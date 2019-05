Gyanúsítottként hallgatták ki a milliárdos Bige Lászlót

A portál szerint a Bige Holding Kft.-nél az agrárszektor.hu kérdésére sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánták a hírt. A Genezis műtrágyák gyártója körül tavaly kezdtek el kutakodni. A rendőrség és a katasztrófavédelem 2018 novemberében szokatlanul nagy erők bevonásával hajtott végre rajtaütést a Bige Holding szolnoki gyárában. Egy 300 fős egység majdnem egy teljes napon át kutatott a cég irodáiban.

A hatóságok akkor azt állították, hogy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és egyéb bűncselekmények okán indult az akció. A novemberi rajtaütéssel nem értek véget a hatósági akciók, hanem azóta is rendszeresen megjelennek a NAV emberei a szolnoki üzemben. Tavaly novemberben a napi.hu azt írta, hogy a Nyíregyháza sóstói részén található Bige-villát több tucat rendőr vette körbe. Sokak szerint még a parlament klímapolitikai elképzelései is a leginkább neki tettek keresztbe.

Bige László neve hosszú ideje szerepel az leggazdagabb magyarok listájának elején. A legfrissebb névsor 170 milliárdosra becsülte Bige vagyonát, amivel jelenleg az 5. helyet tölti be. Az üzletember rivalizálása Csányi Sándorral hosszú évekre nyúlik vissza, leglátványosabb formájában a KITE Zrt. megszerzéséért folytattak egymással háborút. Sokan most is régi vetélytársát sejtik az események mögött.