Nem tudod, mit főzz karácsonyra? Segítünk! Ezzel az ünnepi menüsorral mindenkit lekörözhetsz!

Nem véletlenül a karácsonyi lakoma az év egyik legemlékezetesebb étkezése: a feldíszített fenyőfa alatt végre összegyűlik a család, hogy szeretetben és békességben tölthessünk együtt néhány napot. A meghitt ünnepi dallamok és az ajándékok mellett mind arra vágyunk, hogy végre helyet foglalhassunk a terített asztal körül, és hogy olyan házias ízeket kóstolhassunk, amelyek kedvesek a szívünknek. Na de mégis, mit főzzünk az ünnepekre? Melyek azok a hagyományos, mégis újszerű fogások, amelyekkel nehéz mellélőni?

A karácsonyi lakomát sok magyar háziasszony kezdi el megtervezni már hetekkel az ünnepek előtt, hiszen olyan különleges alkalomról van szó, amikor szeretnének minden rokon kedvében járni. Ha a bőség zavarában tanácstalanul lapozgatod a szakácskönyveket, főzős magazinokat és mégse tudod, mit főzz, van egy jó hírünk: hoztunk három isteni kipróbált receptet az ünnepekre, hogy segíthessünk Neked! Előétel gyanánt sütőtökkrémlevest készítünk, a főétel kacsacomb és kacsamell lesz burgonyával, a desszert pedig egy szuperkönnyű tiramisu torta lesz. Kell ennél több?

Karácsonyi étkezési szokások: mit együnk, mit ne együnk az ünnepek alatt?

Habár a 21. században a keresztény böjti hagyományokat már csak kevesen veszik kőbe vésett szabályként, sokan még most is betartják a régi népi babonák intelmeit. Nagyszüleink, dédszüleink idejében az emberek általánosságban sokkal vallásosabbak voltak, mint napjainkban, éppen ezért rengeteg magyar család betartotta a böjt legfontosabb szabályát, azaz nem evett húsételt karácsonykor. Az élelmes magyarok azonban régen is megtalálták a kibúvót a szabályok alól: a böjti szabályok értelmében ugyanis a hal nem minősült húsnak – innen ered az a hagyomány, hogy különféle halételeket szokás karácsonykor felszolgálni.

Ha halban gondolkozunk, az igazi magyar halászlé receptje mellett ajánljuk az egészben sült süllőt is parázsburgonyaágyon, zöldfűszerekkel és citromkarikákkal töltve – mindkettő kiváló halétel az ünnepekre.

A szezonális alapanyagok (például cékla, sütőtök, káposzta, narancs) mellett régen fontos ünnepi hozzávalóknak számítottak az olyan száraz hüvelyesek is, mint a lencse vagy a bab, amelyek a jómód és a gazdagság szimbólumai. Szintén szerencse-, pénz- és egészséghozó hozó tulajdonságokkal ruházták fel a mákot és a diót is, amelyek nem véletlenül kerülnek a tésztára vagy a bejglitöltelékbe, ugyanúgy, ahogy a szilveszteri lencsefogyasztásnak is megvan a maga babonás rituáléja.

A karácsonyi étkezésre nem vonatkoznak olyan szigorú tilalmak, mint újév napjára, amikor nem javallott sem halat (elúszik a szerencse), sem pedig szárnyast (elkaparja a szerencsét) fogyasztani, csak az opcionális böjtöt lehet érdemes figyelembe venni. A húsételeken túl az ünnepek idején előkerülnek a desszertek is: ilyenkor végre eljön a korlátlan bűnözés ideje, amikor a lakoma végeztével kigomboljuk a nadrágunkat és tovább faljuk a süteményeket.

A legnépszerűbb szezonális desszertek közé tartozik a kürtőskalács, amit meglepő módon tökéletesen el lehet készíteni otthon, a sütőben is. Ha nem félünk a kihívástól, szintén ajánljuk az eredeti Gundel-palacsintát is.

A diós, mákos finomságok mellett érdemes kipróbálnunk a különféle mézeskalácsokat és karácsonyi kekszeket, a krémeseket, a csokoládés, kókuszos, gesztenyés és aszalványos finomságokat is. Ha már az édességeknél tartunk: nincs szebb személyes karácsonyi meglepetés a saját készítésű gasztroajándékoknál – ilyen például a házi száraztészta, a kandírozott narancshéj vagy a bejglilekvár. Most pedig jöjjön a főzés: nézzük, milyen közkedvelt, egyszerű és szuperízletes menüvel készülünk mi az ünnepekre!

Cheddar sajtos sütőtökkrémleves pirítóssal

Előétel: Cheddar sajtos sütőtökkrémleves pirítóssal

Előétel gyanánt egy klasszikus sütőtökkrémlevest fogunk készíteni, amit reszelt cheddar sajttal és pirítóssal tálalunk, hogy teljes legyen az ízélmény. A sütőtök egyike azoknak a hagyományos őszi-téli alapanyagoknak, amelyekből megéri minél többet fogyasztanunk, amíg csak tart a szezonja, ugyanis rengeteg hasznos vitamint és ásványianyagot tartalmaz. A sütőtökkrémleves a világ egyik legnépszerűbb tökös receptje, azonban jó, ha tudjuk a tökről, hogy rengeteg különféle ételhez használhatjuk: ilyen például a sütőtökös rizottó és a házi „pumpkin spice latte” is.

Hozzávalók

1 közepes sütőtök

2 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

50 g vaj vagy margarin

0,5 dl olívaolaj

1 konzerv kókusztej

3-4 szál friss kakukkfű

2 narancs leve

1 db burgonya

1 mk őrölt fahéj

1 mk őrölt szerecsendió

kb. 1,5 l alaplé

só, bors ízlés szerint

reszelt cheddar sajt és pirítós a tálaláshoz

Sütőtökkrémleves

A sütőtökkrémleves elkészítése

A sütőtökkrémleves nem tartozik a bonyolult receptek közé: előkészület gyanánt vágjuk szeletekre, magozzuk ki, majd úgy, ahogy van, helyezzük a tökszeleteket sütőpapírra téve a 180°C-ra előmelegített sütőbe és süssük teljesen puhára kb. 1,5 óra alatt. Amíg sütjük a tököt, készítsük el a leves alapját: aprítsuk finomra a hagymát és a fokhagymát, majd egy kevés sóval ízesítve dinszteljük meg a vaj és az olívaolaj keverékén.

Hámozzuk meg és kockázzuk fel a krumplit, adjuk hozzá a hagymás alaphoz, majd öntsük fel az alaplével (bármilyen alaplevet használhatunk hozzá nyugodtan, legrosszabb esetben azonban a húsleveskockával ízesített víz is szóba jöhet) és főzzük benne puhára. Fűszerezzük fahéjjal, szerecsendióval, kakukkfűvel, sóval és borssal, illetve facsarjuk bele a narancsok levét.

Miután megpuhult a krumpli, keverjük hozzá a héjából kikapart sült sütőtököt, öntsük bele a kókusztejszínt és botmixerrel dolgozzuk simára, végül javítsunk a fűszerezésén, ha szükséges. Tálaljuk a krémlevest frissen sült pirítóssal és valamilyen aromatikus reszelt sajttal – a cheddar kiváló választás, de remekül illik hozzá a márványsajt, a kéksajt, a feta vagy a fűszeres kecskesajtok is.

Kacsasült tepsis burgonyával

Főétel: Fokhagymás kacsacomb és -mell tepsis burgonyával

Főétel gyanánt egy szárnyasétellel készültünk az ünnepekre, de természetesen nyugodtan fogyaszthatunk „szerencsehozó” halat is, ha szeretnénk betartani a böjti szabályokat. Nos, böjt ide vagy oda, mi úgy gondoltuk, nincs valódi karácsonyi lakoma egy tápláló, zsíros húsétel nélkül, éppen ezért a szaftos kacsacombok és mellek mellett döntöttünk, a húsból kisült fűszeres zsír pedig csak még ínycsiklandóbbá varázsolja a burgonyákat. Lássunk neki!

A kacsahús hozzávalói

4 db kacsacomb

2 db kacsamell

8 gerezd fokhagyma

2 fej vöröshagyma

2 szár friss rozmaring

6 szál friss kakukkfű

3 dl száraz fehérbor

1 mk fahéj

só, bors ízlés szerint

A tepsis burgonya hozzávalói

1,5 kg fiatal sárgaburgonya

só, bors ízlés szerint

a sült kacsa szaftja és fokhagymája

A kacsacomb elkészítése

Mossuk meg, majd töröljük szárazra a kacsahúst, fektessük a darabokat egy jénai tálba, dugjuk közé a megtisztított, cikkekre vágott vöröshagymát és a fokhagymagerezdeket, fűszerezzük meg sóval, borssal, fahéjjal, rozmaringgal és kakukkfűvel, öntsünk alá bort, majd lefóliázva helyezzük a 180°C-ra előmelegített sütőbe és süssük vajpuhára nagyjából 1,5-2 óra alatt. Ha megpuhult a hús, röviden állítsuk a sütőt grillfokozatra és egy kissé pirítsuk rá a bőrét.

Tepsis burgonya, ahogy mi készítjük

A tepsis burgonya elkészítése

A kacsa mellé nyugodtan berakhatjuk a krumplit is a sütőbe: mossuk őket meg alaposan, majd úgy, ahogy vannak, hámozás és aprítás nélkül tegyük be őket a sütőbe nagyjából 1 órára. Amikor a krumpli megpuhult, vegyük ki őket és egy pohár aljával még melegében nyomjuk szét őket (nem kell pépesre törni, csak roppanjon meg a héjuk).

Vegyünk néhány kanál fűszeres zsírt a kacsahús alól, illetve halásszuk ki belőle a fokhagymákat is és kenjük meg velük jó vastagon a széttört krumplikat, hogy a zsír beivódhasson a köretbe – tálalás előtt újból süssünk rá, hogy jó meleg legyen. Kínáljuk a kacsát a krumplival, kísérőelem gyanánt pedig szolgáljunk fel valamilyen savanykás vagy édes kiegészítőt, például olívabogyót (ahogy mi is tettük), vagy lilahagymalekvárt.

Tiramisu torta egyszerűen

Desszert: Tiramisu torta egyszerűen

Végül, de nem utolsósorban elérkeztünk a desszerthez is, ami nem más, mint a tiramisu egy szuperegyszerű, gyorsan elkészíthető és tojásmentes verziója – így akkor sem kell aggódnunk miatta, ha néhány órára kint felejtjük az asztalon. Mindenkinek szívesen ajánljuk ezt a receptet, aki kedveli a kávés finomságokat, ugyanis egy jó kis tiramisu bármilyen ünnepi lakoma méltó záróeleme lehet.

Hozzávalók

400 g babapiskóta

500 g mascarpone

5 dl habtejszín (hideg!)

150 g kristálycukor

1 csomag zselatinfix

kb. 4 dl híg kávé

5 cl rum vagy rumaroma

cukrozatlan kakaópor a tetejére

A tiramisu torta készítése

A tiramisu torta elkészítése

A legalább egy napja a hűtőben lévő habtejszínt kezdjük el felverni (fontos, hogy hideg legyen, különben nem tudunk belőle habot verni!), és ha kezd összeállni, fokozatosan adagoljuk hozzá a cukrot is. A kész tejszínhabhoz szintén apránként, fokozatosan keverjük hozzá a mascarponét: keverjük addig, míg sima, homogén massza nem válik belőlük, végül járjunk el ugyanígy a zselatinfixszel is (ez az anyag fogja egyben tartani a tortát).

Főzzünk meg kb. 4 dl aránylag híg kávét (persze tömény kávéval is készíthetjük, de ez esetben számoljunk a torta magas koffeintartalmával), hagyjuk langyosra hűlni, ízesítsük rummal vagy rumaromával (ne sajnáljuk!), majd mártogassuk ki benne egyesével a babapiskótákat (épp, hogy csak mártsuk meg benne, ne áztassuk el!) és rétegezzük őket egy sütőpapírral kibélelt, 32 cm-es tortaforma aljába.

Az első babapiskóta réteget kenjük meg egy adag mascarponés krémmel, majd jöhet az újabb réteg piskóta (nagyjából 4 ilyen réteget ad ki a forma), végül zárjuk le a tetejét krémmel, egyengessük el minél simábbra és tegyük be a hűtőbe egy éjszakára. Ez idő alatt a piskóták megpuhulnak, a torta összeáll. Tálalás előtt vegyük elő a tortát, egy éles késsel vágjuk körbe, hogy ne ragadjon a krém a forma oldalához, majd szitáljunk kakaóport a tetejére, ami a tiramisu rumos-kávés ízvilágát gyakorlatilag megkoronázza. Tálalásig tartsuk a hűtőben!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)