Importra szorulunk: ebből fogy ki az ország már márciusra

Ahogy a portál írta, a legtöbb szakember úgy vélekedik, hogy a szűkös tárolási lehetősé is felelhet azért, hogy márciustól már behozatalra kényszerül az ország a burgonyát illetően. A témát illetően Tasnádi László, a komáromi Solum Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Zrt. burgonyatermesztési igazgatója fejtette ki véleményét.

Hogy márciusra elfogy a hazai krumpli, annak csak egyik oka a behatárolt tárolási kapacitás. Emellett a piac is rákényszeríti az ágazatot az importra, mivel sokan „szemmel vásárolnak”. Igaz, a gazdák sok esetben nem is tudják addig tárolni a terményt, ameddig kellene. Ám attól, hogy „pöttyös” egy krumpli, még kifogástalan állapotú lehet. A nagyanyáink biztosan sírnának, ha látnák a mostani trendet, mennyi burgonya megy pocsékba.

- mondta az igazgató. Kitért arra is, hogy a kereskedelem is nagyban befolyásolta a piacot. Úgy véli, ma már inkább az számít, hogy külsőre tökéletes legyen a burgonya, pedig a hámozás során minden szépséghiba eltüntethető a krumpliról.

Talán hihetetlen, de hazánkban szinte száz hektár burgonyából harminc azért terem, hogy selejt legyen. Tudnánk mi többet is termeszteni ebből az „élelmiszerből”, ám a felvásárlási árak annyira hektikusak, hogy nagy anyagi áldozatokat senki sem mer vállalni, valamint az időjárás alakulása is döntő tényező lehet. Véleményem szerint, öntözés nélkül nincs krumplitermelés. Meg lehet próbálni, ám termeszteni nem. A mi cégünknél is mind a háromszáz hektárt öntözzük

Mivel az utóbbi időszak rettentő aszályos volt, így kevesebb burgonya termett országszerte, mint az ezt megelőző években. A saját termelésű burgonya már januárban elkelt Komárom megyében. Szakemberek szerint, jelenleg a franca krumpli vásárolható meg a piacon, de sajnos ez is fogyóban van. Az előző évben sokkal alacsonyabbak voltak a hozamok Nyugat-Európában, nem is csoda, hogy a „régi” krumpli ára kilónként elérheti a 450 forintot is.