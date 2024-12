Felejtsd el a túlárazott bolti csokit: ezt a gyömbéres kekszet fillérekből elkészítheted karácsonyra

Téged is a rosszullét kerülget, amikor meglátod a karácsonyi csokoládék, szaloncukrok, sütemények árát a boltokban? Mégis miért ilyen drága minden ünnepi édesség? Muszáj a gatyánkat is otthagyni a bevásárlóközpontban? Hát nem! Ha szeretnéd megúszni a karácsonyi horrorárakat, mi segítünk: máris eláruljuk, hogyan készíts ínycsiklandó, emlékezetes édességet, mindössze néhány fillérből. Készíts idén karácsonyra Te is egy jó nagy adagot, tízezreket foghatsz meg azzal, ha ezt adod a rokonoknak ajándékba bolti csoki helyett!

Cikkünkben ezúttal a karácsonyi édességek világába kalauzoljuk el olvasóinkat: máris eláruljuk, milyen finomságokat érdemes idén kipróbálni. Tudtad, hogy a ropogós kekszeket egy üvegbe vagy egy dekoratív zacskóba zárva akár heteken keresztül is frissen tarthatjuk, hogy végig legyen mit ropogtatnunk a karácsonyfa alatt, sőt, még a szilveszteri bulin is? Ha unod a hagyományos mézeskalácsot, ezt a szuperegyszerű és olcsó süteményt Neked találták ki: máris lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan készül a svéd gyömbéres keksz, egy igazi nemzetközi klasszikus.

Karácsonyi sütemények nyomában

A keresztény világban a karácsonyi ünnepkör - bár régen a böjtölés és az áhítat állt a középpontjában – ma már a legkevésbé sem a mértéktartó, spórolós téli időszakok közé tartozik. Amikor eljönnek a várva várt ünnepek, félretesszük a kalóriaszámlálónkat egészen január 1-ig, és teljes erőbedobással belevetjük magunkat a lakomázásba, nassolásba. A karácsonyi habzsolásnak azon kívül, hogy egy-két kilóval többet mutat a mérleg a megszokottnál, van egy másik velejárója is: ünnepi bónuszok ide vagy oda, ez a néhány nap jókora ütést mér a bankszámlánkra.

Az ünnepi hangulatú sütés-főzés a megemelkedett élelmiszerárak mellett sajnos nem tartozik a legolcsóbb programok közé, pláne akkor, ha nem szeretnénk lemondani a legfinomabb karácsonyi fogásokról. A magas költségek nem csak a főételek, hanem a desszertek világát is érintik: aki rendszeresen süt tartalmasabb süteményeket, jól tudja, milyen drága elkészíteni egy tepsi finomságot, a karácsonyi bejglit vagy egy összetettebb tortát.

Tipikus karácsonyi alapanyagok a szerencse-, egészség- és gazdagságvarázsló mák, a dió, a mazsola és más aszalványok, a mandula vagy a marcipán, a nugát, a gesztenye, a méz vagy például a csokoládé, melyek mind-mind a drága élelmiszerek közé tartoznak. Anyagi szempontból mindenképpen megúszósabbak a házi gyúrt-, kevert- vagy kelttészták, az édes hozzávalók közül pedig az almát vagy a sütőtököt tudjuk ajánlani.

Mit süssünk az ünnepekre? 5 szuper desszerttipp, csak Neked!

Korábban számos alkalommal készítettünk már izgalmas desszerteket, amelyek méltó koronaékszerei lehetnek a karácsonyi ünnepi asztalnak is. Összegyűjtöttük az öt kedvencünket, amelyekkel biztosan nem lőhetsz mellé: ezek a kipróbált receptek bombabiztos sikert hoznak a vendégváróknak!

1. Mákos guba torta

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a magyarok egyik kedvenc desszertje nem más, mint a mákos guba, amit az eredeti, kelttésztás recepten kívül számos variációban elkészíthetünk – ezek közé tartozik a nem csak ízletes, de rendkívül dekoratív mákos guba torta is. Ahogy bármilyen desszertet, a mákos guba tortát is megéri szezonális gyümölcsökkel kombinálni: mi a meggybefőttet választottuk, de ilyenkor készíthetjük almával vagy mazsolával is.

2. Gundel-palacsinta

Leghíresebb magyar desszertjeink között tartjuk számon a Gundel-palacsintát, melynek receptje Gundel Károly vezetése alatt született meg a híres Gundel Étteremben. Az eredeti narancshéjjal, mazsolával, rumos diós töltelékkel és csokoládéöntettel készített palacsintával Márai Sándor író és felesége kínálták Gundel Károlyt, akinek annyira ízlett a desszert, hogy azonnal fel is vette az étterem étlapjára, eredetileg „Márai-palacsinta” néven.

3. Diós-baracklekváros babka

A babka, másnéven jeruzsálemi kalács egy könnyen összeállítható, eredendően csokoládés, ám bármilyen más töltelékkel is elkészíthető édesség. A babka készítése a második világháború után vált népszerűvé az európai zsidó kivándorlóknak köszönhetően Amerikában. Az édesség az elmúlt években Magyarországon is divatos lett, hiszen amellett, hogy nem bonyolult az elkészítése, egészen egyedi, szemet gyönyörködtető formában pompázik.

4. Házi kürtőskalács

A listáról semmi esetre sem felejthetjük le a karácsonyi vásárok kötelező kellékét, a kürtőskalácsot, amelynek, ha megcsap az illata, nem csak gyermekként, hanem felnőttként is azonnal összefut a szánkban a nyál. Sokan nem tudják, de a kürtőskalács házilag is elkészíthető: a gyerekek ugyanúgy élvezik ezt a közös programot, akár a mézeskalácssütést.

5. Birsalmasajt

Akik végképp nem tudják, mivel dobják fel a karácsonyi asztalt, netalántán nem szeretnek sütni, azoknak ajánljuk a házi birsalmasajt készítését, amihez szintén szolgálhatunk egy kipróbált recepttel – teszteltük, mennyei! A birsalmasajt önmagában is fogyasztható, azonban aszalványokkal, magvakkal és sajtokkal kombinálva csodás borkorcsolyaként funkcionálhat egy vendégváró hidegtálon.

Nincs praktikusabb az elállós süteményeknél

Habár rengeteg izgalmas ünnepi receptúra közül válogathatunk, azt a szempontot is érdemes figyelembe vennünk, hogy mikor és hogyan tudunk időt szakítani a desszertek elkészítésére, ugyanis nem minden sütemény áll el egyformán sokáig. Ha az ünnepek alatt és a két ünnep között nem szeretnénk már sütéssel foglalkozni, néhány nappal karácsony előtt érdemes készítenünk valamilyen elállós desszertet is, hogy a vendégeknek mindig legyen mit nassolnia.

Az elállós sütemények közé tartoznak az olyan állagukat jól tartó kalácsfélék, mint a különféle bejglik, de a zserbófélék és a flódni is sokáig ízletesek maradnak. Szintén jól eltartható a kókuszkocka, a kókuszgolyó vagy a diós aprósütemények, például a karácsonyi hókifli is. Sokan a mézeskalácsot sem csak azért sütik, mert ízletes és mert illik a karácsonyi hangulathoz: a recept népszerűségéhez az is hozzátartozik, hogy ezek a kis sütemények sokáig eltarthatók, még a szilvesztert is képesek túlélni.

Karácsonyi kekszek: filléresek, ropogósak, ízletesek

A „keksz” kifejezés egy gyűjtőfogalom, számos aprócska sütemény tartozik a kategóriába, világszerte rengeteg nassolnivalót sorolunk közéjük. Magyarországon az 1920-as, ’30-as években még „kéksz” néven futottak, ami gyakorlatilag az angol „cakes” magyarosított verziója. Magára a kekszre az angoloknál a „biscuit” kifejezést használják, ami egyébként kétszersültet jelent. A kekszfogyasztást a britek a mai napig nagyon komolyan veszik: e sütemény elmaradhatatlan kelléke a délutáni teázásnak, a magyar pogácsához hasonló módon fogyasztják.

A karácsonyi ízvilágú kekszek tipikusan a szerecsendió és a fahéj, a szegfűszeg, az ánizs és a csillagánizs, a szegfűbors és a gyömbér ízeit sorakoztatják fel, de a különféle karácsonyi fűszerkeverékek gyakran tartalmaznak egy kis pikáns koriandert, édesköményt, kardamomt és egy kis borsot is. Az egzotikus fűszerek mellett a sütemények tipikus hozzávalója a méz is, ami még aromatikusabbá varázsolja a tésztát. Mi is egy ilyen szuperegyszerű kis kekszet fogunk készíteni, ami nem más, mint a világszerte jól ismert svéd gyömbéres keksz.

Svéd gyömbéres keksz

Recept: Svéd gyömbéres keksz

A svéd gyömbéres keksz nem csak finom, hanem a legtöbb karácsonyi süteményhez képest olcsó is, hiszen semmilyen különleges hozzávalóra nincs szükségünk hozzá. A recept elkészítése is egyszerű, mindössze be kell gyúrnunk a tésztát és kiszaggatnunk a kívánt formára. Lássunk neki!

Hozzávalók

600 g búzafinomliszt

200 g vaj

80 g akácméz

200 g nádcukor

2 db tojás

1 csomag mézeskalács fűszerkeverék

1 ek szódabikarbóna

5 cm gyömbérgyökér

Gyömbéres keksz egyszerűen

A gyömbéres keksz elkészítése

A kekszünk tésztáját igazán egyszerű elkészíteni: szitáljuk a lisztet egy tálba, morzsoljuk el benne kézzel a szobahőmérsékletű vajat, ezután adjuk hozzá a szódabikarbónát, a nádcukrot, a meghámozott és apró lyukú reszelőn lereszelt gyömbérgyökeret, a mézeskalács fűszerkeveréket, végül pedig a tojást és a mézet is. Gyúrjuk az alapanyagokat homogén tésztává, majd formázzunk belőle bucit, ugyanúgy, ahogy a mézeskelács tésztája esetében is szokás, tekerjük fóliába és hagyjuk kb. 1 órán keresztül pihenni a hűtőben, hogy szépen összeálljon a keksztészta. Ezután enyhén lisztezett deszkán nyújtsuk ki a masszát kb. 4-5 mm vastagságúra (szintén ugyanúgy, ahogy a mézeskalácsot szokás). Szaggassunk a tésztából kekszeket bármilyen szimpatikus kiszúróformával (lehet csillag, kör vagy szívecskealakú, sőt, bármilyen mézeskalács forma is megteszi), majd fektessük óvatosan a őket egy sütőpapírral bélelt tepsire. Süssük meg a kekszeket 160°C-ra előmelegített sütőben nagyából 8 perc alatt, hőlégkeveréses módban, majd hagyjuk őket elhűlni, mielőtt eltennénk a kiválasztott tárolóeszközbe, például egy dekoratív befőttesüvegbe, ajándékdobozba vagy zacskóba.

Címlapkép: Getty Images

