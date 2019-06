A magyar város, ahol gyerekek és nyugdíjasok döntenek a fejlesztésekről

Nincs nálam a bölcsek köve. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen láthatjuk a körülöttünk lévő világot, értelmezhetünk dolgokat, láthatunk problémákat. Éppen ezért kérem ki sokak tanácsát, hallgatom meg mások véleményét. Pár éve köztiszteletben álló, szakmájukat aktív korukban magas szinten űző, nyugdíjban lévő tapolcai lakosokból álló idősek tanácsa is segíti munkámat. De mindig szükség van a friss gondolatokra, az innovatív meglátásokra, a lendületre. Éppen ezért hívtam életre a közelmúltban az Ifjúsági Tanácsadó Testületet a város diákjaiból, a diákönkormányzatok tagjaiból.(…)

- ezeket a sorokat Tapolca város polgármestere, hivatalos Facebook oldalán, tette közzé. A témával kapcsolatban kérdeztük Dobó Zoltánt, hogy mióta dolgozik együtt fiatal és idősebb tanácsadóival.

Az Időskorúak Tanácsadó Testületének ötlete már jóval azelőtt felmerült bennem, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a várost vezessem. Azt látom, hogy a szüleink generációjának - ezek a Ratkó-gyerekek, én ennek a korosztálynak az unokája vagyok - egy jelentős része úgy tudott nyugdíjba menni, hogy a fizikai és mentális állapota kitűnő volt. Ha egy sebésznek, hadseregparancsnoknak vagy egy városkarbantartással foglalkozó mérnöknek, aki hatvankettő vagy hatvanöt éves, azt mondjuk, hogy vége tessék elmenni, akkor hová lesz a felhalmozott tudás, a tapasztalat, ha közben meg előfordult egy olyan, hogy közel egymillió magyar munkavállaló ment külföldre, tehát nem biztos, hogy ő a tudását át tudta közben adni, vagy akinek átadta az most svájci frankra, angol fontra, euróra vagy svéd koronára váltja éppen azt a tudást

- fogalmazott a város vezetője

A város nyugalmazott értelmiségeinek megszerzett tudása, tapasztalata valóban hatalmas segítség a településen, hiszen ők jelen voltak Tapolca építésénél. “Speciális helyzetben vagyunk, mert Tapolcát nagy vállalatok építették, a bánya, a sereg, illetve a MÁV. Akik ott dolgoztak, azok sok esetben többet tudnak arról, hogy például az az adott irodaház az miért olyan és mi van meg mi nincs benne, hiszen ott volt az építésnél. A város képviselői nem voltak ott…” - mondta Dobó Zoltán. Gigászi szocialista iparvállalatok építették a városnak a hetven százalékát. Az itt található nagy épületek nagy részét a Bauxit építette. A sereg a Dobó lakótelepet, a MÁV MÁV-lakásokat épített, ezeket mind saját kivitelezésben.

Mikor például a lakótelepen gond van a szennyvíz vagy a csapadékvíz elvezetéssel nem biztos, hogy a mi kollégáink tudják, hogy az miért van. Azonban ha megkeresem valamelyik rakétaüteg parancsnokát, aki ezredes, ő lehet, hogy emlékszik rá, hogy akkor azért oldották meg úgy a fiúk, mert… Tehát ilyen speciális tudásokra szükség van ahhoz, hogy egy város jól tudjon működni, egyrészt. Másrészt, ami jár, az jár. A teljesítményt el kell ismerni

- hangsúlyozta a polgármester

A városvezető szerint ez természetesen minden korosztályra igaz. Mint azt a HelloVidéknek elmondta, “mikor a generációs különbségekről beszélünk, és arról beszélünk, hogy miért merítek az idősekből és a fiatalokból, akkor meg kell nézni a mérhető teljesítményeket is.” Szerinte a fiatalokból álló tanácsadó testület létrehozásának csak most jött el az ideje, pedig már a szépkorúak tanácsával egyidős az elgondolás.

Most jutottunk el arra a pontra, hogy a rendszerek úgy működnek mellettem, hogy ezt be tudtam már emelni. Hiszen az elmúlt négy évben fel kellett bizonyos dolgokat építeni, például tanácsadó testületeket - de van nekem egy Kulturális Kabinetem is

- emelte ki Tapolca vezetője.

A diákokból álló csoport tizennyolc év alattiakból, gimnazistákból és hetedik, nyolcadik osztályosokból áll. Tapolca minden iskolájából választottak ki a pedagógusok gyerekeket, hogy megvitathassák a várost érintő problémákat. “A fiatalok nem hordozzák még azokat a gátlásokat, kötelmeket és terheket, ami a szabadgondolkodást illeti. Ők is el tudják mondani, ők is meg tudják fogalmazni, hogy milyen elképzeléseik vannak, mit tartanak jónak, mit tartanak előremutatónak, működőnek. Ezeket meg kell hallgatni” - figyelmeztet a város vezetője. Hozzátette:

Nagyon megható egyébként, hogy milyen okos már egy gyerek.

A diákok a találkozókon megadott témákról tudnak kérdezni, a polgármester beszámolókat tart nekik és a helyszíni szemlék alkalmával teljes képet kapnak az adott problémákról. Például egy ilyen túrán a gyerekek megismerkedhettek a városi strand működésével. A gyerekek felvetették, hogy miért csak három csúszda van? A kérdésükre a fürdőn meg is kapták a választ, hiszen megtudhatták, hogy a “csak” három csúszdának milyen technikai-, személyi- és anyagi vonzatai vannak.

Az operatív működés az úgy működik, hogy összegyűlünk, megbeszéljük az adott kérdést, választhatnak a következő alkalomra témát. Ez az időseknél nem így van, ott a testületi anyagot beszéljük át, számokról, tényekről beszélgetünk. A gyerekeknél meghallgatom a kérdéseket, kéréseket, megválaszolom és a következő alkalomra feldobok 2-3 választható lehetőséget, hogy hova tudunk elmenni, mit tudunk megnézni

- fogalmazott a HelloVidék megkeresésére Dobó Zoltán

De nem csak kérdezhetnek, hanem akár javaslatokat is tehetnek, egy ilyen volt a helyi buszok menetrendje is. A diákok és a szépkorúak javaslatára alakították át a menetrendet, hogy kényelmesebben lehessen eljutni a városi fürdőre. Maradva a strand példájánál, a város vezetőjének fontos volt, hogy mindkét testület véleményét kikérje, nem csak a helyi közlekedés tekintetében, hanem az árak alakításánál is.

Engem az érdekel, hogy nekik jó legyen

- szögezte le Dobó Zoltán.

A gyerekekre a következőkben gyárlátogatások várnak, tervben van a távfűtő művek és a sportcsarnok működésének megismerése is. Az Idősek Tanácsa a város képének helyreállításában is nagy szerepet játszik, mivel a tervek szerint Tapolca főutcáján található polgári házak homlokzatát az eredeti állapotukba szeretnék visszaállítani, ehhez régi levéltári, könyvtári fotókat használnak, azonban ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor tudnak nagy segítséget nyújtani a szépkorúak. A két csoport létrehozásának elsődleges célja a város lakosságának komfortérzetének javulása volt.