrű kevergetés mellett addig, míg a rizsszemek pirult aromája meg nem csapja az orrunkat – ez idő alatt forraljunk vizet. A vizet (a rizs űrmértékének a duplája) adjuk hozzá a rizshez, keverjük el, majd fedő alatt kis lángon főzzük körülbelül 15 percig. Menet közben érdemes ellenőrizni: amikor keverésre már nincs a rizs alatt folyadék, zárjuk el a lángot és hagyjuk lefedve még néhány percig, hogy a rizsszemek a gőzt is magukba szívhassák, pergősek legyenek.

Fűszeres mártás: bármit beletehetsz

A mártás elkészítése

A mártás szintén egy olyan dolog, amiben bármilyen maradék zöldséget – akár gyümölcsöt – eltüntethetünk, hogy a mi konyhánkban is teljesüljön a no waste elve. A mi verziónkban a szerencsehozó szilveszteri sertésoldalasból kisült pecsenyelevet fogjuk felhasználni egy kis maradék hagymával, édesburgonyával és BBQ ízvilágú fűszerekkel. Első sorban egy kevés olajon pirítsuk le a hagymákat és az édesburgonyát, szórjuk meg a felsorolt ízesítőkkel, majd engedjük fel a pecsenyelével (nyugodtan pótoljuk bármilyen maradék alaplével vagy sima csapvízzel). Ha nem lepi el a zöldségeket a lé, pótoljuk folyadékkal.

Főzzük az alapanyagokat puhára, majd szűrjük le a hagymát és a burgonyát (együk meg köretként vagy használjuk más ételhez), ezután adjunk az alaphoz egy hámozott, aprított paradicsomkonzervet. Főzzük addig, míg a paradicsom el nem olvad a szószban, végül tálaljuk a fűszeres, pikáns mártásunkkal megízesítve a csirkénket, egy adag rizzsel és friss salátával. Ha ügyelünk a mértékletességre, nem követünk el bűnt egy korty száraz fehérborral sem!

Tokaji félszáraz sárga muskotály, 2012

Borajánló: Tokaji sárga muskotály, 2012

A tokaji Szerelmi Pincesoron található Erdős Pince sárga muskotálya egy igazán különleges félszáraz fehérbor, a 2012-es évjárat a szőlőfajta összes kedvelt jegyét, gyümölcsösségét felsorakoztatja. Bármilyen szigorú diétát is tartsunk, mindig szakítsunk időt egy kis „bűnözésre”, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy a szervezetünknek egy kevés cukorra is szüksége van a hatékony működéshez. A muskotályt fogyaszthatjuk bármilyen húsételhez, de különösen a fehér- és vöröshúsú szárnyasokhoz, recepttől függően a sertéshúshoz illik.