Diszkontkutakkal hódíthatja meg Magyarországot az osztrák üzemanyagmulti

Mint ahogy a portál írja, Németország déli részén, Szlovéniában és Magyarországon is terjeszkedni akar az üzemanyagtöltő diszkontállomásaival az OMV, emellett tervben van az ausztriai hálózat kibővítése is. Ami különlegessé teszi az újszerű kutakat, hogy alkalmazottak és boltok nélkül működnek de költség- és időhatékony tankolást kínálnak. Jelenleg a cégnek mintegy 220 ilyen kútja van Ausztriában. Mivel azt szeretné a vállalat, hogy a társaság saját finomítóiból lássa el az új kutakat is, így hazánk esetében az sejthető, hogy a cég schwechati olajfeldolgozójához közelebb eső Dunántúlon lehet majd nagyobb terjeszkedés.

A diszkontkoncepcióval kapcsolatos fejlesztések a magyarországi retail képviselettől függetlenül zajlanak, az osztrák anyavállalat saját szervezésében

- válaszoltak az OMV Hungary Kft.-nél a portál kérdéseire.

A diszkontrendszerben az OMV Avanti nevű töltőállomásai és a százszázalékos OMV-leány FE-Trading által üzemeltetett töltőállomások működnek, de kedvezőbb árral dolgoznak a Petrom márkájú kutak is. Ausztriában található az Avanti egységek többsége, valamint az FE-Trading töltőállomások is. Ez utóbbiak a Hofer/Aldi élelmiszer-kiskereskedelmi diszkonthálózathoz tartoznak.

A németországi Aldi Süd által megvásárolt Hofer láncnak Ausztriában és Szlovéniában vannak élelmiszerboltjai. 2016-ban az OMV 66 benzinkutat vásárolt meg a Hofertől. Ha hazánkban az OMV az ausztriai mintát akarja követni, akkor diszkontcélra szóba jöhet az OMV nevén futó 21 Avanti töltőállomás, valamint az Aldival tavaly indított együttműködés kibővítése.