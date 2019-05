Itt készülnek a magyar sajtok: mutatjuk, milyen lesz Európa legmodernebb üzeme

Végéhez közelítenek az Alföldi Tej Kft. debreceni új üzemének építési és szerelési munkálatai. A négyéves intervallumot felölelő beruházás révén Magyarország második legnagyobb tejipari cégének tejtermék-portfóliója a saját gyártású tej, tejföl, vaj, túró, kefir és joghurt mellett sajttal és tejporral egészül ki. A beruházás keretein belül két gyártósor valósul meg: egyrészt egy napi 250 ezer liter tej feldolgozásra alkalmas sajtgyártó részleg, másrészt a sajtgyártás során keletkező édes savót feldolgozó, 250 ezer liter kapacitású savóporító üzem, amely alkalmas lesz napi mintegy 220 ezer liter fölözött tejből tejpor gyártására is.

Az Alföldi Tej új debreceni telephelyén a technológiai tereket részben a 2015-ben megvásárolt üzem átalakításával, részben zöldmezős beruházás keretében alakították ki. Az üzemépítés során a vállalat növelte nyerstej- és pasztőrözött tej tárolási kapacitásait is, a debreceni üzemben akár napi 750 ezer liter tej átvétele is lehetséges, ennek többségét a kelet-magyarországi régióban termelő gazdáktól veszi át a cég. A sajtüzem a korábbi gyárcsarnok átalakításával, modernizálásával jött létre, míg a porítóhoz egy teljesen új létesítményt épített fel a vállalat. Az épület legmagasabb pontja 32,9 m, ami egy 10 emeletes ház magasságának felel meg, összes alapterülete meghaladja a 4500 m2-t, a folyadékok tárolására pedig összesen 1 200 000 liter tartálykapacitás került beépítésére. A technológia óránként átlag 18 000 liter folyadékot dolgoz fel, melyből átlagosan 1 tonna portermék keletkezik óránként.

Az évi mintegy 8000 tonna sajt gyártására alkalmas üzemben elsősorban a magyarok által legkeresettebb sajt, a trappista fog készülni. Ezzel csökkenthető Magyarország évi közel 60 000 tonnát kitevő sajt-importja. Később gouda sajtot is készít majd Debrecenben a vállalat. A sajtüzemben immár több próbagyártást is tartott a cég, és megkezdte a trappista sajt piaci bevezetésének előkészítését.

A terméket az Alföldi Tej közismert, „Magyar” márkája alatt vezeti majd, be: a „Magyar trappista sajt” kerek henger, felezett henger és szeletet formában lesz majd kapható országszerte. A trappista sajt magyarországi kereskedelmi bevezetésének alkalmából a vállalat megújította a „Magyar” márka megjelenését is: a „Magyar trappista sajt” elegáns, fekete színű csomagolást kapott, amelyen aranyszínű a felirat, ezzel is közvetítve, hogy prémium minőségű termékről van szó.

A porító üzemben a pasztőrözött savó, illetve a fölözött tej feldolgozása révén az élelmiszeriparban (többek közt csokoládé-, jégkrém- és csecsemőtápszer gyártásban) használatos portermék előállítása történik majd, ezeket a termékeket kizárólag exportra szánja a cég.

A beruházást megtekintette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Dr. Papp László, Debrecen polgármestere, Kósa Lajos országgyűlési képviselő, és Ésik Róbert a HIPA elnöke. A kétoldalú megbeszélésen elhangzott, hogy már Japánból és Kínából is érkezett megkeresés az Alföldi Tej Kft.-hez az új üzemben készülő termékekre vonatkozóan. A vállalat javasolta, hogy a kormányzat tovább bővítse a kedvező, 5%-os ÁFA-kulcs alá tartozó tejek körét, hiszen az alacsonyabb kulcs idén januártól a hosszabb eltarthatóságú ESL és UHT tejekre már vonatkozik, de a laktózmentes tejre még nem, így a laktóz-intoleranciával érintett fogyasztók továbbra is 18%-os ÁFÁ-t fizetnek a termékek után. Az Alföldi Tej szerint hosszabb távon pedig a magyar lakosság tejtermék fogyasztását – amely ma sajnos több területen elmarad az európai átlagtól - növelné, ha több más tejtermék is a kedvezőbb ÁFA-kulccsal kerülne az üzletek polcaira.

Fotók: Alföldi Tej