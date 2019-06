Drasztikus reform érik a munkaerőpiacon: erre készülhetnek a magyar dolgozók

Fel kell vennie a ritmust a jövő munkaadóinak, ha válaszolni szeretnének a jövő kihívásaira. Az idei Brain Bar rendezvényt ezúttal május 30-án és 31-én tartották a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol a résztvevők ezúttal is az emberiség jövőjét formáló legfontosabb kérdéseket vitatták meg. Az ötödik Brain Bar fesztivál közel félszáz izgalmas előadóval, számos helyszínnel és a Future Jobs címmel a jövő legizgalmasabb állásait kínáló karrierexpóval várta látogatóit. A rendezvényen a HelloVidék is részt vett.

A Future Jobs szembement a hagyományos állásbörzékkel, és új generációs munkahelyi expóként szabadtéren, látványos bemutatókkal és izgalmas lehetőségekkel várta a jövő munkavállalóit. A jövő munkaadó olyan modern technológiához, kommunikációs és stratégiai tervezéshez, adatelemzéshez, marketinghez, dizájnhoz kötődő állásokat hirdettek meg, amelyek igazodnak a kereslet és a kínálat egyre felboruló egyensúlyához, a jelenleg munkaerőpiacon dolgozó mintegy öt generáció igényeihez, de teret adnak az otthoni munkavégzéshez is, ezzel csökkentve a fővárosközpontú gondolkodást.

A két napos rendezvény ideje alatt több ezer fiatal fordult meg a felállított standoknál, ahol a karrierbörze egyben tehetségbörzét is jelentett, amelyet a szervezők kötetlen beszélgetésekkel, networking lehetőséggel és előadásokkal támogattak. Saját elmondásuk szerint olyan pozíciókat hirdettek, amelyek „alapjaiban határozzák meg a jövőt”.

Mindig vannak új pozíciók születőben és a célunk, hogy átálljunk az agilis működésre. A jövő kihívásaira válaszul olyan munkaköröket is megtalálhatóak már nálunk, amelyek kettő-három éve még nem is léteztek. Ilyenek többek között az agilis coach vagy épp a tribe lead, amelyek mind a jövő vállalati struktúrájára, az agilis modellre fókuszálnak. A munkapiaci helyzet kihívásaira a választ a foglalkoztatási formák újragondolása jelentheti, akár projektszemléletű megközelítéssel. A dinamikus, feladat- és emberorientált szemlélet elsősorban a projektre összpontosít, így adott a rugalmasabb munkavégzés térben és időben is. Azt látjuk, hogy nagy a munkaerőpiacon a kereslet, és nekünk kell lépni a rugalmas munkavégzés irányába

– mondta Kalocsa Adriána a Vodafone Magyarország Employee Engagement and Employer Branding Lead-je a Future Jobs standján.

A tribe lead magyarul törzsfőnököt jelent, és az egy-egy projekten dolgozó „törzsek” (100-150 szakember) összeszervezését végzi, aki meghatározza a prioritásokat, költségvetést és kommunikációt. Az agilis coach vagy más néven agilis tréner feladata, hogy egy-egy szakembert támogasson és külön-külön képezzen.

Kalocsai Adriána hozzátette azt is, hogy a jövőben elképzelhető, hogy az álláskeresők inkább egy-egy projektre szerződnek, ami változatos munkavégzést tesz lehetővé, a feladat leszállítására összpontosít, mindemellett lehetővé téve a munka és a magánélet könnyebb összehangolását. A munkavállalók bárhonnan dolgozhatnak majd, ahol megvannak a megfelelő körülmények, hiszen a jövő munkahelyén felértékelődik a munka és magánélet egyensúlya a professzionális munkavégzést megtartva.

A karrierbörze egyik legfontosabb tanulsága tehát az volt, hogy több vállalat leginkább az agilis szervezeti szemléletet szeretné bevezetni a jövőben. Ez azt jelenti, hogy nem csupán egy statikus objektumként gondol egy szervezetre, hanem egy dinamikus, feladat- és emberorientált, élő szervezet szerű vállalat felépítését tűzte ki célul. Hogy ez mit jelent? Többek között azt, hogy a munkavállalók egymást változatosan követő feladatokat teljesítenek, feladatorientált munkacsoportok jönnek létre, a menedzserek az egyes projektek koordinátoraként dolgoznak és megjelenik a teljesítmény alapú díjazási rendszer.

A technológia folyamatos fejlődése nagy hatással van már most is az élet minden területére, így a munkahelyekre is. Ez számos változást jelent a munka világában, de mi abban hiszünk, hogy a vállaltok számára a legfontosabb érték továbbra is a munkaerő lesz. Munkavállalóink sokfélesége és különféle igényük határozza meg a jövő munkahelyét. Kollégáink a cég legfontosabb alkotóelemei, ezért mindent meg kell tennünk, hogy stabil, támogató munkakörnyezetet biztosítsunk nekik. Ezért jelenleg is sokat teszünk, például figyelembe vesszük az egyéni igényeket, és a jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk majd a dolgozóink megtartására

– hangsúlyozta a HelloVidék kérdésére Rácz Enikő, a Robert Bosch Kft. Employer Branding Country Coordination-je a Brain Bar rendezvényén.

Hozzáfűzte azt is, hogy a magyarországi Bosch élen jár a jövőorientált technológiák megalkotásában: az autóipari mérnökök Budapesten, Hatvanban, Miskolcon és Makláron az automatizált vezetésre és az elektromos mobilitásra összpontosítva a jövő mobilitási megoldásain dolgoznak. Közben a folyamatos bővülés és innováció eredményeként létrejöttek olyan pozíciók, amelyek stratégiailag alapozzák meg a jövőt.

Büszkék vagyunk rá, hogy a Bosch-nál több generáció is dolgozik együtt. Mi ezt teljes mértékben előnyként kezeljük, és törekszünk arra, hogy egymástól is sokat tanulhassanak a munkavállalók. Globális és lokális kezdeményezésekkel is elősegítjük a különböző generációk sikeres együttműködését, például speciális mentor programokkal. Országszerte közel 14 800 kollégával dolgozunk együtt, legnagyobb részben a vidéki telephelyeinken, éppen ezért fontos számunkra a fővároson kívüli lakosság szaktudása és munkahelyi preferenciái. A vidéki régiókban is a legvonzóbb munkáltatók közé tartozunk, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy fenntartsuk ezt az elismerést

– mutatott rá Rácz Enikő.