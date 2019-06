Romolhat a gazdasági teljesítmény? Trump bejelentését a győri Audi megszenvedheti

A portál szerint a magyar gazdaságot közvetlenül is érintheti a konfliktus, mert a győri Audi mexikói testvérvállalatainak is szállít motorokat, tavaly például 291 millió euró (93,5 milliárd forint) értékben. Ebből egyenesen következik az is, hogy a Mexikóban összeállított autók egy része biztosan az amerikai piacon került értékesítésre.

A bejelentés viszont utáni közvetett hatások viszont sokkal jelentősebbek lehetnek még ettől is. A lap szerint a mexikói és az amerikai gazdaság olyan szinten összenőtt, akár a magyar és a német. Ha nehezítik az ellátási láncokat a vámokkal, az jelentősen ronthatja a gazdasági teljesítményét az adott országnak, így rontva a világgazdasági növekedést is. Hazai tekintetben az látszik, hogy ugyan az utóbbi egy évben a magyar gazdaság fellendülést mutatott és ellenált a külső hatásoknak, de szakértők szerint ezt a változást mi is megérezhetjük.