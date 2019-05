Hűséges a magyar vásárló: hazait vesz akkor is, ha drágább

Portál szerint Nagy István agrárminiszter elmondta, az élelmiszeripar egy komoly fejlesztésen átmenő, sikeres ágazat.

300 milliárd forinttal támogattuk az elmúlt időszakban az élelmiszeripart. Nyeresége is megduplázódott az elmúlt 5 esztendőben, tehát egy sikeres, jó pályán lévő ágazatról van szó

- mondta a miniszter.

Kiemelte azt is, hogy jelenleg a fő kérdés az iparágat tekintve az, hogy hogyan lesz megfelelő árualap, feldolgozás és piacra kerülési lehetőség. Mivel ebbel van lemaradása hazánknak, így ezt kell különböző pályázatokkal támogatni. A legutóbbi, 300 milliárd forintos támogatás is arról szólt, hogy fejlődjön az iparág technológiai szempontból. De hasonló beruházás az is, hogy 2022-re teljesen megépülhet 48 hektárnyi üvegház, 30 hektárnyi feldolgozóüzemi kapacitás és 50 hektárnyi logisztikai bázis.

Külön kitért arra is, hogy a magyar fogyasztók hazai termékekhez való kötődése úgy alakult az utóbbi időben, hogy a vásárlók 96 százaléka ugyanolyan minőségű és árkategóriájú külföldi és magyar terméket találva a polcon a magyart választja.

De az egy nagyon jó jelzés, hogy több mint 50 százalékuk akkor is magyar terméket választ, ha egy kicsivel többe kerülne, azért, mert minőségileg kiváló, friss, biztonságos terméket kap

- mutatott rá Nagy István. Szerinte sikerült az elmúlt időszakban meggyőzni a magyar vásárlókat arról, hogy ha biztonságos terméket akarnak vásárolni, magyart kell keresni.