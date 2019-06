Kétezer vendégmunkás érkezik Tiszaújvárosba: külön lakóparkot húznak fel nekik

Nem biztos azonban, hogy munkásból lesz 3000, amint ahogy az sem, hogy Törökországból érkeznek, derült ki az érintettek válaszaiból. Kormányzati szinten is kiemelten kezelik a beruházást, egyedi döntéssel 11,6 milliárd forint támogatásra érdemesítették. Nemcsak a Mol történetének legnagyobb beruházásáról van szó, az egy főre jutó állami támogatás is rekord összegű: 67,4 millió forint. A Mol a támogatás fejében 172 új munkahely létesítését vállalta, magas fokú automatizáltság mellett.

Rengeteg munkás kell a nagyszabású projekthez, és mivel jó részük vendégmunkás lehet, nekik létesítik az ideiglenes lakóparkot. Ami a vendégmunkásokat illeti, a Mol annyit közölt, hogy a fővállalkozó dönt arról, honnan és hány dolgozót toboroz. A beruházás fővállalkozója a thyssenkrupp Industrial Solutions AG, a német cég felel a konténerváros felépítéséért, neki kell gondoskodnia arról, hogy elegendő munkás álljon rendelkezésre a gyár megépítéséhez. A régió egyik legnagyobb vegyi üzeme fog felépülni, amely a fővállalkozó szerint több száz munkahelyet teremt Európában.

Az üzem építésének előkészítése április végén kezdődött, és az első munkavállalók nyáron érkeznek, a Mol tájékoztatása szerint 2019 végén már 800-an fognak a beruházáson dolgozni, később akár 2000-2500 fő is munkálkodhat majd az építkezésen.

Április végén befejeződtek a lakópark területének élőkészítési munkálatai, a következő lépés a víz- és áramszolgáltatás létesítése volt. Április végén annyit lehetett tudni, hogy az első mobilotthonok is hamarosan megérkeznek a helyszínre, és a thyssenkrupp május végén azt írta, már épül a lakóövezet.

Egyszerre körülbelül 2000 ember elszállásolására lesz lehetőség az ideiglenes lakóparkban, a thyssen megfogalmazása szerint minden, a napi életvitelhez szükséges szolgáltatás biztosítanak és az elvárásoknak megfelelő kényelmet kínálnak majd a dolgozóknak. Rekreációs részleget, közösségi területet, valamint mosodai szolgáltatást, takarítást és biztonsági őrzést említettek.

A tervek szerint a munkások étkeztetését a kantinokban, helyi szolgáltatók bevonásával oldják meg. Lesz orvosi szoba, ahol alapszintű ellátás is nyújtanak majd a munkavállalóknak, közlekedésüket pedig külön buszjáratokkal oldják meg.

A thyssenkrupp azzal kapcsolatban, hogy honnan fognak érkezni a munkások, nem közölt részleteket. Csak annyit árultak el, hogy a munkások többsége uniós országból érkezik, de hogy honnan, pontosan hányan, hol tart a toborzás, arról nem adtak információt, mint ahogy arról sem, hogy az ott dolgozók mennyit fognak keresni.

Ami bizonyos, hogy nemcsak dolgozók, hanem alvállalkozók is érkeznek külföldről. A Mol a projekt méretére hivatkozva azt írta, hogy a fővállalkozó a szükséges kivitelezési kapacitásokat nem fogja tudni a hazai piacról biztosítani, ezért a magyarokon kívül EU-n belüli alvállalkozókat is igénybe kíván venni. Céljuk, hogy a lehető legtöbb helyi vállalkozó vegyen részt a projektben, úgy az építkezésen, mint a már említett étkeztetésben, illetve a munkavállalók szállításában. A projekt várhatóan 2021-ben fejeződik be és a komplexum a tervek szerint 2021 második felében fogja megkezdeni működését.