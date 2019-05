Nem hozott javulást az eső: megbénult a mezőgazdasági munka Zalában

A portál szerint az aszály súlyos károkat okozott az őszi kalászosokban, amiket a májusi eső sem tudott helyrehozni. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet közleménye szerint az őszi búzának országosan körülbelül egy százaléka ment tönre a szárazság miatt.

A tavalyi ősz is száraz volt, és az idei tavasz is. Amikor megjött az eső, mindenki örült, mi is, de most már inkább azt várjuk, hogy szűnjön meg ez a hideggel párosult eső. Ugyanis a hideg gátolja a növények fejlődését, a csapadék pedig a szántóföldi munkákat. A hideg miatt kínlódik, nem fejlődik az éppen csak kikelt kukorica, a csapadék miatt pedig nem tudjuk elvégezni az aktuális munkákat a földeken. Nekünk sürgős lenne lucernát kaszálni, ugyanis abból a saját tehenészetünk számára fontos takarmányt, szenázst állítunk elő, továbbá lucernapelletet gyártunk. De most az is áll, mert a sok eső után egyelőre nem tudunk a gépekkel rámenni a földekre

– mondja Szabó László, a Zal-Agro Mezőgazdasági Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Aki nem járatos a témában, annak némi magyarázatot igényel a lucernaszenázs. Ez azt jelenti, hogy a frissen kaszált növényt fonnyasztják, majd a silózóban apróra vágják. A felaprított növényt az állattartó telepen felhalmozva tömörítik, erjesztik, silózzák - az így készült növányaprólékot nagyon kedvelik az állatok.

Jelentős károk keletkeztek

A szakember szerint a szárazság miatt a gabonafélék és a repce is súlyosan károsodott, mivel a növények bokrosodása nem volt megfelelő, ezért kevesebb lesz rajtuk a kalász. Az igazgató szerint még van remény, hogy a termés közepes mértékű lesz, mivel Zala megyében még mindig jobb a helyzet, mint az Alföldön.

Még nem végeztünk a kukorica vetésével, és a kikelt kukoricában szükség lenne gyomirtásra. Ahol már kikelt, egy hete nem nőtt semmit a kukoricánk a hideg miatt. A szója felét még el kell vetnünk körülbelül hatvan hektáron. Amit elvetettünk, az sem kelt még ki, és a szója esetében is aggodalomra ad okot a hideg. Félő, hogy a földben megnedvesedett mag rothadásnak indul. Továbbá a 200 hektár területen lévő lucernát kellene sürgősen betakarítanunk. Legalább 1500 tonna szenázst szeretnénk belőle készíteni a tehenészetünk számára. A szaporulattal együtt körülbelül kilencszáz állat takarmányozására kell ez a mennyiség

– adott további tájékoztatást Nagy Gyula vezérigazgató-­helyettes.