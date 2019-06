Megütötte a főnyereményt Debrecen: ezt hozza a BMW-gyár a városba

A kecskeméti csoda?

A Daimler AG 2008-ban döntött arról, hogy Kecskemétre hozza a Mercedes új modelljeinek gyártását. A 800 millió eurós beruházás 2012-re készült el, és 2500 főnek adott munkát. A kapacitásbővítések következtében ma már csaknem négyezer munkavállalónak biztosít munkahelyet. A Mercedes-gyár fejlődésével párhuzamosan a hazai székhelyű beszállítók köre is bővült, ma 32 céggel dolgoznak.

Hogyan változott mindezek hatására az önkormányzat iparűzésiadó-bevétele?

Kecskeméten 2008-óta folyamatosan nő az iparűzésiadó-bevétel. 2011-ben, amikor még nem érvényesült a beruházás adóhatása, a város iparűzési adóbevétele a KSH adatai szerint 5 milliárd forint volt, az egy főre jutó adóbevétel pedig 46 000 forintra rúgott. 2018-ban már 9 milliárd forintnál is több folyt be a városkasszába, míg az egy főre jutó bevétel majdnem 86 000 forint volt. Közel megduplázódott tehát a beruházás hatására az adóbevétel, ezzel Kecskemét két helyet is előrelépett a megyei jogú városok ranglistáján. Az adóbevétel növekedés nagy része nyilvánvalóan a Mercedesnek és beszállítóinak köszönhető, igaz, Kecskeméten mintegy 16 ezer vállalkozás működik, köztük olyanok, mint például az Univer, a Phoenix Mecano, a Knorr-Bremse, a Zarges, vagy az ElringKlinger.

Mit hoz a BMW a debrecenieknek?

A BMW Group európai gyárhálózatának legújabb egységeként a Debrecen külterületén felépülő, egymilliárd euró értékű új üzemben akár évente 150 000 darab jármű gyártására lesz kapacitás, és több mint 1000 új munkahely jön létre az ígéretek szerint. A termelés 2023-ban rajtolhat. Dr. Papp László, Debrecen polgármestere a beruházást érintő területvásárlási és támogatási szerződés aláírásakor azt nyilatkozta, hogy „Debrecen új fejlődési pályára állt … 2030-ra Magyarország új üzleti, gazdasági központja lesz”.

Persze Debrecen már évek óta dobogós a megyei jogú városok helyi iparűzésiadó-bevételi rangsorában, egészen más bázisról indul tehát, mint Kecskemét. 2011-ben közel 8,4 milliárd forint folyt be az önkormányzat kasszájába a helyi vállalkozásoktól, 2017-ben ez már 12,3 milliárd, tavaly 15,2 milliárd forint volt. Ami az egy főre jutó iparűzési adóbevételeket illeti, az a lakosságszám csekély mértékű változása miatt szinte teljesen lekövette az adóbevétel változását, így a 2010-es 41 ezer forinthoz képest 80%-kal, közel 75 ezer forintra emelkedett.

Becslések szerint 2020-tól a hipa-bevétel 1 milliárd forinttal is több lehet, akkor indul ugyanis a termelés azokban a gyárakban, amelyek 2014 és 2017 között jelentettek be építkezést vagy fejlesztést a város másik végében lévő ipari parkban. Egy tavaly nyári közgyűlésen a polgármester képviselőknek azt mondta, a BMW beruházásnak köszönhetően a gyár 70-80 százalékos készültségi állapotban üzemelve is évi 2 milliárd forint iparűzési adót fizet majd a városnak, ami a nagyjából stagnáló lakosságszámot tekintve fejenként mintegy 10 ezer forintnyi pluszbevételt jelentene évente.