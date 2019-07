Folytatódik a kálvária: itt tart most Bige László ügye

A portál szerint a korábbi hírekkel szemben a héten még nem indul újra Bige László szolnoki kénsavgyára. A Bige Holdingnál jelenleg arra várnak, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (JNSZ MKI) fellebbez-e a Debreceni Törvényszék múlt heti, köztes döntése ellen.

A katasztrófavédők múlt hónap végi, a veszélyes üzemnek minősülő tevékenységet megtiltó határozatának azonnali végrehajtását a közigazgatási és munkaügyi bíróság a felperes kérésére hatálytalanította. Viszont a katasztrófavédelem most ez ellen is fellebbezhet, mégpedig a Fővárosi Törvényszéken. A portál felkereste a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot is, de ők a megkeresésre során sem árulták el, hogy élnek-e a lehetőséggel vagy sem.

Szakértők szerint ezt körülbelül e hét végéig kezdeményezhetik. Tegnap estig ugyanakkor nem érkezett az ügyben fellebbezés

- mondta a Debreceni Törvényszék szóvívője, Dobó Dénes. Hozzátéve azt is, hogy amíg ez nem dől el, addig a gyárban várnak az újraindulással.

Mivel még a hét elején arról szóltak a hírek, hogy a gyár újraindul, így ez megzavarta az ügyfeleket is, mivel azok vártak az árukra.

A katasztrófavédők külön engedélyezték a késztermékek kiszállítását, viszont az még kérdéses, hogy mi történik akkor, ha a JNSZ MKI az utolsó pillanatban mégis a fellebbezés mellett dönt. Nem tudni, hogy mikor hozhat erről döntést a Fővárosi Törvényszék, különös tekintettel a most kezdődő nyári szünetre. Az eljárás folytatását viszont csak ennek elbírálása után folytatná a Debreceni Törvényszék. Amely során megvizsgálnák, hogy a katasztrófavédők jogszerűen tiltották-e be a gyártást.

A helyzet nem egyszerű, mivel a JNSZ MKI egy másik akta során rendelkezett a kénsavgyár felfüggesztéséről is. Bige cége ezt is megtámadta. A szóvivő szerint a debreceni bíróság köztes végzésként először itt is az azonnali végrehajtás tárgyában dönthet - ez ellen szintén fellebbezhetne az alperesként megtámadott hatóság.

Ami most látszik az az, hogy a két eljárást idővel bizonyára összevonják. Dobó Dénes szerint legkorábban szeptemberben születhet ítélet a két ügyben. Ezek ellen ugyanakkor szintén benyújtható fellebbezés.