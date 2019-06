Folyékony aranyra bukkantak hazánkban: megduplázódhat a kitermelt kőolaj mennyisége

A Magyarországon kitermelt kőolaj mennyisége megduplázódhat, ma már intenzíven dolgoznak az amerikai–magyar konzorcium¬tól befolyó iparűzési adó megfelelő hasznosításán.

Össze kell hangolni a magyar állam eddigi és a cég működése által újként adódott lehetőségeket, és ezeket a mikrotérség településein élő helyi lakosság minden alap- és esetleges plusz¬igényeinek kielégítésére fordítani

– nyilatkozta Klózer Gyula, Kétújfalu független polgármestere.

Valószínűleg alaposan meg fogja változtatni az olajvagyon feltárása a hétszáz fős település életét, a vállalattal és a magyar állami szervekkel közösen már el is indult az az előkészítő, tervező folyamat, amellyel az iparűzési adóból származó bevétel összetett térségi fejlesztésre fordítható.

A sajtóban megjelent összegek csak tervezett adatok, hiszen még nem zárult le a költségvetési év, azonban tény, hogy már az idei évben vannak olyan fix bevételi eredmények, amivel számolhatnak, mondta el a polgármester.

A fejlesztési programot lépésről lépésre, a lakosság bevonásával, valamint a környezeti értékeket megóvva, szakemberek segítségével tervezzük meg. Mindez számunkra teljesen új feladat, érthető módon Kétújfalu és a környező kistelepülések sem bővelkednek a feladatban jártas szakemberekben, ezért idecsábítottunk néhányat, de további kollégákat is keresünk.

– mondta el Klózer Gyula.

A konzorcium minden fejlesztésben partner, elsősorban a munkahelyteremtés és a környezetvédelem terén. Az együttműködés, amelyből nem hiányzik¬ a mikrotérség további hét települése sem, már idén elindíthatja azt a folyamatot, amely az állam adta lehetőségeket is kihasználva megkezdheti a régió felemelkedését. Ehhez pontos tervezés és fegyelmezett költségvetés szükséges, tudatta a polgármester.

Klózer Gyula szerint mivel nem mindegyik településen jelentkezett az új erőforrás, ezért olyan hosszú távú térségi koncepció kidolgozására lesz szükség, ami segíti azt a négy falut is, amelyekhez nem érkezik közvetlenül adóbevétel a cégtől. Közös ügy például az óvoda vagy az iskola, amelyből egyet tartanak fenn a nyolc településnek. Ide sorolható a családsegítő szolgálat, a sportegyesület működése is, valamint az, hogy az új munkahelyekre gyakorlatilag a környék bármely településéről be lehet majd járni a közelség miatt.

Az infrastrukturális fejlesztésekbe az új forrással gazdálkodó települések szeretnék bevonni a többit is. Ha nálunk működik a beruházások nyomán a népességmegtartás, azt a néhány kilométeres távolságban lévő falvak is megérzik.

– magyarázta Klózer Gyula.

Bár egyelőre csak az üzemhez kapcsolódó kisegítő munkákat vállalják el a környékbeliek, a későbbiekben szakirányú képzést indítana a vállalat, ennek módjáról már folyamatban vannak a tárgyalások. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy a Magyar Horizont Energia Kft. és a TDE Services Kft. hosszú távra tervez, pedig egyelőre nem lehet tudni, mekkora a megtalált készlet mérete, az olaj minősége, mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára.

A szakértő szerint az olajszakma örül annak, hogy az egyik koncesszióban a kutatást végző vállalatok olajat találtak, és a tervezett napi 11 ezer hordós felhozatali ütemet is üdvözli. Grád Ottó szerint azonban meg kell várni, hogy a vállalatok tájékoztassanak arról, hogy mekkora olajvagyont találtak, és azt milyen költségekkel tudják a felszínre hozni.

Sajtóinformációk szerint a jelenlegi napi hatezer hordós felhozatali mennyiséget a cégek csak a későbbiekben növelnék 11 ezer hordósra, amely ütem már megközelíti a Mol tavalyi, napi 13 ezer hordós teljesítményét. A két mennyiség összesen a hazai olajigény 10 százalékát fedezi.