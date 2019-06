Jó hír az önkormányzatoknak: jövő márciustól béremelés várható

A kormány állami pénzt is fordít idén a helyi hivatalok dolgozóinak fizetésemelésébe – ez derül ki a jövő évi költségvetési javaslatból. Az elmúlt négy évben csakis olyan lépéseket tehettek munkatársaik helyzetének javítására az önkormányzatok, amire saját adóbevételük vagy tavaly már a gazdagabb önkormányzatoktól beszedett 11 milliárd forintos szolidaritási alap nyújtott fedezetet, állami pénz nem került a rendszerbe.

A területen működő érdekvédők, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) és az önkormányzati szövetségek 2016-óta hangoztatják, hogy az alacsony bérek a helyi hivatalok kiürülésével fenyegetnek. Az érdekvédők legalább 30-40 százalékos emelést sürgettek, mert a több mint 36 ezer önkormányzati tisztviselő közül 24 ezren akkor 8 éve egyáltalán nem kaptak béremelést.

A becslések szerint legalább 10 százalékos létszámhiánnyal működnek a hivatalok. Hasonló a helyzet az önkormányzati cégeknél is. A 2020-as költségvetési törvényjavaslat 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatási feltételeit és itt történt meg a várva-várt emelés: a korábbi években dolgozónként nyújtott évi 4 millió 570 ezer forintos támogatást 5 millió 450 ezer forintra emelik, ha a parlament is jóváhagyja a változtatást.

Minden hivatalnak van egy központilag engedélyezett köztisztviselői létszáma, amit a település nagysága, társulásoknál a társközségek száma alapján egy bonyolult számolási rendszerben alakítanak ki. A béremelés ennek a létszámnak a bérét és a munkavégzésükhöz szükséges egyéb kiadásokat fedezi, de ha a helyi bevételekből több embert tud megfizetni a település, akkor az engedélyezettnél magasabb létszámmal is dolgozhatnak a hivatalok. A nagyjából 36 milliárd forintos pluszpénz most sem kizárólag központi forrás, abban jövőre is benne lesz a magas adóbevétellel rendelkező települések 11 milliárdos szolidaritási adója, az állam tehát 25 milliárd forint körüli összeget tesz bele a béremelésbe, mondta el Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, aki úgy értékeli, a kormány azt a javaslatot valósítja meg, amit a szövetség már 2017-ben megfogalmazott.

A központi önkormányzati béremelést, mely a jövő évi költségvetésben jelenik meg, a szakszervezet is sikerként könyveli el. A lépést az utóbbi hónapok sztrájktárgyalásainak egyéb tapasztalataival együtt a hét közepén értékelik majd, mondta el az MKKSZ elnöke, Boros Péterné. A költségvetési javaslat szerint az önkormányzati tisztviselők béremelése nem 2020. év elején léphatályba, hanem csak márciustól.