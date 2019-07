Vidéken is szénné keresheted magad: rengeteg magyar melóst keresnek

Fontos kérdés, hogy a Magyarországon zajló demográfiai folyamatok, konkrétan a társadalom elöregedése mennyiben befolyásolhatják a jövő gazdasági növekedését. Ezzel a fontos felvetéssel indult a Why Hungary, azaz a Miért Magyarország? című interaktív beszélgetés a budapesti BrainBar jövőfesztiválon, ahol az üzleti élet aktuális kérdéseivel és fejlődésének lehetséges forgatókönyveivel is foglalkoztak. A munkaerő kínálat csökkenése már az elmúlt évtizedben is kimutathatóan rontotta a gazdasági teljesítményt, ám az új trendek talán egyfajta megoldási alternatívát kínálnak a korstruktúra változására.

Budapesten kívül is egyre több nagyvállalat van jelen az országban. A munkavállaláshoz több dologra van szükségünk: többek között adaptációra, technikai fejlődésre, és az eddigieknél is több technikai készségre. Óriási lehetőség, amikor közvetlenül együtt tudunk dolgozni a londoni kollégákkal a magyarországi irodából. Bár nem egy földrajzi helyen vagyunk és az anyanyelvünk teljesen más, a feladatok elvégzése mégis globális, mert az emberek széleskörű professzionális háttérrel rendelkeznek

- magyarázta a beszélgetésen Farkas Illés, a Citi AVP kvantitatív elemzője.

Bár a beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy nem könnyű Magyarországon karriert építeni, a különböző készségek fejlesztése révén semmi sem lehetetlen. A legfontosabb kritériumok között említették a lelkesedést, a nyitott szemléletet, a kitűnő kommunikációt, a kihívások szeretetét, a folyékony nyelvtudást, de azt is, hogy a jelentkező tudjon csapatban dolgozni helyi és globális szinten. Emellett egy elsőre igen egyszerűnek hangzó tanácsot is adtak: „legyél a legjobb”!

A különböző ágazatokban rengeteg lehetőség van. Például a pénzügyi szolgáltatási ágazatban számos vezető multinacionális vagyonkezelő, befektetési bank és más globális intézmény alapított irodát az országban, amire tökéletes példa a BlackRock Innovációs Központja, ahol közel 600 alkalmazott dolgozik és még mindig bővül. Így manapság a munkavállalóknak lehetősége van választani, amely nagyszerű lehetőséget biztosít az előrelépésben a karrier területén, a tanulásra és a tapasztalatszerzésre. Ha ma bárki úgy érzi, hogy eljött az ideje egy új kihívásnak vagy a munkahelyváltásnak, akkor nem kell messzire mennie

– válaszolta a HelloVidék kérdésére az előadás után Petroczki Lilla, a BlackRock Investement Institute kvalitatív kutatója.

Hozzátette: bár most egy városban él, de korábban már volt tapasztalata az ingázásban, amely egyre nagyobb teret hódít Magyarországon. Bár ezeknek megvannak a maga hátrányai, például sok időt kell eltölteni az úton és az utazás gyakran fárasztó, ám ezeket ügyesen át lehet fordítani pozitívra. Petroczki Lilla az utazás ideje alatt könyveket olvasott, tanult és továbbképezte magát. Szerinte a vidéki élet és munkavállalás legnagyobb előnye, hogy az itt élőknek lehetősége nyílik arra, hogy élvezzék a vidéki élet különböző szépségeit, többek között a csendet és nyugalmat, a friss levegőt és az olcsóbb megélhetési költségeket.

Abban a csapatban, ahol dolgozom, a legtöbb ember nem a fővárosból származik, én magam is Romániából származom. Kijelenthetem, hogy a lehetőségek ott vannak mindenütt az országban. A saját tapasztalataim szerint mindent összevetve az otthoni munkavégzés nagyszerű és manapság egyre jobban működik. De azt kell mondanom, hogy én magam jobban szeretek az irodából dolgozni, ahol nagyszerű, motivált és termelékeny a légkör. Ám a projekttől függően megesik az is, hogy termelékenyebb vagyok, ha otthon dolgozom

– hangsúlyozta Petroczki Lilla.

Arra a kérdésre, hogy milyen karriert tudnak ajánlani a munkát keresőknek, több választ is kaptunk. A már említett nemzetközi nagyvállalat, a Citi a technológia, az üzleti adminisztráció, a pénzügy, a kockázatkezelés és -kontroll területein dolgozik és mára több mint 2300 munkavállalót tudhat a sorai között az országban.

A transznacionális nagyvállalatoknál a sokszínűség komoly érték, így nálunk is kiemelten fontos a nemzetközi környezet mellett a diverzitás a csapatok szerveződésében. Nemzetközi környezetben dolgozni olyan, mint egy határok nélküli világban élni, ahol a különböző kultúrák keverednek, ezzel pedig még sokkal izgalmasabbá válik a napi munkavégzés. A nálunk dolgozó szakemberek elismertek és keresettek, magas szintű szaktudásuknak köszönhetően színes és izgalmas munkakörökben és feladatokon dolgoznak

– emelte ki Tatár-Kiss Klára CE5 HR vezető.

Hangsúlyozta, hogy a kereslet és kínálat piacán ma már éles a verseny a cégek között a jó munkaerőért és a kollégák megtartásáért, de egy jó vállalat odafigyel a munkavállalói elégedettségére, folyamatosan nyomon követi és a visszajelzések alapján fejleszti a munkavállalói környezetet. A toborzás tekintetében különösen fontos számukra a tehetségek korai felismerése, ugyanakkor mivel egy gyorsan és folyamatosan változó világban élünk, így mindig igyekeznek megadni a munkatársaknak a lehetőséget a folyamatos fejlődésre, új területek megismerésére. És bár látják, hogy az ország továbbra is Budapest centrikus és a jól képzett, több nyelvet beszélő munkaerő nagy része a fővárosban koncentrálódik, több módon igyekeznek segíteni és ösztönözni, hogy mobilis munkavállalók csatlakozzanak hozzájuk.

Szabályozott keretek között, megfelelő vezetői kontroll mellett a munkavállaló kérésére engedélyezzük az otthoni munkavégzést. Szükséges azonban hangsúlyozni, hogy itt egyfelől a jogszabályi megfelelések nagyon fontosak, másrészről a munkaszervezés, hiszen a csapatoknak hatékonyan kell működniük akkor is, ha nincs minden kolléga egyszerre bent az irodában. A rendelkezésünkre álló technikai háttér nagyon fejlett, gyakorlatilag a virtuális tér előnyeit kihasználva van lehetőség a rugalmas munkavégzésre. Számunkra az otthoni munkavégzés nem jelent újdonságot, az irodáinkban és az informatikai rendszereinkben nagy hangsúlyt kapnak a videó hívások, online tárgyalások és konferenciák, technológiai szempontból nincs jelentősége, hogy ötven vagy ötezer kilométer van a két tárgyaló fél között

– felelte Tatár-Kiss Klára kérdésünkre, amely az otthoni munkavégzés előnyeit taglalta.

A lehetőségek tárháza tehát szinte határtalan, ha az alapkérdésre (Miért Magyarország?) szeretnénk válaszolni. A szakemberekkel beszélgetve egy biztos: a gyorsan fejlődő és változó világunkban a rugalmasság, a változás elfogadásának képessége a hosszú távú siker kulcsa, így a folyamatos tanulni vágyás elengedhetetlen.