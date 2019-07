Kicsi, de mézédes: sikersztori a koktélparadicsom termesztésben

Magyar Ákos kertészmérnök, az egyik szegvári üvegház területi vezetője számolt be azokról a szempontokról, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a legjobb minőségű koktélparadicsom teremjen. Szegváron nem mondható újnak az az üvegház, amelyben koktélparadicsom terem. Most viszont arról beszélt a szakember, hogy milyen fajtákat termesztenek, mekkora területen és mi mondható el erről az évről.

Két fő fajtánk van, az Ardiles és a Tomaggino, természetesen egy kisebb területen kísérleti jelleggel vannak más fajtáink is. A Tomaggino 7200 m2-en, az Ardiles pedig 8280 m2-en terem. Szerencsés helyzetben vagyunk mivel az idei év és a 2 évvel ezelőtti kultúra, egészen jól összehasonlítható, mivel hasonló volt az ültetés ideje, körülbelül ½ kg-al, egy kilóval több terem négyzetméterenként, mint a korábbi kultúra esetén. Koktél és cherry fajtákról beszélünk, ez alatt azt értjük, hogy annak 24 gramm/bogyó a tömege, ezzel reményeink szerint, négyzetméterenként olyan 29 kg átlagot szeretnénk elérni, jelen esetben ez heti 1,3-1,4 kg/m2 mennyiséget jelent

- mondta el Magyar Ákos, aki kitért arra is, hogy mi határozza meg a mennyiség növekedését és a minőséget.

A mennyiséget maga a beültetett tőszám határozza meg, azaz a négyzetméterenkénti tőszám, a fajta terméspotenciálja, hogy mire képes az adott fajta, továbbá az is, hogy milyen hőmérsékletet tartunk. Ha egy picit vontatottabb az érés, akkor nagyobb bogyójú fürtöket kapunk, ha viszont egy direktebb, gyorsabb érés van, akkor kisebbek lesznek a bogyók a fürtön. Az ízét az befolyásolja, hogy mit kap a növény, tehát magasabb EC tartalom mellett, kellemesebb, finomabb paradicsomot kapunk

- fejtette ki a szakember. Kiemelte azt is, hogy az egészséges élelmiszerről sokszor szó esik, így fontos beszélni a biológiai növényvédelemről is, valamint arról, hogy ez mennyire lényeges szempont a minőségi kérdésben.

Igen! A cégcsoporton belül kiemelt szerepet kap a biológiai növényvédelem, és amit csak lehet biológiával, vagy biológiai értékű szerrel próbálunk kezelni. Ennek javarészét a rovari kártevők elleni védekezés teszi ki, az üvegházi molytetű ellen egy mediterrán poloskát használunk, levéltetvek ellen fürkészdarazsakat, valamint biológiai input anyagokat is használunk, például ezek a sárga ragacsos szalagok. Ezek mind vegyszermentes termékek, és ami még nagyon fontos és lényeges is, hogy a beporzáshoz poszméheket használunk

- mondta a kertészmérnök. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a termesztés során kulcsfontosságú a higiénia is. Ahogy mondta, nagyon időszerű ez a kérdés, mert az elmúlt időszakban látott napvilágot egy igen sok nehézséget okozó fertőzés és ennek kapcsán hoztak egy olyan döntést, hogy megszigorítják az üvegházba való bejutásokat.

Erre a vírusra a NÉBIH (ToBRFV vírus) is felhívta a figyelmet. Németországban, Hollandiában már problémákat okozott, de Romániában is megtalálták. Erre való tekintettel van az egyik korlátozásunk, a másik egy alaphigiéniai, ami baktérium és bármilyen bevihető kártevő, kórokozó ellen irányul. Nagyon jó helyen vagyunk ebben a termesztési kultúrában, mindenféle probléma nélkül és ezt szeretnénk is megtartani, tovább vinni novemberig és akkor nagyon szép eredményeket tudunk elérni

- fogalmazott az üvegház tulajdonosa, aki a higiéniát, a terméshozamot és egyáltalán a szakmát, azaz mindent a lelkén visel, sőt folyamatosan képzi is magát. Arra a kérdésre, hogy miért tartja azt annyira fontosnak, hogy ebben a szektorban, ezzel a lelkesedéssel és hivatástudattal éljen, dolgozzon és másokat is erre ösztönözzön azt válaszolta:

Ennek valószínűleg nagyon önző oka van; ha jól dolgozunk, és problémamentesek tudunk lenni, akkor kevesebb terhet cipelünk és kevesebb idegeskedni valóm is van, és persze kevesebb dolgom a kultúrával. Ha az alap dolgokat be tudjuk tartani, úgy a higiéniát, mint a munka megszervezését, akkor nekem könnyebb dolgom van és lendületesebben, hatékonyabban dolgozhatunk. A tanulásról pedig csak annyit, hogy mindig kell, de az üzemi gyakorlat az, ami igazán fejleszti az embert

- fejtette ki Magyar Ákos. Aki szerint az igazi kertést nagyon korán kel és későn fekszik, de így van ez jól és érdemes, mert minden nap egy új kihívás, új feladatokkal és elég, ha csak arra gondolunk, hogy a legfinomabb koktélparadicsom kerüljön az asztalunkra és ezt csak szívvel és lélekkel lehet csinálni, másképpen nem.